MPD entrega 26º empreendimento em Alphaville

A MPD Engenharia celebra a entrega o Neo Alphaville, novo empreendimento com projeto arquitetônico assinado pelo escritório MCAA Arquitetos, design de interiores de Carlos Rossi e paisagismo de Beth Miyazaki, une estética e funcionalidade, do paisagismo fluido à fachada de linhas curvas e materiais nobres.

O Neo Alphaville surge sob o conceito de um novo olhar para o viver bem. O acesso ao condomínio se dá por uma praça com espelho d’água e um pergolado, enquanto a fachada possui grids metálicos, amplos panos de vidro e forros em madeira natural.

Esses materiais também favorecem o desempenho térmico e lumínico, reduzindo a necessidade de iluminação artificial e climatização, em alinhamento com princípios de sustentabilidade passiva.

Internamente, os 39 pavimentos — três subsolos, térreo e 37 pavimentos tipo, com unidades de 175 e 244 metros quadrados, todas com depósito e área técnica privativos. Além disso, um duplex de 432 metros quadrados e um penthouse de 362 metros quadrados.

Os apartamentos de 175 metros quadrados oferecem três opções de planta: três suítes com cozinha fechada, três suítes com cozinha aberta ou duas suítes com sala ampliada e cozinha aberta. Já as unidades de 244 metros quadrados podem ser personalizadas com quatro suítes e cozinha fechada, quatro suítes com cozinha aberta ou três suítes com cozinha aberta e home office.

Entre os serviços deste condomínio está o Neo Balcony, conceito que integra todos os apartamentos ao terraço por meio de um elevador privativo. As unidades também contam com hall com fechadura biométrica, persianas motorizadas, pontos USB nos dormitórios e amplos caixilhos para promover maior luminosidade no ambiente.

Os acabamentos incluem bancadas em porcelanato com duas cubas na suíte master, janelas maiores, além de vagas de garagem amplas e funcionais. Cada apartamento ainda possui depósito e área técnica independente.

Além disso, cada etapa passou por um controle minucioso que incluiu impermeabilização eficiente, sistema de drenagem de alta performance, revestimentos de alta absorção e testes de qualidade rigorosos, acompanhados de relatórios e registros fotográficos disponibilizados aos clientes ao longo da obra.

Para Débora Bertini, diretora geral de incorporação e vendas da companhia, o Neo Alphaville é resultado de uma visão muito clara sobre como as pessoas querem viver hoje, com mais bem-estar, contato com a natureza e conveniência. “Buscamos proporcionar uma experiência de moradia que vá além do imóvel, queremos entregar um estilo de vida completo e alinhado com o futuro”, afirma.

Espaços de lazer

Com o conceito de condomínio clube, o Neo oferece opções de lazer pensado para ser uma verdadeira extensão da casa. O espaço Wellness conta com spa, sauna e piscina coberta, enquanto o Movement oferece quadras poliesportivas, incluindo a quadra de tênis em tamanho oficial, beach arena e fitness externo.

Para os espaços de convivência, foram criados os Get-Togethers, ambientes amplos e bem equipados, como o sports bar e o salão de festas; o Fun Space, ambiente lúdico seguro para as crianças; e o Pet Place, com brinquedos de agility e áreas sombreadas. Ainda há o Neo Facility, com serviços para facilitar a rotina, como vagas amplas, car wash e espaço delivery.

Relacionamento com os clientes

A MPD valoriza o relacionamento com seus clientes acompanhando cada etapa da jornada com transparência e oferecendo o suporte necessário, além de promover experiências personalizadas. Hoje, o Neo Alphaville já tem mais de 90% das unidades vendidas, com boa aderência junto ao público de famílias e casais maduros.

Para as últimas unidades disponíveis, com metragens de 175 e 185 metros quadrados, a construtora mira um público aspiracional que busca evoluir seu padrão de moradia: jovens famílias, casais em transição de apartamentos compactos para imóveis mais amplos e profissionais de alta renda que desejam migrar de São Paulo para uma vida mais tranquila em Alphaville, sem abrir mão da conectividade.

“Acreditamos que a experiência do cliente com a MPD começa muito antes da entrega e continua por muito tempo depois dela. Acompanhamos de perto cada etapa da jornada, criando vínculos de confiança e entregando um atendimento próximo e transparente. Ver os clientes realizando o sonho da casa nova no Neo Alphaville, depois de todo esse percurso juntos, é extremamente gratificante para nós”, afirma Adriana Dalonso, Head de Relacionamento com o Cliente da MPD Engenharia.

Forte potencial de valorização imobiliária

Localizado em uma das regiões mais procuradas de Alphaville, onde há pouca disponibilidade de terrenos para novos lançamentos, o bairro registra uma valorização média estimada entre 15% e 30% nos próximos anos, segundo apuração do Secovi-SP.

“O Neo marca mais um capítulo importante da nossa história em Alphaville. Temos muito orgulho de contribuir ativamente para a evolução urbana da região com um projeto que sintetiza tudo o que acreditamos: excelência, inovação e respeito às pessoas”, finaliza Débora.