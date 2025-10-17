São Paulo AI & Innovation Day aborda aplicação prática da IA

O São Paulo AI & Innovation Day foi realizado em 16 de setembro, no Cubo Itaú em São Paulo (SP), e reuniu executivos e líderes de negócios para discutir a aplicação prática da inteligência artificial (IA) nas empresas brasileiras. Promovido pela PowerOfData, o evento teve como temática “The Power. Beyond AI.” e apresentou cases reais e aplicações multissetoriais de IA e analytics.

A programação destacou uma demonstração, ao vivo, de uma IA realizando vendas de produtos financeiros no Whatsapp, conectada à diversos dados e com inteligência preditiva. Além disso, contou com um painel de cases práticos com resultados em recuperação de cobranças, aumento de regularização e otimização operacional, além de abordagens em setores como financeiro, industrial, de segurança pública e de energia.

Rauhe Abdulhamid, diretor de Marketing da PowerOfData, destaca que o evento apresentou abordagens de IA e analytics em outras frentes críticas, como vendas, atendimento ao cliente, processos de compras e suprimentos, e projetos.

"Essas iniciativas reforçam o potencial das soluções baseadas em dados para gerar eficiência, previsibilidade e escala em diversos contextos de negócio".

Os cases que mais chamaram atenção do público foram o de venda de crédito consignado — que utilizou inteligência preditiva e IA para atender e vender para o cliente final —, o de Cobrança — que recuperou 50% da carteira utilizando IA, dados e modelos preditivos — e o de Segurança Pública — que aplicou soluções de IA e reduziu em 5 dias o início de investigações. Além disso, foi citado o case em que a IA reduziu 62% do esforço operacional de uma indústria de bebidas.



Poder além da IA

O diretor de marketing destaca que o tema do evento — que em português significa o poder além da IA — teve como objetivo mostrar que existe uma força subutilizada pelas empresas. “Esse é o poder dos dados, o poder de conhecer profundamente o cliente e o processo para, então, construir inteligência preditiva, inteligência de negócios e conectar à IA”, enfatiza.

A programação foi direcionada a executivos que buscam sair do estágio experimental da IA e escalar resultados com base em dados reais. Um dos painéis que mais gerou reflexões foi “O desafio de colocar IA no negócio”, com a participação de Dalmer Sella, Humberto Seiji Fukuda, Diretor de IA da Oracle Latam, e Dustin Pozzetti, Partner & Advisory Transformation Leader na KPMG.

“O debate abordou os principais entraves enfrentados por empresas que querem avançar no uso de IA, incluindo barreiras culturais e falta de infraestrutura analítica, e destacou o papel da liderança na transição de uma visão experimental para uma estratégia orientada por dados e resultados”, detalha Rauhe Abdulhamid.

O executivo destaca que o maior desafio das empresas brasileiras é extrair o máximo potencial dos dados existentes. Ele reforça a importância de focar nos dados que trarão maior valor, aplicando o princípio de Pareto para priorizar os problemas de negócio com maior retorno sobre investimento.

“Muitos tomadores de decisão enfrentam gargalos tecnológicos e frequentemente não percebem a necessidade de apoio externo, e que cada empresa deve concentrar-se em seu core business, terceirizando a capacidade tecnológica para especialistas que podem acelerar os projetos”, alerta o diretor.

Durante o evento, a computação quântica também foi abordada como um impacto para o mercado nos próximos cinco anos. O palestrante foi o físico e pesquisador quântico Luiz Augusto, conhecido nas redes sociais como Econofísico.

“O evento trouxe, além dos temas atuais que permeiam a realidade dos decisores e empresários hoje, o que eles precisam fazer para se preparar a médio prazo. Luiz Augusto abordou o avanço da IA atingindo um limite técnico, o próximo salto tecnológico baseado em qubits em vez de chips de silício tradicionais”, comenta o diretor de Marketing da PowerOfData.

A computação quântica já é aplicada por empresas globais para resolver problemas complexos com maior eficiência e menor consumo de energia. A palestra também abordou os impactos esperados em segurança da informação, padrões de criptografia e maturidade digital no setor público e privado.

Eventos como o São Paulo AI & Innovation Day contribuem para a evolução da aplicação de IA nos negócios, ao auxiliar empresários e decisores a identificarem os principais gargalos e boas práticas para que os projetos gerem retorno financeiro.

“A programação trouxe temas relevantes sobre como conduzir projetos de IA de forma responsável e estratégica, com foco em ganho direto para o negócio, como aumento de faturamento, redução de riscos e otimização de custos. O São Paulo AI & Innovation Day também reforça o foco da PowerOfData em transformar dados em decisões de alto impacto, por meio de soluções que buscam uma inteligência analítica e automação com IA”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: powerofdata.com.br/