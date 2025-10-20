Curso de Medicina da FACERES recebe nota máxima do MEC

O curso de Medicina da Faculdade de Medicina FACERES recebeu nota 5 — conceito máximo — no processo de renovação do reconhecimento do curso realizado pelo Ministério da Educação (MEC). A avaliação in loco foi realizada entre os dias 8 e 10 de outubro por uma comissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).

Para a obtenção da nota, foram analisadas as três dimensões do Instrumento de Avaliação do MEC: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura. O resultado reflete o compromisso da FACERES com a excelência acadêmica e com a formação médica de qualidade, consolidando a instituição entre as melhores do país.

As coordenadoras do curso, professoras Dra. Daiane Cassaro e Dra. Mariana Morgan destacaram que o reconhecimento é fruto do empenho coletivo de toda a comunidade acadêmica.

“Ser reconhecido como um curso de excelência, diante de um cenário que envolve mais de 700 acadêmicos, 80 professores e 90 funcionários técnico-administrativos, dezenas de parceiros nos cenários de práticas e diferentes esferas de gestão, só confirma que a dedicação de todos foi recompensada. Por outro lado, instiga todos os envolvidos a estarem periodicamente empenhados em ampliar nossas potencialidades, para nos destacarmos ainda mais no cenário dos cursos de Medicina do Brasil. Agradeço imensamente e, novamente, parabenizo todos que fazem o dia a dia deste curso”, afirma Dra. Daiane Cassaro.

“Essa avaliação positiva é o reflexo de um trabalho construído diariamente com muita dedicação e compromisso. Cada estudante que passa pela FACERES leva consigo não apenas conhecimento técnico, mas valores humanos e sociais que caracterizam nossa formação médica. A nota 5 confirma que estamos entregando à sociedade profissionais prontos para fazer a diferença na saúde do país”, complementa Dra. Mariana Morgan.

O diretor da Faculdade de Medicina FACERES, Dr. Toufic Anbar Neto, ressaltou que a nota máxima reforça o compromisso institucional com a formação médica humanizada e de excelência.

“A FACERES nasceu com o propósito de formar médicos preparados para cuidar de pessoas com competência técnica, ética e empatia. Receber a nota 5 do MEC é um reconhecimento nacional de que estamos no caminho certo, com um projeto pedagógico sólido, corpo docente qualificado e uma estrutura que favorece o aprendizado integral do estudante. Esse resultado é motivo de orgulho para toda a nossa comunidade acadêmica”, destacou Dr. Toufic.

Durante a visita, a comissão avaliadora percorreu laboratórios, biblioteca, setores administrativos e ambientes de atividades práticas, como hospitais, unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento, além de realizar reuniões com a coordenação, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), professores, estudantes e colaboradores técnico-administrativos.

A FACERES possui convênios com importantes hospitais da cidade e região, e mantém uma ampla rede de cenários de prática em São José do Rio Preto, Bady Bassitt e Mirassol, oferecendo uma formação médica integral e diversificada. Entre essas unidades estão UBSs, UPAs, CAPS, Hospital Dia, SAMU, Centro Médico de Especialidades e Intermed, além da Unidade MFC Rubens Santana Thevenard (Santo Antônio), gerida pela própria instituição.

A avaliação do MEC é um processo criterioso que leva em conta aspectos como estrutura física, desempenho acadêmico, pesquisa, extensão, responsabilidade social e impacto na comunidade.