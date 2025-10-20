Hospital em SP reúne especialistas em simpósio de oncologia

O Hospital Paulistano realizou no dia 10 de outubro a Jornada Científica em Câncer de Mama, simpósio que reuniu cerca de 50 profissionais da saúde para discutir avanços e desafios no tratamento da doença. O encontro, parte das ações do Outubro Rosa, foi marcado por um ambiente de troca e aprendizado entre especialistas médicos de diferentes áreas.

O evento contou com palestras de profissionais que abordaram temas que refletem a complexidade do cuidado oncológico em especialidades diversas, tais como as mudanças no perfil dos casos de câncer de mama, mapeamento genético, a importância da atenção aos extremos etários, os efeitos tardios das terapias e a necessidade de estratégias que preservem o bem-estar das pacientes. Outros assuntos foram os impactos metabólicos e ósseos da hormonioterapia, o papel do acompanhamento multidisciplinar, o diálogo precoce com a paciente como parte fundamental do cuidado, os avanços da testagem genética e a importância de decisões terapêuticas personalizadas na oncogeriatria.

“A Jornada Científica reflete o compromisso com a atualização contínua e o cuidado integral ao paciente oncológico, incluindo as pacientes de câncer de mama”, afirma Carlos Donnarumma, gerente nacional de Oncologia da Rede Total Care. “Promover esse tipo de debate, que une ciência e experiência clínica, é fundamental para avançarmos em um modelo de assistência clínica”, complementa.

A moderação foi conduzida pela oncologista clínica Rachel Junqueira, com participações de médicos do Hospital Paulistano e convidados de instituições parceiras, como a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

“Para um paciente oncológico, o enfrentamento da doença vai muito além do tratamento clínico. É um percurso que exige acolhimento, conhecimento e decisões conscientes. Pensando nisso, a programação dedicada ao cuidado oncológico ofereceu uma abordagem multidisciplinar que transforma a jornada do paciente”, finaliza Carlos Donnarumma.