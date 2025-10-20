Assine
SP recebe Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial

Evento é um espaço de discussão sobre temas como governança inclusiva, cultura organizacional e justiça climática. Raphael Vicente, diretor geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, diz que a edição de 2025 terá sintonia com a pauta global da COP30

SP recebe Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial
Nos dias 17 e 18 de novembro, São Paulo (SP) receberá o Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial. O evento reunirá líderes e profissionais de diversas áreas para discutir inclusão, diversidade e sustentabilidade corporativa. A edição de 2025 marca os dez anos de trabalho da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, entidade responsável pela organização do fórum. 

A programação traz uma estrutura híbrida de painéis de executivos e talks, abordando temas como inteligência artificial (IA) inclusiva, futuro do trabalho e justiça climática. O público presente será composto por representantes de empresas, governos, universidades, organizações internacionais e lideranças da sociedade civil para discutir soluções conjuntas.

Além disso, o fórum contará com o espaço “Iniciativas que Transformam”, voltado à troca de experiências e conexões entre negócios, gestores e grupos de afinidade racial. Haverá também o Reconhecimento do Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE) 2025, que destaca organizações com avanços mensuráveis em diversidade e inclusão e o Índice D&I dos Escritórios de Advocacia 2025 - 2 ed., que apontará os escritórios destaque em práticas de gênero, raça, gerações, PCD e LGBTQIAPN+.

Outros destaques do evento incluem discussões sobre: governança inclusiva e disclosure racial, em linha com a Resolução CVM nº 59/21 e a pauta global da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30); ascensão profissional, com foco em retenção e desenvolvimento de talentos negros; e grupos de afinidade e cultura organizacional, analisando como a mobilização interna das empresas evoluiu na última década.

“Essas discussões criam um ambiente que combina inspiração, aprendizado e networking de alto nível. Vamos celebrar o legado de dez anos da Iniciativa Empresarial Pela Igualdade Racial e marcar o início de um novo ciclo. O objetivo é ter sintonia com a agenda global da COP30 ao conectar equidade racial, transição energética e justiça climática como dimensões inseparáveis da sustentabilidade corporativa”, explica Raphael Vicente, diretor geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial.

Ele comenta que o Brasil ainda enfrenta desafios para promover a equidade racial de forma consistente nas empresas. Segundo dados do Índice de Equidade Racial nas Empresas 2024, menos de 5% de pessoas negras estavam em posição de alta liderança nas grandes empresas.

Em 2025, foi divulgado também o dado de que a raça é o principal fator de discriminação no Brasil: 84% dos entrevistados que se identificam como pretos já foram alvos de preconceito. O levantamento foi feito pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR) em parceria com a Vital Strategies e a Umane.

“Muitas empresas ainda tratam a inclusão racial como projeto pontual e não como política institucional. Há falta de integração entre metas de diversidade e indicadores de desempenho e ausência de governança robusta para sustentar compromissos de longo prazo. O fórum busca justamente ajudar a consolidar a maturidade empresarial nesse aspecto. Defendemos que a mudança precisa ser sistêmica, cultural e compartilhada, envolvendo gestores, coordenadores e profissionais de diferentes áreas”, diz Vicente. 

O Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), na Avenida Paulista, 1313. A programação completa será divulgada em breve, mas as inscrições já estão abertas por este link

Para saber mais, basta acessar o site da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial: https://iniciativaempresarial.com.br/

overflay