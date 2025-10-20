Assine
ABES-SP lança 5ª ed. de "Abastecimento de Água" na Fenasan

Programação da entidade no evento, que ocorrerá de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte/SP, reunirá profissionais e estudantes em atividades de conhecimento e interação.

20/10/2025 16:30

ABES-SP lança 5ª ed. de
ABES-SP lança 5ª ed. de "Abastecimento de Água" na Fenasan

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) estará presente na Fenasan 2025 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), que acontece de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Entre os destaques da programação especial da entidade está o lançamento do livro “Abastecimento de Água – 5ª Edição Revista e Atualizada”, de Milton Tomoyuki Tsutiya.

Durante os três dias, das 14h às 20h, o estande da ABES-SP (Rua Q08) será o ponto de encontro de profissionais e estudantes interessados em saneamento, inovação e gestão da água, com palestras técnicas, oportunidades de networking e sorteio de brindes para novos(as) associados(as).

A ABES-SP preparou atividades que unem conteúdo técnico, interação e momentos de descontração, como o tradicional Bar da ABES-SP, tornando a experiência na feira ainda mais dinâmica.

A seguir a programação detalhada:

21 de outubro (terça-feira)

Horário: 15h
Palestra: Nova classificação de resíduos de ETE – Estação de Tratamento de Efluentes e ETA – Estação de Tratamento de Água, conforme a norma ABNT 10.004:24
Palestrante: Wagner de Miranda Pedroso, conselheiro da ABES-SP

A palestra abordará de forma clara a nova sistemática de classificação de resíduos, conforme a norma ABNT 10.004:24, facilitando a compreensão e promovendo uma gestão mais segura, responsável e inclusiva. Serão apresentados exemplos práticos e haverá espaço para dúvidas, auxiliando profissionais na adequação às normas e legislações ambientais.

Bar da ABES-SP na Fenasan – Empresa Amanco (Wavin)
Horário: 17h às 20h
Palestra: Soluções em Métodos Não Destrutivos (MND) para Reabilitação de Redes
Palestrante: Eng. Danny Couto, executivo MND

Inscrições para este evento: https://forms.gle/8aTVbKRKKnfnQQDA8

22 de outubro (quarta-feira)

Horário: 15h
Palestra: Confiança na Água que Consumimos: O Papel do Plano de Segurança da Água
Palestrante: Roseane Garcia, diretora da ABES-SP

A apresentação mostrará como os Planos de Segurança da Água (PSA), alinhados às diretrizes da OMS e às normas brasileiras, são essenciais para garantir água segura e acessível à população. Serão discutidos temas como proteção de mananciais, gestão integrada de riscos e governança participativa, destacando a importância da segurança hídrica em tempos de crise climática.

Lançamento do livro Abastecimento de Água – 5ª Edição Revista e Atualizada, de Milton Tomoyuki Tsutiya (in memoriam)

Horário: 17h às 20h
O clássico Abastecimento de Água chega à sua 5ª edição revista e atualizada, consolidando-se como referência para profissionais e estudantes da área. O lançamento contará com sessão de autógrafos com os revisores e coordenadores da obra: Eng. Jairo Tardelli Filho e Eng. Kasuyoshi Carlos Massuyama.

23 de outubro (quinta-feira)

Horário: 13h30 às 15h
Palestra e Roda de Conversa JPS – Programa Jovens Profissionais do Saneamento
Tema: Coleta de esgoto em áreas de vulnerabilidade social: desafios para a universalização
Palestrantes: Ana Paula Oliveira - coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental da ABES-SP; Igor Barbosa  - coordenador adjunto da Câmara Técnica de Educação Ambiental da ABES-SP, e Bruno Souza – membro do Programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS-SP)

Horário: 15h
Palestra: Cada Gota Conta – A Revolução da Água em um Mundo em Aquecimento
Palestrante: Ricardo Crepaldi, diretor da ABES-SP

A palestra destacará como os extremos climáticos afetam a água e a necessidade de ações estratégicas e integradas, com foco em resiliência, adaptabilidade, sustentabilidade e educação ambiental, garantindo a preservação e o acesso a esse recurso vital para as gerações futuras.

Bar da ABES-SP na Fenasan – Empresa Enfil S/A
Horário: 16h às 20h

Palestra: Gestão BIM Centralizada: Eficiência e Inovação com Aplicativo Exclusivo da Enfil, em Desenvolvimento na Mauá
Palestrantes: Lucas Thiago Dallarosa, da equipe de Tecnologia e Desenvolvimento da Enfil, e representante do time acadêmico do IMT - Mauá - Instituto Mauá de Tecnologia.

Mais que apresentar a ferramenta, o objetivo é compartilhar como a colaboração acelera padronização, qualidade e produtividade em obras reais.

Inscrições para este evento: https://forms.gle/A9qYR1ES3T6HekrU8

21 e 22 de outubro – Circuito de Empresas Associadas da ABES-SP

Horário: 16h às 17h
Ponto de Encontro: Estande da ABES-SP (Rua Q08)
Atividade: Visitas interativas e guiadas
Tempo em cada estande: 10 a 15 minutos

Sorteio de brindes para novos(as) associados(as)

Dias: 21, 22 e 23 de outubro – Horário: 17h

Durante todos os dias do evento, haverá o sorteio de uma mochila recheada de presentes para quem se associar à ABES-SP.

Brindes:

  • 1 livro da ABES-SP
  • 1 mochila para notebook com conector USB
  • 1 Power Bank (carregador portátil) de 10.000 mAh
  • 1 squeeze inox personalizado (550 ml)
  • 1 fone de ouvido JBL On Ear Tune 520BT

Serviço

ABES-SP na Fenasan 2025

Data: de 21 a 23 de outubro
Horário:  das 14h às 20h

Local:  Pavilhões Verde e Vermelho – Expo Center Norte – São Paulo – SP



Website: https://www.abes-sp.org.br/

