ABES-SP lança 5ª ed. de "Abastecimento de Água" na Fenasan

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) estará presente na Fenasan 2025 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), que acontece de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Entre os destaques da programação especial da entidade está o lançamento do livro “Abastecimento de Água – 5ª Edição Revista e Atualizada”, de Milton Tomoyuki Tsutiya.

Durante os três dias, das 14h às 20h, o estande da ABES-SP (Rua Q08) será o ponto de encontro de profissionais e estudantes interessados em saneamento, inovação e gestão da água, com palestras técnicas, oportunidades de networking e sorteio de brindes para novos(as) associados(as).

A ABES-SP preparou atividades que unem conteúdo técnico, interação e momentos de descontração, como o tradicional Bar da ABES-SP, tornando a experiência na feira ainda mais dinâmica.

A seguir a programação detalhada:

21 de outubro (terça-feira)

Horário: 15h

Palestra: Nova classificação de resíduos de ETE – Estação de Tratamento de Efluentes e ETA – Estação de Tratamento de Água, conforme a norma ABNT 10.004:24

Palestrante: Wagner de Miranda Pedroso, conselheiro da ABES-SP

A palestra abordará de forma clara a nova sistemática de classificação de resíduos, conforme a norma ABNT 10.004:24, facilitando a compreensão e promovendo uma gestão mais segura, responsável e inclusiva. Serão apresentados exemplos práticos e haverá espaço para dúvidas, auxiliando profissionais na adequação às normas e legislações ambientais.

Bar da ABES-SP na Fenasan – Empresa Amanco (Wavin)

Horário: 17h às 20h

Palestra: Soluções em Métodos Não Destrutivos (MND) para Reabilitação de Redes

Palestrante: Eng. Danny Couto, executivo MND

Inscrições para este evento: https://forms.gle/ 8aTVbKRKKnfnQQDA8





22 de outubro (quarta-feira)

Horário: 15h

Palestra: Confiança na Água que Consumimos: O Papel do Plano de Segurança da Água

Palestrante: Roseane Garcia, diretora da ABES-SP

A apresentação mostrará como os Planos de Segurança da Água (PSA), alinhados às diretrizes da OMS e às normas brasileiras, são essenciais para garantir água segura e acessível à população. Serão discutidos temas como proteção de mananciais, gestão integrada de riscos e governança participativa, destacando a importância da segurança hídrica em tempos de crise climática.

Lançamento do livro Abastecimento de Água – 5ª Edição Revista e Atualizada, de Milton Tomoyuki Tsutiya (in memoriam)

Horário: 17h às 20h

O clássico Abastecimento de Água chega à sua 5ª edição revista e atualizada, consolidando-se como referência para profissionais e estudantes da área. O lançamento contará com sessão de autógrafos com os revisores e coordenadores da obra: Eng. Jairo Tardelli Filho e Eng. Kasuyoshi Carlos Massuyama.