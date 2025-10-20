Consórcio é alternativa para empresas que desejam investir no crescimento

O Brasil tem se tornado um país cada vez mais empreendedor. Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgada pelo DataSebrae, em 2024 cerca de 46,9 milhões de brasileiros, com idades entre 18 e 64 anos, estavam envolvidos com negócios em fase inicial ou já estabelecidos. E 34,3% dos entrevistados afirmaram que “ter o próprio negócio” está entre os seus três principais sonhos, atrás apenas de comprar a casa própria e viajar pelo país. E gestão financeira é essencial para que uma empresa tenha condições de se manter e também expandir a sua atuação.

Nesse sentido, o consórcio tem despertado interesse de empresários que veem a modalidade como uma forma de adquirir patrimônio, renovar estruturas e ampliar operações sem comprometer o fluxo de caixa. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), entre janeiro e agosto, o setor registrou crescimento de 11,4% nas vendas de novas cotas, em comparação com o mesmo período de 2024. O relatório da entidade ainda aponta que o volume de crédito comercializado apresentou alta de 24,6%.

O consórcio pode ser utilizado para aumentar o patrimônio, iniciar ou renovar uma frota, incrementar o parque de máquinas e equipamentos, adquirir salas comerciais, galpões, terrenos urbanos, casas, apartamentos ou simplesmente reformar ou ampliar o imóvel atual. “Empresários de diferentes segmentos podem adquirir cartas de crédito, sem a cobrança de juros, com parcelas ajustadas conforme a necessidade do cliente e com possibilidade de antecipar a contemplação por meio de lances”, afirma José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás.

O diretor aponta que a ausência de juros torna o consórcio uma ferramenta eficaz para o empresário que busca investir sem comprometer o planejamento financeiro da empresa. “Além disso, o modelo permite que o empresário se organize e tome decisões com mais racionalidade, ao mesmo tempo em que amplia seu patrimônio de forma planejada”, comenta. “E as regras para pessoa jurídica são as mesmas para física. Os clientes escolhem a carta de crédito no valor desejado e, após a contemplação, definem como o recurso será utilizado: para a aquisição de um novo bem ou investimento no atual”.

A modalidade tem se consolidado como uma solução viável e segura para empresas que desejam sair do aluguel, construir uma sede própria, diversificar investimentos ou incrementar ativos estratégicos. O consórcio permite o acesso a recursos de forma programada e com menor impacto financeiro no curto prazo, sendo uma alternativa aderente à realidade de empresas que adotam um modelo de gestão mais sustentável e com foco no crescimento a médio e longo prazo.