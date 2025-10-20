ABES-SP lança 5ª ed. de "Abastecimento de Água" na Fenasan
Programação da entidade no evento, que ocorrerá de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte/SP, reunirá profissionais e estudantes em atividades de conhecimento e interação.
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) estará presente na Fenasan 2025 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), que acontece de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Entre os destaques da programação especial da entidade está o lançamento do livro “Abastecimento de Água – 5ª Edição Revista e Atualizada”, de Milton Tomoyuki Tsutiya.
Durante os três dias, das 14h às 20h, o estande da ABES-SP (Rua Q08) será o ponto de encontro de profissionais e estudantes interessados em saneamento, inovação e gestão da água, com palestras técnicas, oportunidades de networking e sorteio de brindes para novos(as) associados(as).
A ABES-SP preparou atividades que unem conteúdo técnico, interação e momentos de descontração, como o tradicional Bar da ABES-SP, tornando a experiência na feira ainda mais dinâmica.
A seguir a programação detalhada:
21 de outubro (terça-feira)
Horário: 15h
Palestra: Nova classificação de resíduos de ETE – Estação de Tratamento de Efluentes e ETA – Estação de Tratamento de Água, conforme a norma ABNT 10.004:24
Palestrante: Wagner de Miranda Pedroso, conselheiro da ABES-SP
A palestra abordará de forma clara a nova sistemática de classificação de resíduos, conforme a norma ABNT 10.004:24, facilitando a compreensão e promovendo uma gestão mais segura, responsável e inclusiva. Serão apresentados exemplos práticos e haverá espaço para dúvidas, auxiliando profissionais na adequação às normas e legislações ambientais.
Bar da ABES-SP na Fenasan – Empresa Amanco (Wavin)
Horário: 17h às 20h
Palestra: Soluções em Métodos Não Destrutivos (MND) para Reabilitação de Redes
Palestrante: Eng. Danny Couto, executivo MND
22 de outubro (quarta-feira)
Horário: 15h
Palestra: Confiança na Água que Consumimos: O Papel do Plano de Segurança da Água
Palestrante: Roseane Garcia, diretora da ABES-SP
A apresentação mostrará como os Planos de Segurança da Água (PSA), alinhados às diretrizes da OMS e às normas brasileiras, são essenciais para garantir água segura e acessível à população. Serão discutidos temas como proteção de mananciais, gestão integrada de riscos e governança participativa, destacando a importância da segurança hídrica em tempos de crise climática.
Lançamento do livro Abastecimento de Água – 5ª Edição Revista e Atualizada, de Milton Tomoyuki Tsutiya (in memoriam)
Horário: 17h às 20h
O clássico Abastecimento de Água chega à sua 5ª edição revista e atualizada, consolidando-se como referência para profissionais e estudantes da área. O lançamento contará com sessão de autógrafos com os revisores e coordenadores da obra: Eng. Jairo Tardelli Filho e Eng. Kasuyoshi Carlos Massuyama.
23 de outubro (quinta-feira)
Horário: 13h30 às 15h
Palestra e Roda de Conversa JPS – Programa Jovens Profissionais do Saneamento
Tema: Coleta de esgoto em áreas de vulnerabilidade social: desafios para a universalização
Palestrantes: Ana Paula Oliveira - coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental da ABES-SP; Igor Barbosa - coordenador adjunto da Câmara Técnica de Educação Ambiental da ABES-SP, e Bruno Souza – membro do Programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS-SP)
Horário: 15h
Palestra: Cada Gota Conta – A Revolução da Água em um Mundo em Aquecimento
Palestrante: Ricardo Crepaldi, diretor da ABES-SP
A palestra destacará como os extremos climáticos afetam a água e a necessidade de ações estratégicas e integradas, com foco em resiliência, adaptabilidade, sustentabilidade e educação ambiental, garantindo a preservação e o acesso a esse recurso vital para as gerações futuras.
Bar da ABES-SP na Fenasan – Empresa Enfil S/A
Horário: 16h às 20h
Palestrantes: Lucas Thiago Dallarosa, da equipe de Tecnologia e Desenvolvimento da Enfil, e representante do time acadêmico do IMT - Mauá - Instituto Mauá de Tecnologia.
Mais que apresentar a ferramenta, o objetivo é compartilhar como a colaboração acelera padronização, qualidade e produtividade em obras reais.
21 e 22 de outubro – Circuito de Empresas Associadas da ABES-SP
Horário: 16h às 17h
Ponto de Encontro: Estande da ABES-SP (Rua Q08)
Atividade: Visitas interativas e guiadas
Tempo em cada estande: 10 a 15 minutos
Sorteio de brindes para novos(as) associados(as)
Dias: 21, 22 e 23 de outubro – Horário: 17h
Durante todos os dias do evento, haverá o sorteio de uma mochila recheada de presentes para quem se associar à ABES-SP.
Brindes:
- 1 livro da ABES-SP
- 1 mochila para notebook com conector USB
- 1 Power Bank (carregador portátil) de 10.000 mAh
- 1 squeeze inox personalizado (550 ml)
- 1 fone de ouvido JBL On Ear Tune 520BT
Serviço
ABES-SP na Fenasan 2025
Data: de 21 a 23 de outubro
Horário: das 14h às 20h
Local: Pavilhões Verde e Vermelho – Expo Center Norte – São Paulo – SP
Website: https://www.abes-sp.org.br/