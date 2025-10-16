CyberArk nomeada líder no Quadrante Mágico™ da Gartner® para 2025 em Gerenciamento de Acesso Privilegiado

A CyberArk (NASDAQ: CYBR), líder global em segurança de identidade, anunciou hoje que foi nomeada líder no Quadrante Mágico da Gartner® 2025 em Gerenciamento de Acesso Privilegiado1. Reconhecida como líder pela sétima vez consecutiva, a CyberArk está posicionada no topo em termos de completude de visão, o que, do ponto de vista da empresa, reflete o compromisso da CyberArk em definir o futuro do gerenciamento de acesso privilegiado (PAM), onde todas as identidades são protegidas com acesso flexível conforme necessário, controles de privilégios inteligentes baseados em IA e segurança unificada em sistemas na nuvem e locais.

O relatório avalia ferramentas que gerenciam o acesso privilegiado tanto para humanos quanto para máquinas. A Plataforma de Segurança de Identidade da CyberArk permite que as organizações protejam todas as identidades – humanas, máquinas e IA – com o nível certo de controles de privilégios a partir de uma plataforma única e unificada. Como parte dessa plataforma, as soluções de Gerenciamento de Acesso Privilegiado da CyberArk ajudam as equipes de segurança a proteger credenciais privilegiadas, segredos e acesso em qualquer ambiente, desde o local até a nuvem, permitindo privilégios zero, evitando violações e melhorando a eficiência operacional.

“Acreditamos que o reconhecimento da CyberArk pela Gartner como Líder em gerenciamento de acesso privilegiado é uma prova de nossa visão voltada para a segurança, que visa proteger todas as identidades — humanas, de máquinas e de IA”, disse Matt Cohen, CEO da CyberArk. “A CyberArk continua moldando o futuro do gerenciamento de acesso privilegiado por meio de inovação constante, investimento em P&D e aquisições estratégicas. À medida que um número crescente de identidades nas empresas obtém acesso privilegiado, é mais crucial do que nunca que as organizações protejam todas as identidades em escala, com controles inteligentes de privilégios. A plataforma abrangente de segurança de identidades da CyberArk, baseada em IA, permite que as organizações façam exatamente isso, ajudando-as a enfrentar seus desafios mais críticos de segurança de identidade e a se manteràfrente das ameaças emergentes.”

Por meio de sua premiada Plataforma de Segurança de Identidade, a CyberArk oferece capacidades e serviços líderes de mercado:

Ampla cobertura da plataforma – Desenvolvida para a empresa moderna, a plataforma abrangente da CyberArk está disponível tanto localmente quanto em formato SaaS, ajudando a proteger o acesso de qualquer identidade a qualquer ambiente, de qualquer lugar. A CyberArk é classificada como a melhor da categoria em gerenciamento de elevação e delegação de privilégios no Windows (PEDM), gerenciamento de acesso privilegiado remoto (RPAM), PAM para máquinas e gerenciamento de contas e sessões privilegiadas (PASM).

Inovação contínua – A CyberArk desenvolve inovações pioneiras que enfrentam ameaças de agentes de IA, proteção de cargas de trabalho, capacidades de descoberta e outros desafios emergentes. Integradoàplataforma CyberArk, o CyberArk CORA AI permite que as organizações tomem decisões informadas e baseadas em dados, acelerando a segurança de identidade em toda a empresa ao detectar e responder rapidamente a ameaças de identidade.

Plataforma confiável globalmente – Mais de 10.000 organizações ao redor do mundo, incluindo mais de 55% das empresas da Fortune 500, confiam nas soluções da CyberArk para proteger seus ativos mais valiosos e atender aos requisitos críticos de conformidade e segurança. A CyberArk oferece operações geograficamente diversificadas com entrega local em várias regiões.

Experiência excepcional do cliente – Com uma pontuação de satisfação do cliente (CSAT) superior a 95% e uma classificação consistentemente alta no Peer Insights, a CyberArk está comprometida em oferecer o mais alto nível de experiência ao cliente.

Retorno Comprovado sobre o Investimento (ROI) – Segundo um estudo independente, os clientes da CyberArk obtêm um benefício anual médio de US$ 3,1 milhões por organização e um ROI de 309% em três anos. Ao adotar uma abordagem consolidada e nativa da nuvem para segurança de identidade, as organizações podem simplificar os fluxos de trabalho de TI e desenvolvimento, economizando em média US$ 275.000 para cada 10 aplicações empresariais protegidas pela CyberArk.

Para baixar uma cópia gratuita do Quadrante Mágico da Gartner para Gerenciamento de Acesso Privilegiado de 2025, visite https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-2025.html.

Sobre a CyberArk

(NASDAQ: CYBR) é líder global em segurança de identidade, com a confiança de organizações em todo o mundo para proteger identidades humanas e de máquinas nas empresas modernas. A Plataforma de Segurança de Identidade com tecnologia de IA da CyberArk aplica controles de privilégios inteligentes a cada identidade, com prevenção, detecção e resposta contínuas a ameaças em todo o ciclo de vida da identidade. Com a CyberArk, as organizações podem reduzir os riscos operacionais e de segurança, habilitando confiança zero e privilégios mínimos com visibilidade completa, capacitando todos os usuários e identidades, incluindo força de trabalho, TI, desenvolvedores e máquinas, a acessar com segurança qualquer recurso, localizado em qualquer lugar, de qualquer lugar. Saiba mais em cyberark.com.

