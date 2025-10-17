Sete em cada dez brasileiros seguem influencers digitais

O marketing de influência no Brasil atingiu um novo patamar em 2025: segundo pesquisa do Opinion Box em parceria com a Influency.me, atualmente, mais de 2 milhões de pessoas trabalham na área.

Além disso, os dados do levantamento indicam que sete em cada dez internautas brasileiros seguem influenciadores digitais, número que reforça a consolidação desse segmento como uma das principais frentes de comunicação e consumo no país.

O estudo também mostra ainda que o interesse é maior entre mulheres (82%) e jovens de 16 a 29 anos (91%), evidenciando o papel das redes sociais na formação de opinião e no comportamento de compra.

Conteúdo relevante e confiança definem engajamento

Entre os motivos que levam o público a seguir um criador, o principal é o assunto tratado. Viagens e turismo (45%), saúde e fitness (44%), humor (38%) e finanças (37%) estão entre os temas mais populares, conforme a pesquisa.

Já o principal motivo para deixar de acompanhar um perfil é a queda na qualidade do conteúdo (60%), seguida por divergência de opiniões (50%) e excesso de propagandas (43%).

A confiança continua sendo o fator mais determinante para engajamento: 59% dos usuários afirmam que o conteúdo precisa ser confiável, enquanto 39% valorizam materiais diretos e explicativos. O formato mais apreciado é o de vídeos médios, entre um e três minutos, preferência de 32% dos entrevistados.

Influência que se converte em resultado

Os dados da Opinion Box também revelam o impacto direto dos influenciadores nas decisões de compra. Cerca de 65% dos consumidores já adquiriram produtos ou serviços por recomendação de creators, e 87% afirmam estar satisfeitos com essas aquisições. A intenção de recompra também é alta: 80% comprariam novamente por indicação de um influencer.

As redes com maior poder de influência são YouTube (28%) e Instagram (27%), enquanto o TikTok aparece em crescimento, especialmente entre o público mais jovem.

Mercado amadurece e demanda profissionalização

Com o crescimento do marketing de influência, cresce também a busca por soluções que conectam marcas e criadores de forma prática e mensurável. Nesse contexto, o aplicativo Ovni, desenvolvido pela Empreender, surge como uma solução que aproxima criadores e marcas com foco em desempenho.

Compatível com as principais plataformas de e-commerce, o Ovni permite que lojas virtuais criem campanhas e disponibilizem oportunidades diretamente dentro do aplicativo, no qual os influenciadores podem acessar uma vitrine de ofertas, escolher as ações que mais combinam com sua audiência e acompanhar resultados em tempo real.

Os pagamentos são realizados automaticamente via Pix, com geração de QR Code, e o sistema oferece chat nativo, painel financeiro e modelos de contrato opcionais entre marcas e influenciadores. Há ainda um marketplace interno que organiza campanhas abertas por categoria e público-alvo.

“A pesquisa da Opinion Box mostra que o mercado de influência está amadurecendo rapidamente. A relação entre marcas e criadores evolui para um modelo mais estratégico, baseado em dados e resultados reais. O Ovni foi desenvolvido para facilitar essa transição, oferecendo aos influenciadores ferramentas que ampliam sua atuação profissional de forma transparente”, afirma Bruno Brito, CEO da Empreender.

Além de reunir recursos para criação e gestão de campanhas, o aplicativo simplifica o dia a dia dos criadores ao integrar comunicação, desempenho e pagamentos em um só ambiente. A proposta é fortalecer a estrutura operacional para que o influenciador possa focar no conteúdo e na relação com seu público.

Microinfluenciadores ganham espaço no novo ciclo de crescimento

Os dados da pesquisa Opinion Box indicam que o futuro do marketing de influência está na segmentação e na autenticidade. Quatro em cada dez pessoas afirmam seguir perfis com os quais se identificam pessoalmente, o que impulsiona o avanço dos micro e nanoinfluenciadores — criadores com comunidades menores, mas altamente engajadas.

Essa tendência vem redefinindo a dinâmica do setor ao valorizar conexões genuínas e a credibilidade construída dentro de nichos específicos. Para marcas, isso significa acesso a audiências mais qualificadas; para os criadores, maiores oportunidades de monetização e visibilidade, mesmo em comunidades reduzidas.

“Os microinfluenciadores representam o futuro da influência digital. Eles têm voz próxima, engajamento real e capacidade de gerar impacto direto nas decisões de compra. É nesse cenário que o Ovni atua: conectando esse novo perfil de criador às marcas que buscam relevância”, complementa Brito.

Com o avanço das plataformas de gestão e o crescimento das comunidades digitais, o cenário brasileiro se mostra favorável à profissionalização dos criadores de conteúdo e à ampliação das oportunidades no ecossistema de influência.

Para mais informações, basta acessar o site: empreender.com.br