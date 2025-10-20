Assine
Mundo Corporativo

Sicoob Credicom marcou presença no WCM 25

O evento, no setor cooperativista latino-americano, reuniu líderes, gestores e especialistas para debater o futuro das cooperativas.

20/10/2025 16:28

Sicoob Credicom marcou presença no WCM 25

Em um ano emblemático para o cooperativismo, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 2025,  o Ano Internacional das Cooperativas, a Credicom fez parte da programação do World Cooperative Management – WCM’25, que aconteceu nos dias 22 e 23 de setembro, no Minascentro, em Belo Horizonte.

O evento, referência no setor cooperativista latino-americano, reuniu líderes, gestores e especialistas para debater o futuro das cooperativas, compartilhar boas práticas e fomentar a colaboração entre diferentes segmentos. A Credicom esteve presente em quatro momentos estratégicos, contribuindo com reflexões sobre inovação, intercooperação, transformação digital e tecnologia.

Um dos destaques foi o painel do dia 22/09, com a participação do Dr. João Augusto Oliveira Fernandes, presidente da Credicom, ao lado do Dr. Frederico Peret, da Unimed BH. Juntos, abordaram o modelo cooperativista e seu papel na geração de valor para a sociedade, além das transformações que vêm moldando o setor.

"O cooperativismo é, antes de tudo, uma forma de construir soluções coletivas e sustentáveis. Em um ano tão simbólico como este, é essencial reforçar o impacto positivo que as cooperativas geram nas comunidades e no desenvolvimento sustentável", afirma o Dr. João Augusto.



Website: http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicom/para-voce

