Kinaxis acelera Era Agentic para a orquestração da cadeia de suprimentos com o lançamento dos Maestro Agents

A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos, anunciou hoje os Maestro Agents, definindo o próximo passo na inteligência de decisão habilitada por IA para cadeias de suprimentos. Atualmente disponíveis para os clientes da Kinaxis e integrados de forma nativa ao Kinaxis Maestro®, esses colaboradores digitais com reconhecimento de contexto e tecnologia de IA auxiliam os planejadores a transitar mais rapidamente de um problema para uma ação, transformando interrupções em oportunidades e fortalecendo a resiliência das cadeias de abastecimento que sustentam a economia mundial.

“Os agentes da Kinaxis já estão auxiliando nossa equipe de planejamento a interagir de maneira mais eficiente com clientes e fornecedores contratados”, informou John Finnigan, diretor sênior de Planejamento Avançado da Jabil. “Com proteções que envolvem a participação humana, estamos tomando decisões de maneira mais rápida hoje e identificamos um forte potencial para a construção de uma cadeia de suprimentos mais resiliente e interligada.”

Os Maestro Agents avançam a jornada do cliente da IA ??conversacional para a orquestração da cadeia de suprimentos baseada em decisões. Diferentemente dos assistentes de IA convencionais que ficam fora do processo, os Maestro Agents estão integrados em ambientes de planejamento ao vivo, onde compreendem o contexto, as limitações e as compensações para planejar ao seu lado, e não para você. Com os Maestro Agents agora disponíveis, a Kinaxis seguirá expandindo o ecossistema Maestro com o Maestro Agent Studio (atualmente com disponibilidade limitada) e a chegada de um mercado de agentes em 2026, que conduzirá os clientes por um caminho gradual para a concretização de todo o potencial da orquestração orientada por IA.

“As cadeias de suprimentos atuais operam em um ambiente de volatilidade constante. Resiliência e adaptabilidade deixaram de ser meras aspirações e tornaram-se indispensáveis para a missão”, afirmou Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis. “Os Maestro Agents trazem a IA explicável aos momentos importantes para líderes e profissionais da cadeia de suprimentos. Enquanto nossos clientes continuam a coordenar processos e a desenvolver um ecossistema de agentes da Kinaxis e de parceiros, agora eles têm a capacidade de alcançar novos níveis de velocidade, resiliência e capacidade de adaptação.”

Valor comprovado em cadeias de suprimentos do mundo real

Os primeiros usuários descrevem os Maestro Agents como revolucionários, uma vez que diminuem as horas de trabalho manual e proporcionam aos planejadores a segurança para agir mais rápido com uma IA que entende o seu universo.

“Flexibilidade e proteções são fundamentais para que as empresas confiem e ampliem o uso da IA”, disse Eric Thompson, diretor de pesquisa da IDC. “Com os Maestro Agents, a Kinaxis demonstra a aplicação prática e compreensível da IA em operações de negócios ao integrar funcionalidades de agente diretamente em ambientes de planejamento em tempo real para que as empresas possam testar, aprender e crescer com segurança e eficácia.”

Desenvolvidos para trazer inteligência de decisão para o momento em que o trabalho acontece, os Maestro Agents transformam a análise em ação dentro do ambiente de planejamento. Os planejadores da cadeia de suprimentos agora podem contar com os agentes para:

Integrar a IA ao trabalho diário, por meio da análise de dados em tempo real, identificando problemas e sugerindo as melhores ações diretamente no Maestro, ajudando os planejadores a passar do problemaàdecisão em questão de segundos.

Sintetizar e desvendar restrições do mundo real, levando em conta a capacidade do fornecedor, os níveis de estoque, os cronogramas de produção e as prioridades do cliente, para oferecer recomendações que possam ser implementadas e estejam em sintonia com as metas comerciais.

Tornar a IA explicável e confiável com proteções humanas e raciocínio claro que explique por que cada ação é recomendada.

Liberar tempo para trabalhos de maior valor automatizando relatórios e análises rotineiras, possibilitando que os planejadores se dediquem a decisões estratégicas que aprimoram o desempenho e a resiliência, e transformando a maneira como os planejadores lidam com interrupções e tomam decisões em tempo real.

Os clientes já se beneficiam dos recursos potentes dos Maestro Agents, e várias entidades empresariais confirmaram que os investimentos em inovação antecipada estão gerando valor real considerável em seus ambientes de cadeia de suprimentos.

Uma das 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo melhorou a produtividade dos planejadores em até 10 vezes, diminuindo as fases para a identificação de riscos de estoque de 40 cliques para apenas 4 e fornecendo percepções em segundos ao invés de minutos ou horas, gerando ganhos significativos de eficiência em seu processo de planejamento.

Um dos maiores fabricantes de eletrônicos do mundo simplificou seus processos de geração de relatórios, reduzindo o esforço manual e possibilitando que os planejadores poupassem mais de 30 horas por mês. Com esse tempo de retorno, eles puderam se concentrar em iniciativas de maior valor que aprimoraram a entrega dentro do prazo e aumentaram a satisfação do cliente.

Estas inovações representam o próximo passo rumo a um futuro conectado e adaptável, onde a IA e a experiência humana orquestram juntas as cadeias de suprimentos do mundo.

Para saber mais sobre como os Maestro Agents podem acelerar sua cadeia de suprimentos, acesse kinaxis.com/aiagents.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

