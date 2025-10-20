Alta no mercado de fertilizantes favorece indústria química

Fertilizante é um insumo essencial do ciclo produtivo agrícola. À medida que a procura global por alimentos cresce, também aumenta o papel do fertilizante no complexo de commodities agrícolas. Dados levantados pela StoneX e publicados na Rural News mostram que, entre janeiro e setembro deste ano, as importações dos principais fertilizantes tiveram aumento de cerca de 6% em relação ao mesmo período no ano passado.

Apesar dos preços internacionais elevados, o Brasil ainda mantém forte apetite por fertilizantes, refletindo a força do mercado e mudanças graduais no perfil dos produtos importados. Relatório da ANDA sobre o mercado interno mostra que as entregas acumuladas entre janeiro e julho deste ano tiveram alta de quase 11% em comparação ao mesmo período de 2024. No acumulado do primeiro semestre, foram comercializadas 25.297 mil toneladas de fertilizantes.

Em um contexto de pressão por maior eficiência agrícola — impulsionada pelo crescimento populacional e pelas mudanças climáticas — a Katrium Indústrias Químicas, integrante do Grupo Quimpac, intensificou os investimentos em carbonato de potássio de alta pureza. O insumo, amplamente adotado em culturas de grãos, cereais e vegetais, tem contribuído para safras mais estáveis e sustentáveis. A partir de sua planta no Rio de Janeiro, a Katrium alia tecnologia e inovação para se diferenciar no fornecimento de soluções químicas destinadas à fabricação de fertilizantes e defensivos.

Segundo João César de Freitas, diretor comercial da Katrium, existe uma reação em cadeia que favorece muito a indústria química nacional. “Produtos como fertilizantes foliares e sais de potássio de ácidos húmicos são decisivos para reduzir impactos ambientais e sustentar colheitas abundantes e de alta qualidade. Sendo assim, também nós entregamos insumos de alta qualidade para a indústria de fertilizantes”.

Freitas reforça que inovação e sustentabilidade precisam estar alinhadas a rigorosos padrões ESG (critérios ambientais, sociais e de governança) e diz que a aplicação avançada do carbonato de potássio em fertilizantes especializados permite aumentar a produtividade sem abrir mão da proteção ao meio ambiente.

Em artigo publicado na revista Cultivar, o presidente da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), Eduardo Monteiro, diz que a utilização correta de adubos permite que as lavouras recebam os nutrientes essenciais para seu crescimento saudável e vigoroso. “Elementos como nitrogênio, fósforo e potássio são indispensáveis para o desenvolvimento das culturas, e sua aplicação adequada resulta em colheitas mais abundantes e de melhor qualidade. Isso é especialmente importante em um cenário global onde a demanda por alimentos está em constante crescimento devido ao aumento populacional”.

O setor, com apoio institucional e políticas públicas consistentes, caminha para consolidar o Brasil como potência na produção de fertilizantes sustentáveis na América do Sul. Para Giuliano Pauli, da Associação Brasileira das Indústrias de Fertilizantes (Abisolo), há um investimento cada vez maior em soluções que promovam a saúde do solo.

“O foco, que costumava ser majoritariamente químico, hoje também leva em consideração aspectos físicos e biológicos”, diz Pauli, acrescentando que plantio direto, rotação de culturas e aplicação de matéria orgânica complementam as boas práticas em prol da vida do solo, com aumento da produtividade de forma sustentável.