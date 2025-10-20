Novo Centro de Inovação Farmacêutica da Roquette consolida a América Latina como polo de colaboração

A Roquette, líder global em ingredientes de origem vegetal e excipientes farmacêuticos para os mercados de saúde, nutrição e bioindústria, celebra hoje a inauguração de seu dedicado Centro de Inovação Health & Pharma Solutions em São Paulo, Brasil.

Localizado em Barueri, próximo ao centro de São Paulo, o moderno centro representa um investimento de milhões de dólares e reforça o compromisso da Roquette como parceira de referência da indústria farmacêutica no desenvolvimento de soluções de administração de medicamentos que contribuem para terapias que salvam vidas. O centro permitirá que cientistas especialistas utilizem ferramentas, tecnologias e conhecimentos avançados para oferecer soluções personalizadas aos clientes.

"O novo Centro de Inovação Farmacêutica da Roquette em São Paulo representa um marco importante em nosso compromisso com a inovação e parceria globais", disse Isabelle Bouvier, CEO da Roquette Health & Pharma Solutions. "Essa unidade de ponta estimulará a colaboração com nossos clientes, reunindo mentes brilhantes, ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades para nossos colaboradores e para a comunidade em geral".

Atuando como um polo regional, o centro apoia os clientes em toda a jornada de desenvolvimento de produtos, do conceito inicial ao lançamento no mercado. A expertise comprovada da Roquette em polímeros e formulação, combinada com marcas renomadas como a celulose microcristalina Avicel®, a hidroxipropilmetilcelulose METHOCEL™, a celulose microcristalina MICROCEL® e o manitol PEARLITOL®, ajudará a acelerar os prazos de desenvolvimento, minimizar desperdícios e reduzir os custos de fabricação.

"A América Latina é um mercado dinâmico com enorme potencial", disse Adriana Quiroga, líder de aplicação, desenvolvimento e inovação para a América Latina do Business Group Health & Pharma Solutions. "Estamos acelerando nosso desenvolvimento de produtos e nosso time-to-market, além de entregar soluções inovadoras com impacto global".

A Roquette Health & Pharma Solutions está fazendo uma parceria com o Northeast Center for Strategic Technologies para incentivar jovens mulheres a seguir carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática por meio do programa Futuras Cientistas. Os cientistas da Roquette atuarão como mentores das participantes e as convidarão para acompanhar seu trabalho no novo laboratório.

"No CETENE, acreditamos que o verdadeiro progresso começa com a inclusão", disse a dra. Giovanna Machado, pesquisadora sênior do Center for Strategic Technologies of the Northeast. "Por meio do programa Futuras Cientistas e em parceria com a Roquette, estamos abrindo portas para que jovens mulheres explorem as áreas de ciência e tecnologia, não apenas como estudantes, mas como futuras líderes. Ao investirmos em seu potencial, investimos em uma sociedade mais justa, inovadora e próspera".

Essa conquista não apenas celebra a inauguração de instalações de nível mundial, mas também reafirma o compromisso do Health and Pharma Solutions Business Group em impulsionar a inovação farmacêutica e construir parcerias duradouras que moldarão o futuro da saúde na América Latina.

Sobre a Roquette

A Roquette é uma fornecedora líder de ingredientes de origem vegetal, excipientes e soluções farmacêuticas, dedicada a melhorar a qualidade e a praticidade de produtos essenciais para consumidores e pacientes em todo o mundo.

A Roquette conta com mais de 11.000 colaboradores em todo o mundo, atuando em mais de 150 países por meio de mais de 40 unidades de fabricação e 20 centros de P&D e inovação. A empresa registrou um faturamento de € 4,5 bilhões em 2024.

Utilizando recursos naturais como trigo, milho e celulose, a Roquette desenvolve ingredientes e soluções de alto desempenho usados em alimentos do dia a dia, medicamentos orais, biofarmacêuticos avançados e produtos de origem biológica.

A Roquette é uma empresa familiar guiada por uma visão de longo prazo e um compromisso constante com a inovação. Há quase um século, a Roquette promove uma vida melhor e constrói um futuro sustentável oferecendo o melhor da natureza.

