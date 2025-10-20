Com investimento de R$350 mi, 99Food inicia operações no Rio

Os moradores do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nilópolis agora têm uma nova opção de delivery. A 99Food, plataforma de entrega de comida da 99, inicia suas operações no estado em fase de testes, com investimento de R$350 milhões. O valor faz parte do montante de R$2 bilhões anunciado em setembro durante o encontro entre líderes globais da DiDi – controladora chinesa da 99 – e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O novo modelo de delivery da 99Food foi pensado para gerar valor em toda a cadeia, reduzindo custos para os restaurantes, aumentando as possibilidades de renda dos entregadores parceiros e tornando a experiência mais acessível aos consumidores. Entrar no Rio de Janeiro é um movimento estratégico que reforça nosso propósito de crescer de forma sustentável em um mercado importante”, destaca Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil.

Essa é a terceira região a receber a expansão do serviço, que começou em Goiânia (junho), seguiu para São Paulo (agosto) e agora chega ao Rio de Janeiro. A 99Food integra o ecossistema de conveniência da 99, que já oferece serviços de mobilidade e entrega de objetos e meios de pagamento.

No Rio, os moradores da capital e da região metropolitana terão à disposição comida pelo preço do cardápio, sem taxas adicionais, entrega grátis em pedidos selecionados e cupons de desconto durante o período de lançamento. Para entregadores parceiros da plataforma, a 99Food oferece um pacote de incentivos para aumentar ganhos e bônus para entregas no primeiro mês. A tecnologia da empresa permite o uso de mapas proprietários desenvolvidos com base nas corridas realizadas pela plataforma, além de precisão nas estimativas de preparo dos pratos.

Pesquisa exclusiva revela: três em cada quatro consumidores já deixaram de pedir delivery por conta do preço

Pesquisa do Instituto Locomotiva encomendada pela 99 com objetivo de acompanhar os hábitos de uso do delivery no dia a dia dos cariocas, revela que mais da metade dos entrevistados já deixou de pedir delivery por conta do alto preço, além de estarem abertos a novas alternativas no mercado. Entre os principais destaques da pesquisa, estão: