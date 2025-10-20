Assine
Chile se destaca com roteiros que vão dos desertos aos lagos

Destino oferece experiências variadas em regiões como Atacama, Patagônia, Lagos Andinos e Santiago

20/10/2025

Chile se destaca com roteiros que vão dos desertos aos lagos

Conhecido por sua geografia única e contrastes marcantes, o Chile se consolida como um dos destinos mais versáteis da América do Sul. Segundo especialistas da Schultz Operadora, o país atrai tanto viajantes que buscam aventura em paisagens extremas quanto aqueles interessados em cultura, enoturismo e experiências urbanas.

Com mais de quatro mil quilômetros de extensão de norte a sul, o Chile reúne destinos que vão do árido Deserto do Atacama às geleiras da Patagônia, passando por regiões vinícolas, lagos andinos e cidades modernas como Santiago. Essa diversidade permite a criação de roteiros personalizados, adaptados a diferentes perfis e épocas do ano.

Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora, explica que o interesse pelo Chile tem crescido não apenas por seus atrativos naturais, mas também pela estrutura turística consolidada. "O país oferece uma excelente combinação entre natureza, cultura, boa gastronomia e infraestrutura. É possível montar desde roteiros enxutos até viagens mais completas, que combinam diversas regiões", afirma.

No norte, o Deserto do Atacama se destaca como um dos cenários mais impressionantes do continente, com paisagens de salares, gêiseres, lagoas altiplânicas e céus estrelados. Já no extremo sul, a Patagônia Chilena atrai amantes do ecoturismo com trilhas, montanhas e glaciares no Parque Nacional Torres del Paine.

A região dos Lagos Andinos, entre Puerto Varas e Frutillar, é ideal para quem busca clima ameno, paisagens de montanhas com neve e experiências culturais com influência alemã. No centro do país, Santiago serve como porta de entrada e base para visitas a vinícolas no Vale do Maipo e ao balneário de Valparaíso.

"O Chile permite criar diferentes combinações. Atacama com Santiago é muito procurado por quem tem até oito dias. Já viagens que incluem Patagônia e região dos Lagos exigem mais tempo, mas entregam experiências completamente distintas em um mesmo país", destaca o diretor.

Entre os perfis mais comuns de viajantes estão casais em busca de paisagens românticas, famílias que desejam conforto e segurança e aventureiros que priorizam contato com a natureza e trilhas desafiadoras. A Schultz Operadora também identifica aumento na procura por roteiros que incluam experiências gastronômicas e vinhos.

De acordo com a operadora, o Chile segue como um dos destinos com melhor custo-benefício da América do Sul, principalmente para quem busca viagens internacionais mais curtas, mas sem abrir mão de infraestrutura e diversidade de atrações.

Para saber mais sobre os roteiros no Chile oferecidos pela Schultz Operadora, basta acessar: https://www.schultz.com.br



Website: http://schultz.com.br

