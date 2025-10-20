Municípios de MG estão entre os mais transparentes do país

A precisão das contas públicas apresentadas por 83 municípios de Minas Gerais resultou no reconhecimento do Ranking Siconfi, responsável por medir a qualidade da informação contábil e fiscal das administrações municipais de todo o país. Todos eles receberam selo Nota A, que indica o mais alto índice de excelência dos dados transmitidos à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), gestora do Ranking.

O sistema de ranqueamento adota critérios considerados bastante rigorosos para avaliar as informações transmitidas pelas gestões públicas, e a exigência é ainda mais robusta porque os itens observados se alteram todos os anos. Ainda assim, parte das administrações mineiras garantiram colocação de destaque no levantamento da STN. Este ano não é diferente, conforme aponta o ranking de 2025, referente ao exercício fiscal do ano anterior.

“As administrações municipais citadas no ranking dão um sinal claro de que a responsabilidade contábil e fiscal é uma prioridade. E este é o grande objetivo do Siconfi: ele estimula uma cultura de excelência dos municípios neste setor, que tende a crescer com o passar dos anos. As prefeituras bem ranqueadas são aquelas que demonstram que se adequaram aos critérios da avaliação”, explica Helbert Lopes de Macedo, presidente da HLH Serviços e Tecnologia, empresa que oferece atendimento contábil e fiscal especializado a diversos municípios de Minas Gerais.

O gestor conta que busca se aprofundar nos detalhes do Ranking Siconfi desde que foi criado em 2019. Além disso, a empresa atua há quase 30 anos oferecendo assessoria e licenciamento de sistemas, com vistas a garantir mais qualidade e transparência das informações para gestões públicas. É isso que, segundo ele, explica o ranqueamento natural dos municípios para os quais oferece atendimento. Macedo revela que prestou atendimento a 25 dos cem municípios que melhor se destacaram em todo o país no ranking deste ano. Além disso, nove dos dez primeiros colocados em Minas Gerais foram acompanhados pelo mesmo assessoramento. Já entre os 100 primeiros colocados em transparência contábil e fiscal no Estado, 65 foram atendidos pela organização.

“Nós adotamos a ideia de que qualidade e transparência são ativos inegociáveis dentro das prefeituras onde atuamos. Mas não é só isso. Oferecemos além de serviços, softwares totalmente aderentes às exigências legais e bem incorporados aos métodos que desenvolvemos para elevar o nível de assertividade e transparência. Isto significa que conseguimos aliar a tecnologia a um modelo avançado de gestão fiscal, e o resultado é o que o Ranking Siconfi tem demonstrado mais uma vez”, afirma Luiz Carlos Alves de Oliveira, sócio e diretor de TI e Desenvolvimento da HLH Serviços e Tecnologia.

Processo de mudança

O presidente da HLH explica que o primeiro passo para melhorar o nível de transparência das prefeituras é abrir-se a novas soluções que auxiliem na prestação de contas. “Essa cultura da transparência com qualidade começa dentro de casa, o que significa que é necessário ter uma abertura positiva do gestor e dos servidores diretamente envolvidos nas contas públicas. É a predisposição do ente público em melhorar o fluxo de informações contábeis e fiscais de sua gestão, que vai garantir a eficácia de qualquer ferramenta e serviços tomados”, explica.

Os resultados dos municípios mineiros nos últimos quatro rankings publicados pela STN indicam modelos que parecem dar certo, mas Oliveira sustenta que a aliança entre tecnologia e método é apenas uma das possibilidades adotadas pelas administrações. “É possível alcançar um alto nível de eficiência recorrendo apenas ao nosso software. Há municípios que fazem isso, e que encontram um caminho de inovação para a gestão dos dados. Mas o mais importante é unir o que temos a oferecer com aquilo que o município está disposto a executar”, conclui Helbert Lopes de Macedo.

Resultado como fruto de parceria

Sócio-diretor da HLH e responsável pelo Setor de Consultoria Técnica da empresa, Rogério Costa Maciel atribui os resultados no Ranking Siconfi a um trabalho mútuo que envolve duas pontas: na primeira, o empenho das administrações municipais em fornecer dados de alta qualidade à STN; na segunda ponta, o nível do serviço que as empresas do setor contábil e fiscal podem fornecer. Segundo ele, é a aliança com os gestores e equipes que alcança os resultados vistos no levantamento.

“A posição dos clientes da HLH no Ranking Siconfi, publicado pelo Tesouro Nacional, reafirma que a parceria com os municípios atendidos resulta em informações contábeis confiáveis e de alta qualidade. É isso que garante uma gestão favorável dos recursos públicos e, consequentemente, com efeitos que tendem a ser convertidos para a comunidade”, afirma. “A utilização de um software moderno e atualizado, aliado a serviços técnicos especializados, são pilares essenciais para obtenção desses resultados”, sustenta o sócio-diretor.