Kinaxis Inc. será sede da teleconferência sobre resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025 em 6 de novembro de 2025

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, anunciou hoje que agendou sua teleconferência para discutir os resultados financeiros do terceiro trimestre concluído em 30 de setembro de 2025. A teleconferência será conduzida na quinta-feira, 6 de novembro, às 8h30, horário do leste, por Bob Courteau, Diretor Executivo Interino e Presidente do Conselho, e Blaine Fitzgerald, Diretor Financeiro, seguida de um período de perguntas e respostas. A empresa irá divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre após o fechamento do mercado na quarta-feira, 5 de novembro de 2025.

DETALHES DA TELECONFERÊNCIA

DATA: Quinta-feira, 6 de novembro de 2025 HORÁRIO: 8h30 (horário do leste) REGISTRO DA CHAMADA: https://registrations.events/direct/Q4I91416498 WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/875765587 (disponível por três meses)

Registro antecipado de chamada

Os participantes devem se registrar com antecedência para a chamada ao vivo. Após o registro, as instruções sobre como participar da chamada serão enviadas automaticamente por e-mail, incluindo informações de acesso e um código PIN exclusivo. No momento da chamada, os participantes registrados irão digitar os números do e-mail de confirmação e, ao inserirem seu código PIN exclusivo, serão encaminhados diretamenteàconferência. É recomendado que você se registre para a chamada pelo menos 15 minutos antes do horário de início.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Relações com a mídia

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

917.446.7227

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613