PLATAFORMA Negócios inicia parceria com Stellantis Consórcio

A PLATAFORMA Negócios anuncia uma parceria estratégica com o Stellantis Consórcio para potencializar a expansão nacional da modalidade. A iniciativa contempla a atuação em concessionárias, canais digitais e estandes de shopping, reforçando o alcance e a capilaridade no mercado de consórcios.

Especializada na gestão de redes comerciais e canais de distribuição indiretos, a PLATAFORMA será responsável por estruturar, capacitar e acompanhar equipes de vendas dedicadas à operação de Stellantis Consórcio em todo o Brasil. O objetivo é gerar resultados consistentes, apoiando tanto concessionárias das marcas Stellantis quanto representantes comerciais que desejam incluir o produto em suas operações, sejam elas físicas ou digitais.

Atualmente, Stellantis Consórcio atua com as marcas Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram, oferecendo uma solução planejada e acessível de aquisição de veículos, sem juros e com condições de pagamento flexíveis.

Segundo Reinaldo Silva, fundador e CEO da PLATAFORMA Negócios, a parceria reforça a estratégia da empresa em entregar produtos de alta demanda com suporte operacional e comercial diferenciado. “Nosso modelo de gestão e nossa rede de suporte oferecem escalabilidade, acompanhamento próximo de resultados e alinhamento estratégico. Essa parceria com Stellantis Consórcio vai permitir que nossos parceiros comerciais tenham ferramentas para atingir todo o potencial do mercado de consórcios”, afirma.

A PLATAFORMA Negócios adota um modelo de gestão que contempla aderência estratégica, engajamento da rede e acompanhamento de resultados. Entre as práticas implementadas estão o atendimento digital e presencial, o monitoramento mensal de desempenho, o planejamento comercial e a oferta de serviços voltados ao ambiente corporativo.

Com a parceria, a PLATAFORMA Negócios consolida sua posição como uma das principais estruturas de gestão de redes comerciais do país, ampliando sua atuação no segmento de consórcios e fortalecendo sua missão de conectar parceiros e clientes a soluções que transformam mobilidade em realidade.