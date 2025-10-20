Projeto de novo aeroporto internacional entra em pauta no NE

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) anunciou, durante o Fórum Turismo e Investimentos | Brasil 360°, o projeto de construção do novo aeroporto internacional no Nordeste (NE), com perfil inédito.



“Queremos apoiar um aeroporto que seja sustentável e inovador, não apenas um espaço para voos. Parte será automatizada por robôs. É algo novo para o mundo, não apenas para o Brasil”, disse o secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, que presta consultoria para o empreendimento.

Um dos candidatos a receber o investimento é a Paraíba. Presente ao evento, o governador João Azevedo afirmou que tem interesse em viabilizar a construção do projeto. “A Paraíba vai concorrer para ter esse terminal voltado para o turismo e pode oferecer boas condições econômicas e fiscais”, disse ele, que apresentou no evento o Polo Turístico Cabo Branco, iniciativa com parques temáticos, roda-gigante e hotéis de grandes redes.

A construção de um novo aeroporto internacional acontece em um momento em que o Congresso Nacional discute um projeto que permite que empresas aéreas estrangeiras realizem transporte doméstico (cabotagem) no Nordeste. O Projeto de Lei nº 4.392, de 2023, já propõe alterar o Código Brasileiro de Aeronáutica a fim de permitir que empresas aéreas estrangeiras realizem transporte doméstico (cabotagem) em voos com origem ou destino na Amazônia Legal. Agora, uma das possibilidades em negociação é a extensão da área de abrangência proposta ao Nordeste.



“No Governo Federal, os estudos partem do pressuposto de que uma eventual aprovação destes projetos deve priorizar as regiões de menor conectividade, como a Amazônia Legal e o Nordeste. Se aprovada no Congresso, a cabotagem vai permitir a entrada de companhias internacionais para operar rotas específicas sem a contrapartida de abertura de mercado do outro país para o Brasil”, disse recentemente o Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor), através de nota.

Na opinião de Marina Figueiredo, presidente executiva da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), uma das principais dificuldades do turismo nacional é a conectividade ruim entre cidades, resultado da soma de uma malha aérea limitada com a baixa cobertura de outros transportes modais por questões de infraestrutura. “A conexão logística e a mobilidade hoje são gargalos fundamentais para conseguir destravar o turismo, tirar a pressão de alguns lugares e abrir outros destinos”, afirma a executiva da Braztoa.

“A expansão da malha aérea vai ampliar a oferta de voos, reduzir e facilitar a mobilidade dos visitantes, tanto brasileiros quanto estrangeiros, mais um estímulo fundamental para aumentarmos o fluxo internacional para o Nordeste. Projetos como o novo aeroporto internacional são estratégicos para atrair investimentos, impulsionar o turismo e descentralizar o desenvolvimento econômico”, diz Marcos Jorge, CEO da RTSC.

O projeto de mais investimentos em infraestrutura aeroportuária se seguem aos sucessivos recordes observados no turismo brasileiro. Segundo o governo federal, a movimentação de passageiros em voos nacionais atingiu a marca de 8,7 milhões de viajantes em agosto de 2025, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica e, também, o marco de 12 meses de crescimento contínuo no setor doméstico.

O setor internacional também registrou a melhor movimentação para agosto, com 2,4 milhões de viajantes. No total, foram 11,2 milhões de passageiros nos aeroportos brasileiros, outro recorde para o mês. No mercado nacional, o fluxo cresceu 8,5% em relação a agosto de 2024, enquanto o crescimento do segmento internacional foi de 12,9%. Os números fazem parte da nova atualização do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que traz os dados do setor desde janeiro de 2000.

Oscar Rueda García, diretor de Turismo Sustentável do CAF, em sua participação no fórum, ressaltou que a conectividade é um desafio ao turismo na América Latina. “Precisamos de conexões mais econômicas”, afirmou.

O Fórum foi realizado no dia 16 de setembro, em São Paulo, pela RTSC — holding de investimentos com atuação nos setores financeiro, imobiliário e turístico — e a Qore Investimentos, em colaboração com a ONU Turismo.