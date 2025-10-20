Livro "Cabeça de Candidato" traz os bastidores das eleições

O que se passa na mente de quem decide disputar uma eleição? Quais são os medos, vaidades e estratégias que podem definir vitória ou derrota nas urnas? Essas são algumas das questões abordadas em “Cabeça de Candidato”, livro escrito pelo marqueteiro Alberto Lage e pela psicóloga Iracema Rezende, que será lançado em São Paulo no dia 5 de novembro, na Livraria da Vila, em Vila Madalena.

A obra, publicada pela Editora Labrador, examina o comportamento de candidatos sob a ótica emocional e estratégica, com base em experiências de marketing político e pesquisa qualitativa. O lançamento em Belo Horizonte, cidade natal dos autores, ocorreu em 4 de outubro e reuniu profissionais e interessados em comunicação política.

De acordo com os autores, fatores pessoais e psicológicos influenciam diretamente as decisões e o desempenho eleitoral. “O candidato é um ser humano como qualquer outro, e fazer com que ele entenda isso é fundamental para o sucesso de uma corrida eleitoral. É importante que ele tenha clareza sobre a realidade ao seu redor. Não adianta achar que vai ganhar e ponto final. O trabalho é árduo e o tempo é curto para lidar com egos e vaidades”, afirma Alberto Lage.

A obra também discute a importância das pesquisas qualitativas no planejamento de campanha. “É muito importante saber ler, entender e aceitar os resultados das pesquisas qualitativas. Muitas vezes, os candidatos não querem enxergar o que os eleitores realmente pensam sobre eles ou sobre seus governos. Essa atitude é o caminho certo para o fracasso eleitoral. A pesquisa qualitativa não muda a opinião dos eleitores, mas orienta o rumo que a campanha deve tomar”, explica Iracema Rezende.

O prefácio é assinado pelo cientista político Felipe Nunes, Ph.D. em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia (UCLA) e fundador do Instituto Quaest. Ele destaca a importância da comunicação assertiva nas campanhas: “Não basta comunicar-se bem; é preciso comunicar a mensagem certa, para o público certo, no momento certo. A história está repleta de exemplos de candidatos que ignoraram essa lição e, por isso, pagaram o preço nas urnas”.

Com base em casos reais e análises de bastidores, o livro aborda dilemas éticos, gestão de crises, dinâmica de equipe e a relação entre candidatos e eleitores. Entre os episódios relembrados estão disputas históricas, como a eleição de 1989, entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, usadas para ilustrar como decisões estratégicas e emocionais moldam campanhas.