FELINI posiciona Niterói no mapa nacional da música lírica

Segundo dados do InfoMoney, o Brasil teve em média um festival de música por dia em 2024. Crescimento de 20% na comparação com 2023, o dado reforça a alta demanda por esse tipo de evento após a pandemia. Reafirmando sua importância em um mercado nacional de festivais em plena expansão, o FELINI reuniu mais de 400 artistas e alcançou um público superior a 3.500 espectadores ao longo de 18 dias. Essas informações demonstram que o evento e iniciativas fora das capitais, que já representam 40% dos festivais no país, são essenciais para democratizar o acesso à cultura.

Idealizado e liderado pelas sopranos Amanda Ayres, Maria Gerk e Tina França, o FELINI se alinha a uma tendência que busca maior inclusão na música clássica, enfrentando a notada desigualdade de gênero e de patrocínios do setor. Enquanto o estudo do Mapa dos Festivais aponta uma concentração de patrocínios na região Sudeste, com sua segunda edição e proposta de formato ampliado, o Festival Lírico de Niterói consolida-se como uma iniciativa que contribui para o desenvolvimento e a renovação dos festivais culturais no Brasil, o que reforça a importância do FELINI ao oferecer atividades gratuitas e acessíveis, formando novas plateias e impulsionando a economia cultural da cidade.

A soprano Tina França, uma das idealizadoras do FELINI, comentou sobre o impacto do evento: "Nossa missão é mostrar que o canto lírico é para todos. O sucesso desta edição prova que existe um público receptivo em Niterói e que a programação inclusiva é a chave para formar novas plateias e construir um legado cultural sustentável para a cidade".

O FELINI se posicionou como um ativo cultural estratégico para Niterói, gerando impacto econômico local e fortalecendo a imagem da cidade como um centro artístico. O sucesso da edição de 2025 do FELINI solidifica a marca do festival e o posiciona de forma estratégica para a captação de recursos. Com o mercado de festivais no Brasil movimentando anualmente até R$ 5 bilhões em patrocínios, o FELINI se apresenta como uma oportunidade de investimento em um evento que une artistas, impacto social e alinhamento com as pautas de diversidade e inclusão. Para a próxima edição, a organização planeja ampliar as parcerias para garantir a continuidade da missão de tornar a música lírica mais acessível, fortalecer a liderança feminina na produção cultural e continuar a construir uma marca de autoridade no cenário cultural brasileiro.

Com a proposta apresentada em sua segunda edição, o Festival Lírico de Niterói consolida-se como uma iniciativa que propõe novos formatos para os festivais culturais no Brasil, evidenciando o papel da arte na promoção da inclusão e do desenvolvimento.