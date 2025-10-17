Cuiabá eleva padrões com inovação urbana em empreendimentos

A Asperbras, fabricante de tubos e conexões de PVC, firmou uma parceria com a Abitte Urbanismo, incorporadora que adota inovações. A colaboração leva tecnologia e soluções sustentáveis, incluindo soluções subterrâneas de infraestrutura, aos empreendimentos de alto padrão em Cuiabá. Essa união reforça o compromisso de ambas as empresas com a excelência técnica e o desenvolvimento do setor imobiliário em Mato Grosso.

Como parte dessa parceria, os poços de visita e inspeção da Asperbras passam a ser utilizados nos projetos da Abitte. Fabricados com materiais de alta resistência e sem emendas, eles garantem um coeficiente de infiltração próximo de zero.

“A instalação é até um terço mais rápida que soluções tradicionais em concreto, proporcionando economia significativa de tempo para construtoras e incorporadoras que investem em tecnologia abaixo do solo”, explica Thiago Rosa, gerente nacional de vendas da Asperbras. “Além disso, o sistema requer manutenção extremamente baixa, assegurando maior durabilidade e eficiência para redes de saneamento e drenagem”, complementa ele.

Para a Abitte Urbanismo, a parceria reafirma o compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. A incorporadora que consolidou sua presença em Mato Grosso ao lançar o primeiro bairro planejado de Cuiabá, o Vinhedos Oliveiras, introduzindo dessa tecnologia em empreendimentos como Lago Di Vino, Abitte Champagne e Abitte Bordeaux.

“A parceria com a Asperbras nos permite entregar empreendimentos que combinam sofisticação, funcionalidade e responsabilidade ambiental. Investimos em tecnologia até debaixo do solo, assegurando uma infraestrutura subterrânea robusta, fazendo jus a todo o projeto”, destaca o CEO da Abitte Urbanismo, Francisco Colnaghi Neto.

Thiago Rosa, da Asperbras, reafirma a relevância dessa integração. “Nossos poços de visita e inspeção representam um avanço nas soluções de infraestrutura subterrânea. Com a Abitte, encontramos uma parceria que compartilha nossa visão de inovação e qualidade, fortalecendo nossa presença em Cuiabá e no mercado nacional”.

A união entre Asperbras e Abitte Urbanismo envolve a integração de tecnologia e planejamento urbano no setor imobiliário. Essa colaboração busca soluções que promovem eficiência e sustentabilidade nos empreendimentos. “Cuiabá se consolida como referência de desenvolvimento imobiliário e por esse motivo, investe em urbanismo de alto padrão, impulsionada por inovações que respeitam o meio ambiente e otimizam recursos”, finaliza Francisco Colnaghi Neto.