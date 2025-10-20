Sistema constrói estrutura e apartamentos ao mesmo tempo

A empresa Modal Modular, especializada em construções modulares de lofts, studios, moradias e empreendimentos comerciais, atualmente desenvolve um modelo construtivo que combina o método tradicional em alvenaria com a tecnologia da construção modular. O formato propõe que construtoras parceiras executem apenas a estrutura do edifício — composta por pilares, vigas e lajes — enquanto a companhia fabrica, em ambiente controlado, os apartamentos completos, prontos para serem encaixados na edificação.

“Na prática, a estrutura de alvenaria funciona como uma espécie de 'porta-módulos', ou seja, um invólucro preparado para receber apartamentos inteiros”, conforme descreve João Victor Freitas, diretor-geral da construtora offsite. Cada unidade é produzida com estrutura metálica, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas, além de acabamentos finalizados em fábrica. Quando a estrutura do prédio está concluída, os módulos são transportados e instalados nos vãos previstos, encaixando-se com precisão ao edifício.

De acordo com Graciella Calegari, cofundadora da construtora industrializada, o novo sistema representa um avanço técnico importante para o setor. “Nosso objetivo é permitir que a estrutura e os apartamentos sejam produzidos simultaneamente, reduzindo o tempo total de obra e de entrega ao cliente final, garantindo maior previsibilidade de custo e padrão de qualidade”, explica Calegari.

O sistema utiliza a tecnologia BIM (Building Information Modeling) para garantir o encaixe exato entre o prédio e os módulos habitacionais, compatibilizando cada etapa do projeto em ambiente digital. Os apartamentos são fixados por meio de apoios metálicos e conexões rápidas, que também facilitam a ligação às redes prediais de água, energia e esgoto. O resultado é uma montagem limpa, precisa e com controle de qualidade ampliado.

A metodologia vem sendo classificada como um sistema construtivo híbrido, por unir a robustez da alvenaria à eficiência da industrialização modular. Segundo a Modal Modular, o modelo foi desenvolvido para atender principalmente parcerias com construtoras e incorporadoras, que poderão concentrar-se na execução das estruturas, enquanto a produção dos apartamentos é realizada de forma industrial. A proposta também pode ser aplicada em projetos de retrofit urbano e em programas de habitação de interesse social, onde a agilidade e a redução de custos têm impacto direto na viabilidade das obras.

Com o novo sistema, a companhia visa otimizar o processo de produção de edifícios e ampliar a adoção de tecnologias construtivas mais sustentáveis e eficientes no país.



