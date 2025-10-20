Live commerce ganha espaço na estratégia de grandes empresas

As transmissões ao vivo com foco em vendas, conhecidas como live commerce, vêm ganhando protagonismo no Brasil. Segundo a pesquisa Social Commerce 2.0 - Tendências de consumo nas redes sociais, realizada pela Opinion Box em parceria com a All iN, 28% dos brasileiros já realizaram compras por meio de transmissões ao vivo, convertidos por vantagens como descontos exclusivos, interação com influenciadores e demonstrações em tempo real.

A Soldiers Nutrition, uma das principais marcas de suplementos alimentares e esportivos, iniciou seus testes com o formato em meados de 2024, com transmissões na Shopee. A resposta do público engajado e receptivo a lançamentos e promoções impulsionou a expansão da estratégia para novas plataformas, como o TikTok, e consolidou as lives como um dos pilares do marketing digital da empresa.

“Enxergamos no live commerce a união entre entretenimento, informação e urgência. É uma forma de estarmos mais próximos do consumidor e explicar o diferencial dos nossos produtos em tempo real”, explica Rafael Pereira, head de marketing da empresa.

A estratégia tem se mostrado eficaz. Só na Shopee, a Soldiers viu o número de pedidos crescer 176% entre junho e julho deste ano, saltando de 268 para 741. Em agosto, registrou estabilidade. No período, o ticket médio também bateu recorde, chegando a R$ 144,99. Numa das lives promovidas na plataforma, realizada no dia 26 de julho, alcançou mais de 63 mil espectadores simultâneos, quando foi registrado o maior faturamento em uma única transmissão: R$ 96.505,46. No TikTok, o ticket médio segue crescendo: R$ 33,50 em maio, R$ 57,15 em junho e R$ 62,79 em julho, mostrando maior conversão por cliente. No dia 27 de agosto, a marca obteve a maior receita no app em uma transmissão: R$ 4.184,88.

Mais do que resultados financeiros, o live commerce também impacta na construção de marca. “As lives têm transformado a forma como nos relacionamos com a nossa comunidade. Muitos consumidores voltam não só pelos descontos, mas pela experiência. É uma ferramenta de branding tão potente quanto de venda”, afirma Pereira.

Por trás das câmeras: roteiro, influenciadores e engajamento real

As lives da marca são pensadas como verdadeiros programas de entretenimento com foco em conversão. O planejamento inclui roteiros detalhados, participação de influenciadores e atletas da marca, interação ativa com o público via chat, momentos de quiz e dinâmicas promocionais com cupons e ofertas-relâmpago.

“Aprendemos que, embora a espontaneidade seja importante, é o planejamento que garante nossos resultados. Com o tempo, entendemos os melhores horários, os produtos mais procurados e a importância de criar senso de escassez e urgência”, compartilha Josiane Neumann, coordenadora de social media na Soldiers Nutrition, e uma das responsáveis pela estruturação das live commerce da marca.

Dia da Creatina teve maratona de lives

No último dia 27 de agosto, a Soldiers Nutrition promoveu uma sequência de lives em alusão ao Dia da Creatina, criado pela própria marca e celebrado no dia 31 de agosto. A data se tornou oficial no calendário da empresa e foi comemorada com diversas ações entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro. Entre as atividades, a programação contou com uma série de lives, que ganhou o nome “Maratona da Creatina”, contando com blocos temáticos, quizzes, desafios e interações com convidados especiais.

Comandada por influenciadores e atletas da Soldiers, as lives tiveram uma programação completa com conteúdo técnico sobre creatina e campanhas promocionais agressivas, que engajaram ainda mais o público fiel da marca, que movimentou mais de R$ 20 mil somente durante as transmissões. “Acreditamos que o live commerce será cada vez mais presente nos canais de vendas das marcas. Para nós, já é parte permanente da nossa estratégia, tanto em vendas quanto em construção de comunidade”, finaliza Rafael Pereira.