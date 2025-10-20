Bradesco seguros lidera projeto que fortalece a sustentabilidade no setor

Lançado em 2022, o Projeto Oficina Sustentável, iniciativa da Bradesco Seguros em parceria com a Ecoassist, vem promovendo uma transformação significativa no setor de reparação automotiva. Focado na regularização ambiental e no descarte responsável de resíduos, o projeto tem gerado impactos concretos na conformidade legal, na prevenção de riscos ambientais e na ampliação da responsabilidade socioambiental entre oficinas.

Com uma estrutura completa, a iniciativa oferece às oficinas consultoria técnica especializada, coleta de resíduos perigosos e suporte na emissão de documentos obrigatórios, como o CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) e o PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos). Vale destacar que tudo isso é realizado sem comprometer a rotina operacional das empresas participantes.

No último ano, a iniciativa já realizou mais de 1,4 mil coletas programadas, adaptadas à agenda das oficinas. Desde o início do projeto, foram 246 toneladas de resíduos destinados à reciclagem, além de 27,7 toneladas de resíduos contendo materiais perigosos, destinados corretamente ao coprocessamento. “Materiais que antes representavam riscos de contaminação ambiental agora recebem destinação segura e legal, garantindo tranquilidade jurídica aos parceiros”, explica Marcio Jordão, superintendente sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

Além disso, o projeto já viabilizou a emissão de mais de 30 CADRIs junto à CETESB, certificados essenciais para a conformidade ambiental dos estabelecimentos, e promoveu a elaboração de diversos PGRS. Tudo isso sem custos adicionais para as oficinas participantes.

Outro destaque da iniciativa, além da frente ambiental, é o impacto social positivo dos resíduos. Os resíduos recicláveis são encaminhados a indústrias recicladoras e organizações do terceiro setor, fomentando a economia circular e gerando oportunidades de trabalho. Estima-se que 193 empregos já tenham sido gerados em atividades relacionadas à logística reversa, triagem e reaproveitamento de materiais.



“Mais do que evitar infrações e garantir conformidade, o projeto fortalece uma cultura de sustentabilidade e inovação entre os parceiros da Bradesco Seguros. Hoje, 23 oficinas já são reconhecidas pelo Selo Oficina Sustentável, projeto inovador com modelos de sustentabilidade e conformidade legal, um selo de credibilidade que amplia o potencial de negócios com seguradoras, montadoras e clientes que priorizam empresas comprometidas com a agenda ESG”, ressalta o executivo.

Para o mercado de seguros, a iniciativa representa um novo patamar de parceria técnica e responsabilidade compartilhada, com foco em performance, prevenção e reputação. A adesão está aberta a oficinas referenciadas em todo o estado de São Paulo, com expansão gradual para demais regiões, consolidando um movimento em que sustentabilidade e conformidade caminham lado a lado, com a liderança da Bradesco Seguros no setor e a expertise ESG da Ecoassist.