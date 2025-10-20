IBRI realiza curso de Inteligência Artificial para Relações com Investidores

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) realiza curso de Inteligência Artificial (IA) para RI com seis módulos de aulas ao vivo e demonstrações práticas. O início dos módulos que totalizam 10 horas de curso será no dia 21 de outubro de 2025, on-line, a partir das 19h.

O curso “IA para RI” será ministrado por Glades Chuery, Auditora Líder da ISO/IEC 42001 — Sistema de Gestão em Inteligência Artificial, formada pela PUC-RS em Governança em IA, MBA em Ciência de Dados pela USP/ESALQ e membro da Comissão de Educação e Inovação do IBRI.

O curso é dividido em duas etapas, cada uma com três módulos, com apresentação na primeira etapa dos módulos de 1 a 3. O módulo 1 terá duração de duas horas e abordará “Fundamentos de IA para o profissional de RI” com aula expositiva mais discussões. O módulo 2 será no dia 03 de novembro de 2025 e terá como tema “Otimizando a análise e relatórios com a IA” em que haverá aula, além de demonstração prática. O módulo 3 “Revolucionando a Comunicação com Investidores” será no dia 17 de novembro de 2025 e haverá aula, além de exercício prático. A segunda etapa do curso terá ainda mais três módulos (Finanças, Valuation, estruturação de Governança, Riscos e Compliance) com datas a serem definidas.

O curso terá valor total de R$ 300,00 para associados do IBRI e R$ 600,00 para não associados. Os profissionais que se inscreverem agora já estarão, automaticamente, inscritos para os próximos 3 módulos. Ao final do curso será emitido certificado de conclusão oferecido pelo IBRI em parceria com a Glades Chuery. Para isso, é preciso ter 70% de frequência nas aulas e 30% nos exercícios práticos em aula.

Sobre Glades Chuery



Glades Chuery, Auditora Líder da ISO/IEC 42001 - Sistema de Gestão em Inteligência Artificial, formada pela PUC-RS em Governança em IA, MBA em Ciência de Dados pela USP/ESALQ, pós-graduada em Gamificação Empresarial, formada em Administração, Contabilidade e Teologia. Conselheira Consultiva Certificada pela Celint (ConCertif) e em Conselho Fiscal pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

Tem mais de uma década de atuação nas áreas de administração, contabilidade, governança, riscos, compliance e investigações de fraude. Também atuou em temas de inovação e novos negócios. Em 2018, participou de projetos de combate à corrupção, instituindo mecanismos de Shadow Investigation. A experiência de Glades Chuery também abrange atuação em serviços de auditoria, consultoria, finanças corporativas e tributação.

Sócia da plataforma de notícias AINEWS, membro emérita da PUC Angels, professora convidada da Trevisan Escola de Negócios, FIA e PUC Goiânia. Coordenadora do Livro “Mulheres na Inteligência Artificial” e coordenadora do AI Summit Brasil, com mais de 3 mil profissionais participantes.

Glades Chuery tem outras atuações como Presidente do Comitê de IA da PUC Angels; Conselheira de empresas familiares; Conselheira fiscal suplente da Vivara, Espaço Laser; Coordenadora do Comitê de Engenharia e Finanças do Distrito de Inovação de São Paulo; Presidente do Conselho Consultivo do Observatório Social do Brasil; e tem publicado artigos na Revista RI, no Portal Acionista, Curto News e outros veículos de comunicação.

Para inscrições e mais informações sobre o Curso de Inteligência Artificial para Relações com Investidores, basta acessar: