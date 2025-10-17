Ouro atinge novo recorde histórico e supera os US$ 4.200

O ouro fechou a quarta-feira, 15 de outubro de 2025, em forte alta, ultrapassando pela primeira vez o valor de US$ 4.200 a onça-troy, marco histórico para o metal precioso. O movimento reflete a crescente busca de investidores por segurança diante das tensões comerciais entre Estados Unidos e China e das sinalizações de novos cortes de juros por parte do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o contrato de ouro para dezembro encerrou o pregão com valorização de 0,91%, cotado a US$ 4.201,60 por onça-troy, após atingir a máxima intradiária de US$ 4.235,80. Esse desempenho marca a quarta sessão consecutiva de alta e reforça a tendência positiva do metal no cenário internacional.

Investidores buscam refúgio no ouro diante das novas tarifas americanas

Com a recente imposição de tarifas adicionais dos Estados Unidos contra a China, analistas destacam que os investidores têm intensificado a diversificação de suas carteiras, apostando no ouro como proteção contra a volatilidade.

Fawad Razaqzada, analista da City Index e da FOREX.com, afirmou à CNBC que o movimento deve continuar, com possibilidade de o metal alcançar US$ 5.000 em médio prazo. Segundo ele, eventuais correções pontuais nos preços tendem a atrair novos compradores, reforçando o ouro como o ativo de maior estabilidade no atual cenário global.

Além disso, declarações recentes do dirigente do Federal Reserve, Stephen Miran, sobre a possibilidade de novas reduções na taxa básica de juros nos Estados Unidos contribuíram para o fortalecimento do ouro em detrimento do dólar, outro ativo tradicionalmente considerado seguro.

Política monetária e tensões comerciais impulsionam o ouro

A alta do ouro também foi sustentada pela fala do presidente do Fed, Jerome Powell, que reforçou a possibilidade de cortes graduais de juros ainda neste ano. Segundo analistas da ANZ Research, a expectativa de uma política monetária mais flexível nos Estados Unidos favorece o avanço do metal, reduzindo a atratividade do dólar e de títulos de renda fixa americanos.

De acordo com levantamento divulgado pela VEJA Negócios, o ouro acumula valorização superior a 60% em 2025, impulsionado pelo movimento de fuga global para ativos de proteção diante do aumento das incertezas políticas e econômicas.

O ouro como “porto seguro” dos investidores

De acordo com Igor Ferreira, CEO da Fábrica do Ouro, especialista em joias de alto padrão, a busca pelo ouro reflete o cenário de instabilidade nas relações comerciais entre Pequim e Washington.

“O ouro é historicamente o ativo mais seguro do mundo. Todos os bancos centrais, dos EUA, da China e também o brasileiro, mantêm reservas em ouro para garantir a segurança de suas moedas”, explicou Ferreira.

O especialista ressaltou que, em momentos de indefinição, o ouro se destaca por ser um ativo escasso, universal e independente de governos. Diferentemente do dólar, que representa uma moeda nacional, o ouro possui valor reconhecido globalmente seja por meio de lastro ou como itens de luxo como joias, acessórios e tecnologia, que reforça seu papel como reserva de valor em tempos de crise.

Para os analistas, o cenário global combina um ouro valorizado como ativo de proteção e um dólar mais estável, sustentado pela confiança em economias emergentes. Embora oscilações pontuais possam ocorrer, o consenso é de que o ouro continuará sendo o principal refúgio para investidores em meio às incertezas geopolíticas e econômicas.