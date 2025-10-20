Magazine Médica investe em datas-chave da saúde

A Magazine Médica, empresa especializada em produtos e equipamentos voltados ao setor de saúde, está promovendo ações comerciais específicas para duas datas comemorativas consideradas estratégicas em seu calendário: o Dia da Secretária, celebrado em 30 de setembro, e o Dia do Médico, em 18 de outubro. As campanhas têm como objetivo reconhecer a importância desses profissionais para o funcionamento de clínicas, consultórios e hospitais em todo o país, além de impulsionar o relacionamento com os clientes e ampliar a movimentação comercial no período.



Entre os dias 10 e 30 de setembro, a empresa realizou o Mês da Secretária, com uma campanha de “comprou, ganhou” voltada às compras realizadas no site oficial. Clientes que adquiriram produtos acima de R$ 1.000 foram contemplados com brindes da marca Creamy SkinCare, incluindo cremes, protetores solares e outras opções voltadas ao cuidado pessoal. A ação buscou oferecer um presente que dialogasse com a rotina das secretárias, profissionais que desempenham papel fundamental na organização e no atendimento das unidades de saúde.



Para o mês de outubro, a empresa deu início à segunda edição do Show de Prêmios Magazine Médica, voltado à celebração do Dia do Médico. Durante todo o mês, compras acima de R$ 1.000 no site garantem brindes personalizados e exclusivos, como cremes, necessaires, canetas e bolsas térmicas. Além disso, os 15 maiores pedidos realizados no período serão premiados com itens de alto valor agregado, como iPhones, iPads, Kindles, estetoscópios e aparelhos de pressão.



As campanhas também incluem condições comerciais segmentadas. De acordo com Daiane Pagnussat, gerente de e-commerce da empresa, os clientes têm acesso a descontos em todo o site, incluindo preços de fábrica em produtos da marca Welch Allyn. Há, ainda, 7% de desconto para pagamentos via Pix, frete grátis para as regiões Sul e Sudeste em compras acima de R$ 590 e para o Nordeste em pedidos a partir de R$ 3.000.



“As duas ações foram pensadas para celebrar as datas e agradecer os profissionais que escolhem a Magazine Médica como fornecedora. Com as ações, queremos valorizar a pessoa por trás do profissional”, afirma.



Além das promoções, a executiva ressalta que a empresa também investe em estratégias de relacionamento e engajamento com secretárias e médicos. Durante essas datas, são realizadas homenagens que destacam a relevância dessas profissões para o sistema de saúde brasileiro. “Buscamos nos posicionar como uma one stop shop também em ocasiões comemorativas, oferecendo soluções que vão além do fornecimento de insumos e equipamentos médicos”.



“Ampliamos as ações para além de ofertas e frete grátis para brindar as pessoas por trás de cada pedido com opções de presentes e prêmios voltados ao universo da saúde”, explica a gerente. “Com isso, o objetivo é nos posicionar como um parceiro completo, não apenas para o fornecimento de insumos e equipamentos médicos, mas também para celebrar e valorizar os profissionais da saúde em todas as ocasiões que importam para o setor”, acrescenta.



A expectativa, segundo Pagnussat, é de que as campanhas contribuam para uma experiência de compra aprimorada, com impacto positivo tanto na percepção dos clientes quanto nos indicadores comerciais. “Queremos oferecer ao cliente uma experiência de compra cada vez melhor, para além do aumento dos números de vendas e ticket. Mas, claro, esses números continuam importantes e temos expectativa de aumento em 20% das vendas”, projeta.



Para a executiva, reconhecer e celebrar o Dia da Secretária e o Dia do Médico é uma forma de reforçar o compromisso com os profissionais que atuam diretamente na promoção da saúde no Brasil. “Consideramos estas duas datas como as principais do nosso calendário. Celebramos os profissionais, pois entendemos que para além de números, na saúde lidamos com pessoas e queremos valorizar quem faz a diferença na vida de muitas outras”, conclui.



