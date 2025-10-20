Panduit e Symmeo fecham acordo de distribuição

A Panduit, fabricante global de soluções de infraestrutura elétrica e de redes, acaba de anunciar a Symmeo, unidade de negócios do Grupo Prexx, como nova parceira de distribuição no Brasil. Com matriz em Santa Catarina e filiais no Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Alagoas e Flórida (EUA), o Grupo Prexx atua em mais de 70 segmentos em 37 países e tem faturamento anual de R$ 2 bilhões.

Ao agregar o portfólio da Panduit, a Symmeo, que acumula experiência de sete anos na comercialização de produtos para os setores de tecnologia e telecomunicações, agora reforça sua estrutura, que conta com uma equipe de 60 profissionais, para o atendimento com foco em projetos, fortalecendo a parceria estratégica com integradores, revendedores, clientes corporativos e de governo.

E, para consolidar a abrangência nacional da Symmeo, a empresa anunciou uma unidade na cidade de Manaus. "Mesmo sem uma filial, a região Norte é responsável por um grande volume de negócios, pois ainda demanda muita infraestrutura, especialmente na parte de cabeamento. Essa nova unidade na capital amazonense possibilitará logística e atendimento comercial mais eficientes", afirma Airton Martins, presidente do Grupo Prexx.

A Panduit, por sua vez, reconhecida pela forte presença no segmento high-end, encontrou na Symmeo a parceira ideal para alcançar o mercado SMB (pequenos e médios negócios), especialmente no setor de segurança eletrônica. "Em um primeiro momento, nossa ideia era focar na linha de acesso, mais voltada à competitividade de preço, mas a sinergia foi tão positiva que decidimos ampliar o leque e trabalhar com nossa linha completa", ressalta Douglas Ozanan, sócio-fundador da Groz, representante oficial da Panduit no Brasil.

"Nosso portfólio contempla soluções em cabeamento estruturado, climatização de ambientes críticos, sistemas de energia ininterrupta (UPS) e equipamentos ativos de rede. Essa abrangência consolida a empresa como uma fornecedora completa de soluções integradas em infraestrutura tecnológica. Estamos preparados para atender demandas de diferentes portes e segmentos, assegurando eficiência, confiabilidade e elevado desempenho em cada projeto entregue", observa Martins.

"De um lado, a Symmeo, que reúne inteligência fiscal e robustez financeira, pode contar com nosso portfólio completo para atender plenamente ao segmento de grandes projetos; do outro, a Panduit se beneficia da capilaridade de uma distribuidora com ampla rede de revendas espalhadas pelo país, abrindo portas também para o mercado de pequenos e médios negócios, que muitas vezes demanda agilidade em propostas, rapidez na entrega e flexibilidade logística. Essa parceria é fundamental para nossa meta de dobrar o faturamento da Panduit no Brasil até 2030", reforça Ozanan.

"A partir dessa parceria, ampliamos nossa capacidade de atender a diferentes demandas, oferecendo em todo o território brasileiro não apenas produtos e serviços, mas também soluções completas, para todos os perfis de clientes", conclui Martins.