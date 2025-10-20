Visibilidade na imprensa reforça autoridade e amplia resultados no digital

No ambiente digital, a reputação de uma marca se fortalece quando a presença nas redes sociais se conecta à visibilidade conquistada na imprensa. Ao transformar reportagens, entrevistas e artigos em conteúdo compartilhado em seus canais digitais, a empresa agrega chancela de terceiros à própria narrativa, amplia o alcance orgânico e acelera a conversão de leads — efeitos que demonstram o potencial da assessoria de imprensa como aliada estratégica do marketing digital.

Dentro das empresas, a comunicação voltada à mídia espontânea já é prática institucionalizada: o estudo Tendências da Comunicação Organizacional 2024, da Aberje, mostra que 88% das áreas de comunicação no país têm o Relacionamento com a Imprensa como um dos principais processos de atuação.

“Muitas empresas ainda cometem o erro de enxergar a assessoria de imprensa como um custo, e não como um investimento,” afirma Taiane Luz, diretora da UPPER PR – Comunicação para Negócios. “Quando a marca aparece na imprensa, o público entende que aquela empresa possui profissionais e especialistas confiáveis o suficiente para serem analistas e porta-vozes de determinado assunto, ou seja, autoridade em seu segmento. Isso gera credibilidade. No caso das redes sociais, é a própria empresa falando — o que tem valor significativo. Já na mídia espontânea, é um terceiro endossando a marca, o que complementa e agrega valor à comunicação.

“O digital não substitui a força da mídia espontânea. Aqui na Upper, trabalhamos sempre em conjunto com o time digital das empresas. Reforçamos a estratégia deles e vice-versa”, completa Taiane, que atende organizações de setores como: negócios, ESG, saúde, tecnologia, varejo, consumo, entre outros.

A seguir, a especialista destaca fatores que comprovam a importância de integrar assessoria de imprensa às estratégias digitais:

Credibilidade de terceiros — reportagens e entrevistas em mídia espontânea trazem uma credibilidade adicional em relação a posts em redes sociais, porque partem de validação externa.

— reportagens e entrevistas em mídia espontânea trazem uma credibilidade adicional em relação a posts em redes sociais, porque partem de validação externa. Autoridade de porta-vozes — presença recorrente em entrevistas e artigos de opinião constrói especialistas.

— presença recorrente em entrevistas e artigos de opinião constrói especialistas. Efeito multiplicador no digital — ao divulgar nas redes as matérias conquistadas na imprensa, a empresa agrega chancela pública à própria narrativa.

— ao divulgar nas redes as matérias conquistadas na imprensa, a empresa agrega chancela pública à própria narrativa. Resultado a longo prazo — mídia espontânea é um ativo durável, pois trabalha a marca para buscas, inclusive a longo prazo.

— mídia espontânea é um ativo durável, pois trabalha a marca para buscas, inclusive a longo prazo. Integração com marketing — conecta campanhas, eventos e conteúdo editorial, contribuindo para valor de marca.

— conecta campanhas, eventos e conteúdo editorial, contribuindo para valor de marca. Mais portas abertas com públicos decisores, especialmente por meio de veículos segmentados.

especialmente por meio de veículos segmentados. Melhor posicionamento no Google e demais mecanismos de busca , já que matérias relevantes reforçam prova social e aparecem em resultados orgânicos.

, já que matérias relevantes reforçam prova social e aparecem em resultados orgânicos. Geração de demanda indireta, com leads que chegam pré-convencidos após terem visto a marca endossada por terceiros.

com leads que chegam pré-convencidos após terem visto a marca endossada por terceiros. Pipeline de conteúdo para o digital — cada matéria conquistada pode ser adaptada para posts, newsletters, blogs e vídeos curtos, alimentando o fluxo de conteúdo sem elevar custos de mídia paga.

“Esses fatores mostram que a presença na imprensa vai além da visibilidade: ela gera autoridade, consistência e oportunidades reais de negócio”, resume Taiane Luz.