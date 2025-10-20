Shoppings ALLOS de BH promoveram evento para discutir sustentabilidade no varejo

No Dia do Consumo Consciente, comemorado em 15 de outubro, os shoppings centers que levam a assinatura ALLOS em BH — Boulevard Shopping, Shopping Del Rey e Shopping Estação BH — reuniram lojistas para o evento “ALLOS: Sustentabilidade em Pauta”, uma iniciativa com o objetivo de promover e inspirar práticas sustentáveis no varejo.

O encontro, que contemplou outros 37 empreendimentos do grupo espalhados Brasil afora, foi exibido simultaneamente em formato de talk show em cada um dos cinemas dos centros de compras. Os temas abordados dialogam com os principais pilares da agenda de sustentabilidade da companhia, que possui compromissos socioambientais para 2030.

A programação contou com quatro painéis e a participação de líderes reconhecidos em suas áreas de atuação, que trouxeram diferentes perspectivas sobre os principais desafios e oportunidades ligados ao assunto. A abertura do evento foi feita por Rafael Sales, CEO da ALLOS, enquanto a mediação ficou a cargo dos diretores da empresa. Os quadros trouxeram os seguintes temas e participantes:

Consumo Consciente: Renato Floh (Diretor Comercial da ALLOS), Cíntia Moreira (CEO da Dengo Chocolates) e Itamar Cechetto (CEO do Grupo Laces);

Impacto no Entorno: Paula Fonseca (Diretora Jurídica e Coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da ALLOS), Ana Niemeyer (Diretora de Marketing da ALLOS), Flavio Canto (Diretor do Instituto Reação) e Luiz Octavio Lima (CEO da Parceiros da Educação);

Espaços Sustentáveis: Mario Oliveira (Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios da ALLOS), Adriana Hansen (Diretora Técnica de Sustentabilidade do CTE – Centro de Tecnologias de Edificações) e Fabio Aurichio (Sócio-Diretor da ACIA Arquitetos);

Diversidade, Equidade e Inclusão: Renata Correa (Diretora de Gente e Performance da ALLOS), Natalia Paiva (CEO do Mover – Movimento pela Equidade Racial) e Eduardo Paiva (Diretor de Diversidade, Equidade & Inclusão da L’Oréal Brasil).

“Ano passado, capacitamos 17 mil lojistas sobre reaproveitamento de resíduos por meio da reciclagem e compostagem. Agora, esse evento amplia o debate e convida o varejo a se engajar em uma agenda urgente e estratégica, que reflete as expectativas da sociedade e do consumidor atual. Falar sobre consumo consciente é reafirmar nosso compromisso com uma cadeia de valor mais responsável e com impacto positivo real”, destaca a Diretora Jurídica e responsável pela Comissão de Sustentabilidade da companhia, Paula Fonseca.