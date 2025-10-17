Oevel Manufacturing & Fulfillment Campus da The Estée Lauder Companies comemora 60 anos de excelência e inovação

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) celebrou hoje o sexagésimo aniversário de seu Manufacturing & Fulfillment Campus em Oevel, Bélgica. Desde sua inauguração em 1965, o campus evoluiu para um centro de ponta em manufatura, fulfillment e biotecnologia. Hoje, o campus é um pilar da cadeia de valor global da empresa e uma de suas maiores unidades de produção em volume, fabricando anualmente mais de 100 milhões de produtos de beleza premium, que são distribuídos para mais de 100 países.

The Estée Lauder Companies celebrates 60th anniversary of its Manufacturing & Fulfillment Campus in Oevel, Belgium

"Quase sessenta anos atrás, meus avós, Estée e Joseph Lauder, lançaram a pedra fundamental da nossa primeira unidade aqui em Oevel, estabelecendo o que se tornaria uma parte vital de nossas operações globais", disse William P. Lauder, presidente do Conselho de Administração da The Estée Lauder Companies. "Desde então, nosso Oevel Campus evoluiu para uma comunidade vibrante e um dos nossos centros mais avançados de manufatura e inovação. Ele reflete e incorpora o espírito visionário da minha avó, Estée Lauder, assim como quem somos como empresa. Este aniversário é tanto uma celebração da nossa equipe quanto uma homenagem às parcerias duradouras que moldaram o legado da The Estée Lauder Companies na Europa".

A comemoração reuniu centenas de funcionários do Oevel Campus, autoridades do governo belga, imprensa e líderes de toda The Estée Lauder Companies para um dia de reflexão e reconhecimento. Os convidados puderam participar de uma exposição histórica, visitar a unidade de manufatura, além de inaugurar um mural comemorativo dos sessenta anos.

"A evolução do nosso Oevel Campus é um reflexo poderoso de como The Estée Lauder Companies honra seu legado enquanto avança com ousadia para o futuro", disse Stéphane de La Faverie, presidente e CEO. "Como uma das nossas unidades de manufatura mais avançadas e sustentáveis, nosso campus exemplifica como estamos reinventando a beleza por meio da inovação, qualidade e responsabilidade, impulsionados diariamente pela paixão e expertise da nossa equipe".

"O site da The Estée Lauder Companies na Bélgica se tornou uma referência global em inovação, sustentabilidade e beleza", disse Matthias van Diepenaele, presidente de Flandres. "Flandres se orgulha dessa parceria de longo prazo, que gera valor econômico e também demonstra confiança em nosso povo, em nossa expertise e em nosso futuro. Parabénsàempresa, aos seus colaboradores eàfamília Lauder".

A transformação do Oevel Campus ao longo de seis décadas reflete os investimentos estratégicos da The Estée Lauder Companies em tecnologia, sustentabilidade e talento. Hoje, o campus ocupa mais de 100.000 metros quadrados distribuídos por vários prédios, tendo crescido cinco vezes em relaçãoàsua área original. As instalações agora incluem um avançado BioTech Hub em Olen, onde cientistas produzem matérias-primas de origem biológica por meio de fermentação e biotecnologia, reforçando o compromisso da The Estée Lauder Companies com sustentabilidade e inovação. O Oevel Campus evoluiu da original "Lauder Blue Plant", inspirada nas embalagens da época, para um campus preparado para o futuro, que atende a mais de vinte marcas. A instalação permite lançamentos rápidos de novos produtos e manufatura personalizada, com tecnologias avançadas e IA integradas em toda a operação.

Como parte da estratégia de regionalização da cadeia de valor da The Estée Lauder Companies, cerca de 70% dos produtos vendidos na Europa são produzidos na própria região, reduzindo a necessidade de transporte de longa distância e apoiando as economias locais. O crescimento e a transformação do Oevel Campus exemplificam o foco da ELC em excelência operacional, inovação transformadora e seu compromisso contínuo com a Bélgica e a Europa.

