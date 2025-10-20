Bentley Systems anuncia os vencedores do Going Digital Awards 2025

(Year in Infrastructure 2025 da Bentley Systems) — Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje os vencedores do Going Digital Awards 2025. A cerimônia anual de premiação reconhece o trabalho excepcional dos profissionais de infraestrutura e seu uso inovador do software da Bentley para aprimorar a forma como a infraestrutura é projetada, construída e operada.

Este ano, aproximadamente 250 projetos foram indicados por empresas em 47 países. Os vencedores foram selecionados em 12 categorias por um painel de jurados independentes durante a conferência Year in Infrastructure da Bentley, realizada de 15 a 16 de outubro em Amsterdã.

“Felicitamos os vencedores do Going Digital Awards deste ano”, declara Chris Bradshaw, Chief Sustainability and Education Officer da Bentley Systems. “Esses projetos inovadores demonstram como as principais empresas de engenharia e construção de infraestrutura, com operadores-proprietários inovadores, estão aproveitando os avanços digitais — de dados conectadosàIA — para transformar a gestão de projetos e elevar o desempenho dos ativos. Suas conquistas estão definindo o padrão de resiliência, sustentabilidade e impacto em todos os setores de infraestrutura.”

Vencedores do Going Digital Awards 2025

Pontes e Túneis

Italferr S.p.A. (Itália) — Uso das tecnologias digitais para melhorar a gestão da infraestrutura

Cidades, campi e instalações

Voyants Solutions Private Ltd. (Índia) – Preparação do plano diretor, projeto detalhado e gestão de projetos do município de Atal Puram, Agra, Índia

Construção civil

Deloitte e Vale (Brasil) — SYNCHRO 4D alimenta a primeira planta de briquetagem de minério de ferro do mundo

Produção de energia

Baosteel Engineering & Technology Group Co., Ltd. (China) — Projeto de construção digital inteligente para uma usina siderúrgica com base na tecnologia da Bentley

Modelagem geoespacial e de realidade

Al Madinah Region Development Authority (MDA) (Arábia Saudita) — Plataforma de dados urbanos de Manarah

Gestão de projetos

Egis (França) — Canal Sena-Norte da Europa

Transporte Ferroviário e Trânsito

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonésia) — Infraestrutura inteligente com KAI e AssetWise Linear Analytics

Estradas e Rodovias

Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) (Malásia) — Fase 2 da rodovia de integração entre Sarawak e Sabah

Engenharia estrutural

AVS Engineers | ISID Architect, Nikhil Mahashur and Associates, Structural Engineer — Siddharth Sharma (Índia) — Fairmont Udaipur Palace

Modelagem e análise de subsuperfície

Fervo Energy (Estados Unidos) — Cape Station

Transmissão e distribuição

China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd. (China) — Aplicação da tecnologia de inteligência digital GIS+BIM em todo o ciclo de vida do projeto de transmissão e transformação de energia de 500 kV da China Southern Power Grid em Nanning, Guangxi

Água e Águas Residuais

PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) (Indonésia) – SPAM Regional Jatiluhur I: transformando a água para um futuro melhor

Founders’ Honors

Durante o evento, a Bentley também apresentou 18 projetos com o prêmio Founders’ Honors. Os Founders' Honors são selecionados individualmente pelos fundadores da Bentley Systems e concedidos a um pequeno número de projetos, indivíduos e empresas exemplares que refletem a missão da empresa de promover a infraestrutura em todo o mundo para uma melhor qualidade de vida.

Os ganhadores do prêmio Founders' Honors 2025 são:

AECOM (Reino Unido) — Old Oak Common Great Western Railway Station Rail Systems

(Reino Unido) — Old Oak Common Great Western Railway Station Rail Systems RF Channel Modeler da Ansys para planejamento de missão lunar da NASA (A Lua) — Planejamento de missão lunar da NASA para estações de solo na Lua

(A Lua) — Planejamento de missão lunar da NASA para estações de solo na Lua Aquawolf (Estados Unidos) — De zonas de incêndio a tempestades: um caso para uma modelagem de postes eficiente e inteligente

(Estados Unidos) — De zonas de incêndio a tempestades: um caso para uma modelagem de postes eficiente e inteligente Arcadis (Austrália) — Desvio de Coffs Harbour

(Austrália) — Desvio de Coffs Harbour Aurecon (Nova Zelândia) — Digitalização do solo urbano: transformação da engenharia de subsuperfície

(Nova Zelândia) — Digitalização do solo urbano: transformação da engenharia de subsuperfície citiME Consultancy LLC (Emirados Árabes Unidos) — Modelagem de micromobilidade no modelo de transporte estratégico de Abu Dhabi

(Emirados Árabes Unidos) — Modelagem de micromobilidade no modelo de transporte estratégico de Abu Dhabi DC Water (Estados Unidos) — Do projetoàrealidade: implementação do gêmeo digital da DC Water

(Estados Unidos) — Do projetoàrealidade: implementação do gêmeo digital da DC Water DPR Construction (Estados Unidos) — Construção com cuidado: planejamento Lean 4D para hospital infantil

(Estados Unidos) — Construção com cuidado: planejamento Lean 4D para hospital infantil Environmental Systems Lab, Universidade Cornell (Estados Unidos) — Atlas de energia: um gêmeo digital para descarbonizar o parque imobiliário de Ithaca

(Estados Unidos) — Atlas de energia: um gêmeo digital para descarbonizar o parque imobiliário de Ithaca Forte and Tablada, Inc. (Estados Unidos) — Gêmeo digital da estação de bombeamento do canal da 17th Street

(Estados Unidos) — Gêmeo digital da estação de bombeamento do canal da 17th Street Geoambiente S/A (Brasil) — Modelagem de alta resolução para remediação de águas subterrâneas usando Leapfrog

(Brasil) — Modelagem de alta resolução para remediação de águas subterrâneas usando Leapfrog Universidade de Tecnologia de Kaunas (KTU) (Lituânia) — Avaliação operacional de carbono de gêmeos digitais para edifícios

(Lituânia) — Avaliação operacional de carbono de gêmeos digitais para edifícios Leviatan Group (Romênia) — Planejamento em 4D otimizado para campus educacional militar

(Romênia) — Planejamento em 4D otimizado para campus educacional militar Ormat Technologies Inc. (Dominica) — Projeto geotérmico de Roseau Valley

(Dominica) — Projeto geotérmico de Roseau Valley PowerChina Henan Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd. (China) — Sistema de avaliação, monitoramento e alerta precoce de riscos de inundação em subestações

(China) — Sistema de avaliação, monitoramento e alerta precoce de riscos de inundação em subestações PT Hutama Karya (Indonésia) — Estrada Trans Papua — Trecho Mamberamo-Elelim

(Indonésia) — Estrada Trans Papua — Trecho Mamberamo-Elelim PT Pertamina Geothermal Energy (Indonésia) — Lumut Balai Unidade-3

(Indonésia) — Lumut Balai Unidade-3 Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (China) — Inovação digital em todo o ciclo de vida da geração de energia eólica marítima offshore

Prêmio Bentley-Envision para infraestrutura sustentável

O prêmio Bentley-Envision para infraestrutura sustentável reconheceu um projeto pioneiro do Going Digital Awards que foi além da excelência técnica e do valor econômico para gerar um impacto ambiental e social excepcional e mensurável.

O ganhador do prêmio Bentley-Envision é:

GeoStruXer (Arábia Saudita) — Reabilitação sísmica de solo sujeito a fluência utilizando radier pós-tensionado sustentável com microestacas

Todas as inscrições para o Bentley-Envision foram revisadas pelo Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), a organização sem fins lucrativos que desenvolve e gerencia a estrutura de infraestrutura sustentável do Envision®, em parceria com a equipe de sustentabilidade da Bentley.

Prêmio Educator of the Year

O Prêmio Educator of the Year da Bentley Systems homenageia profissionais acadêmicos que fizeram contribuições excepcionaisàeducação em infraestrutura. Selecionado por um painel de jurados independentes, o vencedor é reconhecido por métodos de ensino inovadores, envolvimento impactante dos alunos e integração de software e tecnologia de engenharia de ponta no currículo.

O vencedor deste ano é:

Irfaan Peerun, Universidade Griffith, Austrália.

Mais informações sobre o programa Year in Infrastructure and Going Digital 2025 da Bentley podem ser encontradas aqui.

