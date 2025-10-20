Encerrar ciclos se torna prática estratégica nas empresas

Estudos recentes publicados pela Harvard Business Review indicam que as empresas vêm dedicando mais atenção ao encerramento de projetos e ciclos como parte essencial da estratégia de gestão. A pesquisa destaca que fechar um ciclo de forma estruturada permite consolidar aprendizados, realocar recursos e reforçar a confiança das equipes, elementos fundamentais para a performance no período seguinte. A publicação descreve a prática de “sunset a project” como um processo que deve envolver reflexão coletiva, documentação de resultados e reconhecimento do esforço envolvido.

A importância de rituais e cadências organizacionais também é analisada pela Asana, que aponta que rituais regulares, inclusive de encerramento, contribuem para reduzir ruídos de comunicação e fortalecer a coesão entre equipes distribuídas. A abordagem sugere que momentos estruturados de revisão são decisivos para criar sentido comum em organizações complexas e em constante transformação.

Nesse contexto, o Wrap Up 2025, iniciativa da Hyper Island, surge como um programa voltado a apoiar empresas na conclusão consciente do ano e na preparação do trimestre inicial de 2026. O formato combina retrospectiva, análise de tendências e priorização de iniciativas, resultando em direcionadores de foco, objetivos organizacionais e um plano de 90 dias com responsáveis e métricas de acompanhamento.

“As empresas costumam investir muito tempo no início do ciclo, mas é no encerramento que se definem as bases para o futuro. Um fechamento bem conduzido cria foco, engajamento e clareza sobre o que realmente importa”, afirma Carlos Zuccolo, head da Hyper Island Brasil.

A proposta dialoga com o artigo “Land the Plane — The Blind Spot That Could Cost You 2026”, da The Conscious Leadership Group, que defende que a forma como uma organização encerra um ciclo influencia diretamente sua capacidade de começar o próximo com clareza e energia. A metáfora de “pousar o avião” sintetiza a necessidade de reconhecer vitórias, extrair aprendizados e fechar pendências antes de avançar.

Ao estruturar a passagem de 2025 para 2026, o Wrap Up 2025 se insere nesse movimento mais amplo de gestão consciente em que celebrar resultados e refletir sobre o ciclo anterior se torna parte fundamental da execução estratégica do novo ano.

