Visibilidade na imprensa reforça autoridade e amplia resultados no digital
Subtítulo: Integração entre assessoria de imprensa e marketing digital fortalece reputação e acelera a conversão de leads
No ambiente digital, a reputação de uma marca se fortalece quando a presença nas redes sociais se conecta à visibilidade conquistada na imprensa. Ao transformar reportagens, entrevistas e artigos em conteúdo compartilhado em seus canais digitais, a empresa agrega chancela de terceiros à própria narrativa, amplia o alcance orgânico e acelera a conversão de leads — efeitos que demonstram o potencial da assessoria de imprensa como aliada estratégica do marketing digital.
Dentro das empresas, a comunicação voltada à mídia espontânea já é prática institucionalizada: o estudo Tendências da Comunicação Organizacional 2024, da Aberje, mostra que 88% das áreas de comunicação no país têm o Relacionamento com a Imprensa como um dos principais processos de atuação.
“Muitas empresas ainda cometem o erro de enxergar a assessoria de imprensa como um custo, e não como um investimento,” afirma Taiane Luz, diretora da UPPER PR – Comunicação para Negócios. “Quando a marca aparece na imprensa, o público entende que aquela empresa possui profissionais e especialistas confiáveis o suficiente para serem analistas e porta-vozes de determinado assunto, ou seja, autoridade em seu segmento. Isso gera credibilidade. No caso das redes sociais, é a própria empresa falando — o que tem valor significativo. Já na mídia espontânea, é um terceiro endossando a marca, o que complementa e agrega valor à comunicação.
“O digital não substitui a força da mídia espontânea. Aqui na Upper, trabalhamos sempre em conjunto com o time digital das empresas. Reforçamos a estratégia deles e vice-versa”, completa Taiane, que atende organizações de setores como: negócios, ESG, saúde, tecnologia, varejo, consumo, entre outros.
A seguir, a especialista destaca fatores que comprovam a importância de integrar assessoria de imprensa às estratégias digitais:
- Credibilidade de terceiros — reportagens e entrevistas em mídia espontânea trazem uma credibilidade adicional em relação a posts em redes sociais, porque partem de validação externa.
- Autoridade de porta-vozes — presença recorrente em entrevistas e artigos de opinião constrói especialistas.
- Efeito multiplicador no digital — ao divulgar nas redes as matérias conquistadas na imprensa, a empresa agrega chancela pública à própria narrativa.
- Resultado a longo prazo — mídia espontânea é um ativo durável, pois trabalha a marca para buscas, inclusive a longo prazo.
- Integração com marketing — conecta campanhas, eventos e conteúdo editorial, contribuindo para valor de marca.
- Mais portas abertas com públicos decisores, especialmente por meio de veículos segmentados.
- Melhor posicionamento no Google e demais mecanismos de busca, já que matérias relevantes reforçam prova social e aparecem em resultados orgânicos.
- Geração de demanda indireta, com leads que chegam pré-convencidos após terem visto a marca endossada por terceiros.
- Pipeline de conteúdo para o digital — cada matéria conquistada pode ser adaptada para posts, newsletters, blogs e vídeos curtos, alimentando o fluxo de conteúdo sem elevar custos de mídia paga.
“Esses fatores mostram que a presença na imprensa vai além da visibilidade: ela gera autoridade, consistência e oportunidades reais de negócio”, resume Taiane Luz.
Website: https://www.upperpr.com.br