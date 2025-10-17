Empresa fornece cinco dicas para a contratação do eletricista

No dia 17 de outubro é comemorado o Dia do Eletricista, profissional muito importante para garantir segurança e eficiência da instalação elétrica. Apesar de muitas vezes passar despercebido, o trabalho do eletricista é indispensável no dia a dia, especialmente quando surgem problemas na rede elétrica ou na hora de realizar novas instalações.

No entanto, contratar um bom eletricista exige atenção e cuidado. Afinal, o serviço mal-executado pode gerar prejuízos financeiros, colocar vidas em risco e até causar incêndios. Por isso, é fundamental conhecer alguns critérios antes de fechar negócio com um profissional da área.

“Além de procurar por profissionais que tenham boas recomendações, é importante lembrar que os eletricistas também devem estar atualizados com as normas técnicas vigentes com relação à instalação elétrica e com os produtos que serão especificados”, explica Fábio Ferrara, gerente de marketing da COBRECOM.

Segundo ele, todas as instalações elétricas no Brasil, independentemente da finalidade e tamanho, devem atender às prescrições da norma ABNT NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, e que faz referência a diversas diretrizes com relação aos produtos que serão usados na instalação elétrica.

Para acertar na contratação dos profissionais que farão a instalação elétrica, o gerente de marketing da COBRECOM fornece outras dicas e orientações sobre o assunto:

1 - Leigos não devem ser contratados

A contratação de profissionais sem a devida habilitação e qualificação pode resultar em sérios problemas de operação das instalações elétricas e, principalmente, graves problemas de segurança para as pessoas e o patrimônio.

“Nunca feche o negócio antes de ter referências sobre o eletricista. É importante sempre estar atento, pois grande parte das falhas realizadas na instalação elétrica está relacionada à falta de capacitação e qualificação dos profissionais”, recomenda Fábio Ferrara.



2 - O que avaliar antes de contratar o eletricista?

Checar o seu conhecimento técnico, obras já realizadas e obter referências de clientes atendidos por ele são muito importantes. Além disso, deve ser verificado se o eletricista realizou cursos de formação profissional.

“O motivo para isto é que a montagem de uma instalação elétrica requer o conhecimento teórico e prático de inúmeros aspectos específicos, que somente podem ser corretamente colocados em prática se o eletricista frequentou vários cursos e se mantém atualizado o tempo todo”, explica Ferrara.

3 - É preciso desconfiar de valores muito baixos

Com qualquer instalação elétrica, a qualidade deve estar sempre em primeiro lugar, desde a contratação do profissional que fará todo o projeto da instalação, até a compra dos materiais e também a execução do projeto.

Por isso, deve-se desconfiar de valores cobrados que estejam muito abaixo dos praticados pelo mercado. Nesse momento, é importante pesquisar com calma, além de solicitar diversos orçamentos.

4 - Orçamento por escrito pode ser uma boa opção

Apesar de não ser obrigatório, é mais uma garantia para todas as partes que o orçamento seja escrito. Além disso, o documento deve conter a maior quantidade possível de detalhes para que fique claro o escopo do serviço a ser realizado.

Esse fator dá transparência ao negócio e permite que o serviço seja acompanhado durante a execução e conferido se tudo foi entregue conforme o combinado.

5 - É importante ter referências do eletricista

Buscar referências e indicações antes de contratar um profissional é fundamental. Conversar com amigos, vizinhos, familiares e clientes que já utilizaram o serviço pode ajudar a identificar eletricistas de confiança, com histórico comprovado de competência e responsabilidade. Além disso, verificar avaliações em sites especializados ou nas redes sociais permite ter uma noção mais ampla sobre o desempenho do profissional.

A importância dessa pesquisa prévia está diretamente ligada à prevenção de acidentes, retrabalhos e prejuízos financeiros. Um serviço mal-executado pode causar curtos-circuitos, sobrecargas e até incêndios, comprometendo a segurança do imóvel. Por outro lado, eletricistas bem recomendados costumam seguir normas técnicas, apresentar orçamentos claros e manter uma comunicação transparente com o cliente.