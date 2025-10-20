Suplementação alimentar será tema de congresso na Europa

A Vitafor Nutrientes atua no mercado nacional há 20 anos e agora aposta na expansão internacional. A empresa, que em 2024 produziu 10,9 milhões de suplementos, reforça a sua presença na Europa ao promover, em Portugal, a primeira edição do Congresso Internacional Vitafor Science, que acontece em 26 de outubro, das 8h às 18h, no Casino Estoril. O evento reunirá médicos, nutricionistas, farmacêuticos, biomédicos e educadores físicos para discutir inovações, evidências científicas e a aplicabilidade clínica dos suplementos nutricionais.

“Estamos comprometidos em oferecer aos profissionais não apenas conhecimento atualizado, mas ferramentas práticas que possam transformar a vida de seus pacientes. Essa é a missão da Vitafor ao longo de duas décadas, e agora queremos expandir esse impacto internacionalmente”, reforça Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor.

Os temas no congresso vão desde a saúde intestinal e autoimunidade até nutrição para performance desportiva, controle de peso, saúde da pele e otimização do rendimento cerebral.

Presente em Portugal há pouco mais de um ano, a Vitafor prevê expansão de atuação para os próximos anos. A escolha do país como porta de entrada para a Europa vai além das semelhanças culturais e linguísticas, e também se dá pela oportunidade de estimular a troca de conhecimento com profissionais de saúde locais e internacionais.

Para o mercado europeu, a marca oferece diversas opções de produtos, incluindo proteínas, creatina, termogênicos, colágeno, aminoácidos, ômega 3 e vitaminas.

Saúde intestinal será um dos temas do Congresso em Portugal

A importância da saúde intestinal e o seu impacto direto no bem-estar físico e mental será um dos temas centrais do 1º Congresso Internacional Vitafor Science. O nutricionista e professor Murilo Pereira será um dos palestrantes, abordando “Saúde intestinal em foco: modulação intestinal nas fases da vida”.

“A suplementação pode ser uma aliada importante na saúde intestinal, sobretudo quando há desequilíbrios da microbiota, alterações digestivas ou carências nutricionais. O intestino precisa de substratos adequados para manter as suas barreiras, o equilíbrio das bactérias benéficas e a comunicação com o sistema imunológico. Entre os principais suplementos que contribuem para a modulação intestinal, destacam-se: os probióticos, os prebióticos, a glutamina e os polifenóis, além do zinco, da vitamina D e do ômega 3”, explica o especialista Murilo Pereira, autor de três livros sobre o tema e palestrante Vitafor.

Além de saúde intestinal, o programa do congresso inclui temas como longevidade ativa, nutrição desportiva, suplementação baseada em ciência, equilíbrio hormonal e estratégias de performance física e cognitiva.

Speakers confirmados no Congresso Internacional Vitafor Science: Andreia Naves – Nutrição para o Pico de Performance Esportiva; Sofia Liberal – Suplementação inteligente para o controle do peso; Olívia Fernandes – Suplementação na saúde da pele: do diagnóstico ao tratamento; Dr. Ivan Ibáñez – Nutrição: da saúde celular à saúde metabólica; Inês Mazagão – Nutrição para otimizar o rendimento cerebral; Luisa Wolpe - Lipedema e estratégias nutricionais; Daniel Coimbra – Modulação nutricional na inflamação crônica; e Murilo Pereira – Saúde intestinal em foco.

Laboratório próprio e cursos online

A Vitafor leva para Portugal a experiência de uma empresa que cresceu na região de Sorocaba, interior de São Paulo, em meio a desafios que moldaram sua essência. No início, quando o acesso a suplementos alimentares no Brasil era restrito, Débora Dutra, hoje diretora de marketing da companhia, lembra que fazia ligações para apresentar os produtos: “Eu contatava médicos, nutricionistas e lojistas do Brasil todo, por telefone, para apresentar as nossas formulações. Nem sempre era bem recebida, mas a persistência e a crença no propósito nos mantiveram firmes”.

Ao longo da trajetória, a empresa investiu em infraestrutura e conhecimento científico, caminhando lado a lado com especialistas em saúde e bem-estar. Criou o VLabor, laboratório próprio, e desenvolveu o Vitafor Science, um portal que concentra conteúdos técnicos, artigos, protocolos, receitas e eventos exclusivamente para profissionais de saúde. A iniciativa evoluiu para a Vitafor Science University, que oferece cursos online. E a grande novidade em 2025, celebrando os 20 anos de história, foi o lançamento do Vitafor Awards, premiação que contemplou profissionais da saúde por seus cases de sucesso com produtos da marca.

No Brasil, a empresa conta com um portfólio que, atualmente, possui mais de 270 produtos. Já realiza o congresso de suplementação alimentar há 11 anos com a participação de profissionais da saúde em torno de conteúdos científicos e aplicabilidade clínica. Agora, pela primeira vez na Europa, o encontro consolida-se como um hub internacional de conhecimento, aproximando especialistas da América Latina e da Europa.

“A chegada do congresso Vitafor Science em Portugal representa muito mais do que um novo destino para troca de experiências. É a consolidação de uma ponte estratégica entre Brasil e Portugal. Estamos buscando incentivar parcerias institucionais e aproximar experts em qualidade de vida visando sempre promover saúde, bem-estar e longevidade”, afirma Débora.