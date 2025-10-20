Assine
João Pessoa sediará o 3º SANEAR-PB em outubro de 2025

Evento reunirá, nos dias 20 e 21 de outubro, no Centro Cultural Ariano Suassuna – Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), autoridades, especialistas e gestores para debater soluções sustentáveis e estratégias para a universalização dos serviços no estado

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
20/10/2025 16:28

João Pessoa sediará o 3º SANEAR-PB em outubro de 2025 crédito: DINO

Nos dias 20 e 21 de outubro, João Pessoa sediará o 3º Seminário Estadual de Saneamento Ambiental (SANEAR-PB), no Centro Cultural Ariano Suassuna – Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB).

Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção Paraíba (ABES-PB), em parceria com o Governo do Estado e a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), o encontro reunirá autoridades, especialistas e gestores para discutir desafios e oportunidades do saneamento ambiental no estado.

Com o tema “Saneamento para Todos: Desafios e Oportunidades”, o evento abordará assuntos como regulação, fiscalização, recursos hídricos, drenagem urbana e meio ambiente.

A abertura contará com a presença de autoridades estaduais e municipais, além de representantes da ABES nacional e do TCE-PB.

A Palestra Magna será ministrada por Marcus Vinícius Fernandes Neves, presidente da Cagepa, com o tema “O saneamento no Estado da Paraíba: desafios e perspectivas”.

A programação inclui palestras, painéis técnicos e apresentações de cases sobre inovação, políticas públicas e segurança hídrica. O evento também marcará o lançamento do Edital do Prêmio Pesquisadores do Saneamento Ambiental 2025, promovido pela ABES-PB, Cagepa e Secitec.


Serviço:

Evento: 3º Seminário Estadual de Saneamento Ambiental – SANEAR-PB

Data: 20 e 21 de outubro de 2025

Local: Centro Cultural Ariano Suassuna – Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB)

Endereço: R. Prof. Geraldo Von Sohsten, 147 – Jaguaribe, João Pessoa (PB)



Website: https://sanearpb.com.br/

