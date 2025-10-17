Feira in-cosmetics Latin America reúne 23 países para movimentação de negócio

A in-cosmetics Latin America 2025, evento dedicado a matérias-primas para cosméticos realizado em setembro, registrou a visita de público de 23 países, apresentando como aplicações da IA e os novos ativos com foco em sustentabilidade e antienvelhecimento, entre outras inovações, devem pautar o desenvolvimento de novas formulações de produtos nos próximos meses.

Ao todo, 6.606 visitantes únicos estiveram no pavilhão - crescimento de 7,7% em comparação com ano anterior, quando recebeu 6.130 profissionais únicos - de nacionalidades como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru, Uruguai (América Latina); Costa Rica, México, Panamá, EUA e Canadá (América Central e do Norte); Alemanha, Espanha, Estônia, França, Itália, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca e Suíça (Europa).

Profissionais de Cingapura, Coréia do Sul, China, Filipinas, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Malásia e Uzbequistão (Ásia); Emirados Árabes Unidos e Turquia (Oriente Médio); e Austrália e Samoa Americana (Oceania), também estiveram presentes.

“Tudo começa com o ingrediente certo. Antes do shampoo, do hidratante, ou do filtro solar poderoso chegar ao mercado, o ponto de partida é a pesquisa, o estudo e o ativo inovador. A feira é o início dessa cadeia, que vem sendo demandada à medida que os consumidores manifestam necessidades cada vez mais específicas. E é no evento que o formulador encontra insights e respostas para que isso aconteça”, destaca Ana Beatriz Elia, head da in-cosmetics Latin America

Atrações

Além dos estandes, o público pôde conferir lançamentos, conteúdos técnicos, de mercado e de regulamentação em seis atrações: Marketing Trends, Technical Seminars, Testing and Regulation Zone, Innovation Zone, Sustainability Display e Innovation Tour, visita guiada pelo especialista técnico Cleber Barros.

Atendendo o mercado, uma das novidades foi a realização da primeira rodada de negócios do evento. A iniciativa foi organizada pela in-cosmetics Latin America e contou com a parceria da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).

“É uma atração muito importante para todos os expositores, em sua maioria associados da instituição, que participaram de reuniões com compradores internacionais da região. Esperamos que na próxima edição possamos ampliar, trazendo mais compradores e potencializando os negócios das empresas no mercado internacional", disse Gueisa Silvério. Diretora de Inteligência de Mercado & Negócios Internacionais da ABIHPEC.

Premiações

As tradicionais premiações Sustainability Display Award 2025, Innovation Zone Best Ingredient Awards 2025 Functional Ingredient, Innovation Zone Best Ingredient Awards 2025 Active Ingredient, também movimentaram visitantes e expositores. Os vencedores podem ser conferidos no press kit digital.

Depoimentos

Marcas expositoras e visitantes deixaram suas opiniões sobre a edição:

“Em termos de público, novamente foi um sucesso e muito pela qualificação dos visitantes. É uma feira muito focada em desenvolvimento de negócios, em que os P&Ds das grandes companhias vêm visitar e conhecer as novidades”, disse Luiz Maranho, general manager da Sarfam

“Foi a melhor feira para a Hallstar até o momento. Participamos desde 2017 e temos investido mais a cada ano, com retornos consistentes de leads e novos negócios. O fluxo dentro do estande foi muito positivo”, completou Leonardo Sabedot, gerente geral da Hallstar na América do Sul

“O país vem crescendo muito no setor de cosméticos. É uma área que somos muito representativos e a in-cosmetics Latin America é o evento que reúne as melhores marcas e referências do mercado. Por isso, estamos muito contentes de ter participado e apresentado novidades. Já garantimos nossa presença no ano que vem e aumentamos a metragem do estande”, ressaltou Carlos Abreu, CEO Collormix® Especialidades

“A feira superou as expectativas. Captamos muitos leads, o que já é um termômetro de como o mercado está aquecido. Trouxemos lançamentos para as categorias que mais crescem, como sun care e maquiagem. No próximo ano, estaremos presentes, assim como também participamos das outras unidades de negócios como a in-cosmetics Global e a realizada na Ásia", finalizou Denise Amorim, gerente de marketing da Sensient Cosmetic Technologies para América Latina e Brasil

Expositores como Química Anastácio, Vollmens Fragrances, Givaudan Active Beauty, Galena, Evonik, Mintel, Aromaty Essências e Fragrâncias e visitantes também deixaram seus depoimentos.