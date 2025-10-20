Lenovo promove a força de trabalho habilitada para IA com a IA Agentic: confiável, comprovada e pronta para gerar retorno sobre o investimento (ROI)

Enquanto as empresas buscam aproveitar os benefícios da inteligência artificial, a Lenovo apresentou hoje os novos recursos da IA agentic como parte central de seu portfólio de força de trabalho habilitada para IA, um conjunto completo de dispositivos, serviços e soluções de ciclo de vida que transformam investimentos em IA em valor comercial mensurável.

Segundo a IDC, as empresas já obtêm quase US$ 4 de retorno para cada dólar investido em IA generativa. Até 2027, espera-se que a IA agentic duplique a produtividade da força de trabalho em todo o mundo,1 indicando que as empresas estão passando da experimentação com IA para resultados concretos. Esse momento representa uma mudança significativa em que as empresas estão deixando de pilotar a IA e incorporando a automação inteligente em suas forças de trabalho, enquanto a Lenovo se destaca como uma das líderes nessa transformação.

Com os recursos de IA agentic da Lenovo, as empresas podem implantar agentes digitais que trabalham de maneira autônoma ou em colaboração com funcionários para gerenciar fluxos de trabalho, automatizar tarefas e apoiar decisões mais inteligentes em guardrails de segurança confiáveis. Com o suporte da infraestrutura de IA da Lenovo e de uma biblioteca selecionada de agentes prontos para empresas, esses recursos liberam as equipes do trabalho diário e geram aumentos de produtividade quantificáveis.

“A IA Agentic vai além de uma transformação tecnológica, representa uma transformação na força de trabalho”, afirmou Rakshit Ghura, vice-presidente e gerente geral de soluções para ambiente de trabalho digital na Lenovo. “Com a IA agentic ancorando nosso portfólio mais amplo de força de trabalho habilitada para IA, ajudamos empresas a transformar projeções do setor em resultados reais, promovendo maior produtividade, fortalecendo a proteção e entregando um ROI mensurável mais rápido do que nunca.”

Diferentemente de provedores que oferecem soluções de propósito único ou que se concentram em uma única camada da pilha de IA, a Lenovo une dispositivos, infraestrutura, serviços de ciclo de vida e segurança em um portfólio preparado para atender às necessidades das empresas. Esta estratégia ajuda as empresas a obter valor da IA ??mais rapidamente, com soluções práticas, sustentáveis e confiáveis fornecidas por empresas líderes do mundo inteiro.

Por dentro do portfólio de força de trabalho habilitada para IA da Lenovo

No cerne deste portfólio, a IA agentic promove a personalização, proteção e um retorno sobre o investimento (ROI) comprovado. A força de trabalho habilitada para IA da Lenovo é fundamentada em três pilares que ajudam as empresas a personalizar o trabalho, simplificar as operações e reforçar a prontidão para o futuro:

Personalize o trabalho por meio de inteligência agêntica. Os recursos de IA da Lenovo e a plataforma Care of One™ adaptam a tecnologia e o suporte para cada trabalhador, reduzindo os tíquetes de suporte em até 30% 2 enquanto melhoram a satisfação. Juntos, eles possibilitam um ambiente de trabalho mais flexível e focado nas pessoas, no qual a IA complementa o talento humano e auxilia os colaboradores a se concentrarem em trabalhos de maior valor.

Os recursos de IA da Lenovo e a plataforma Care of One™ adaptam a tecnologia e o suporte para cada trabalhador, reduzindo os tíquetes de suporte em até 30% enquanto melhoram a satisfação. Juntos, eles possibilitam um ambiente de trabalho mais flexível e focado nas pessoas, no qual a IA complementa o talento humano e auxilia os colaboradores a se concentrarem em trabalhos de maior valor. Simplifique as operações por meio de dispositivos e serviços mais inteligentes. Os computadores pessoais da Lenovo com IA, como o ThinkPad X1 Carbon e o ThinkPad X9, estão equipados com processadores dedicados de IA e proteção ThinkShield para aprimorar tanto a experiência quanto a segurança do usuário. Os clientes da Lenovo estão observando resultados mensuráveis: a Scyne instalou 1.100 dispositivos em três meses, obtendo uma melhora de até 10 vezes no desempenho do dispositivo 3 , enquanto a Staples Technology Solutions economizou US$ 40.000 em sua primeira fase de atualização de TI. 4

Os computadores pessoais da Lenovo com IA, como o ThinkPad X1 Carbon e o ThinkPad X9, estão equipados com processadores dedicados de IA e proteção ThinkShield para aprimorar tanto a experiência quanto a segurança do usuário. Os clientes da Lenovo estão observando resultados mensuráveis: a instalou 1.100 dispositivos em três meses, obtendo uma melhora de até 10 vezes no desempenho do dispositivo , enquanto a economizou US$ 40.000 em sua primeira fase de atualização de TI. Proteja-se e se adapte com TI confiável e sustentável. O dispositivo TruScale como serviço expandido da Lenovo traz a inteligência dos computadores pessoais de IA para um modelo flexível e orientado a resultados, que auxilia as empresas a se modernizarem de maneira mais eficiente e responsável. Esta solução combina dispositivos, serviços e gerenciamento de ciclo de vida em um contrato previsível, reduzindo os gastos iniciais, simplificando a implementação e ajudando as empresas a cortar os gastos por assento em até 57%.5 Novos recursos como o Carbon Impact Portal, proteção zero-trust com ThinkShielde opções de devolução e atualização flexíveis, impulsionam as metas de sustentabilidade enquanto fortalecem a proteção do dispositivo e a resiliência de TI.

Juntos, esses três pilares oferecem às empresas uma base prática para personalizar o trabalho, simplificar as operações de TI e construir uma força de trabalho mais resiliente e preparada para IA.

Para facilitar a adoção, Serviços de PC de IA da Lenovo oferecem configuração baseada em funções, treinamento personalizado e Suporte Premier 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os clientes também podem optar por adquirir o Premier Support Plus, que combina engenheiros humanos premiados com recursos de IA agentic para uma experiência de suporte altamente personalizada. Com os Serviços Gerenciados da Lenovo Digital Workplace Solutions, as empresas podem liberar todo o potencial dos computadores pessoais de IA, simplificando o gerenciamento, melhorando a utilização e mantendo os funcionários produtivos todos os dias.

“Todos os colaboradores se beneficiam de dispositivos que aprendem e se adaptamàsua maneira de trabalhar”, disse Tom Butler, vice-presidente de portfólio comercial e gerenciamento de produtos do Intelligent Devices Group da Lenovo. “Ao incorporar IA ao nível do silício e do sistema, os computadores pessoais Lenovo AI redefinem a experiência — mais rápidos, seguros e intuitivos — ao mesmo tempo em que se conectam perfeitamente com nossa IA agentic e serviços de ciclo de vida para impulsionar a produtividade empresarial em escala.”

Para ajudar as empresas a começar, a Lenovo oferece um ciclo de vida completo de Serviços de IA, iniciando com workshops do AI Discover para identificar casos de uso de alto impacto e criar roteiros. A AI Advisory alinha estratégia e prontidão da força de trabalho, enquanto o AI Fast Start ajuda a comprovar o ROI em apenas 90 dias. Por meio do AI Deploy & Manage, a Lenovo integra soluções de IA agentic e TruScale com otimização e governança contínuas para que as cargas de trabalho permaneçam confiáveis, éticas e eficazesàmedida que as empresas expandem seu uso de IA.

“Na Lenovo, vemos os serviços como a ponte entre a promessa da IA ??e os resultados reais para os clientes”, disse John Stamer, vice-presidente e gerente geral de Serviços globais de produtos e serviços de sustentabilidade da Lenovo. “É por isso que criamos soluções que simplificam a implantação, melhoram a eficiência operacional e proporcionam a cada funcionário as ferramentas e o suporte apropriado para ter sucesso.”

A abordagem da Lenovo gera resultados em todos os setores. A ST Logistics automatizou as operações de armazém ao mesmo tempo em que avançava com seus compromissos de sustentabilidade.

“Ao colaborar com a Lenovo, obtivemos acesso a soluções inovadoras baseadas em IA que complementam a visão da ST Logistics para uma logística mais inteligente e sustentável. A experiência da Lenovo, aliadaànossa direção estratégica, permitiu a automação bem-sucedida da logística do nosso armazém”, disse Hamarian Mohamad, gerente geral de segurança interna da ST Logistics.

Segurança por Design

Segurança e confiança continuam sendo a base da força de trabalho habilitada por IA da Lenovo. Segundo o último relatório da série Work Reborn da Lenovo, chamado de "Reforçando o Ambiente de Trabalho Moderno", mais de 60% dos líderes de TI disseram que os agentes de IA representam as novas ameaças que eles não estão preparados para gerenciar. Além disso, 90% admitiram não ter confiança plena na defesa contra ataques com IA.6

A arquitetura do Lenovo ThinkShield combina proteções em nível de hardware, medidas de integridade de firmware e defesas de endpoint com tecnologia de IA para proteger dados confidenciais e cargas de trabalho mais próximas do dispositivo, ao mesmo tempo que minimiza a vulnerabilidade a ameaças externas. Construído em uma das redes de fornecimento de tecnologia mais resilientes do mundo – classificado em 8º lugar no Top 25 da Gartner em 2025 por autenticidade e confiabilidade – o ThinkShield estende a proteção da fabricação de dispositivos e hardware por meio de ambientes de nuvem. A equipe de segurança da Meta confirma o valor: “O ThinkShield Supply Chain Assurance aumenta significativamente a confiança na autenticidade e integridade do nosso hardware”7

O futuro do trabalho habilitado por IA está próximo

A IDC estima que, até o ano de 2027, ao menos 40% das empresas do Global 2000 adotarão a IA agentic, remodelando a forma como as empresas funcionam.8 Com comprovação de redução de custos, ganhos de produtividade mensuráveis e segurança confiável, o portfólio de força de trabalho capacitada para IA da Lenovo ajuda as empresas a capturar todo o valor da inteligência artificial de hoje. Como parceira integral confiável em IA, a Lenovo oferece uma base unificada de dispositivos, serviços e infraestrutura que transforma o potencial da IA ??em desempenho. Saiba mais em www.lenovo.com/aiservices.

