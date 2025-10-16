Milken Institute traz Simpósio Internacional de Investidores a São Paulo, 9 e 10 de novembro, junto com a COP30

O Milken Institute anunciou hoje que trará seu principal Simpósio Internacional de Investidores, um encontro de liderança e investimento de classe mundial, em São Paulo, Brasil. Este é o primeiro evento de grande porte do Instituto, voltado ao público, no Brasil. O Simpósio inaugural está programado para 9 e 10 de novembro, estrategicamente alinhado com a 30ª Conferência das Partes da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30).

Centrado no tema "Conectando Mercados Mundiais: Parcerias para Sustentabilidade e Prosperidade", o Simpósio está entre os primeiros encontros públicos do Milken Institute a integrar uma perspectiva dedicadaàsustentabilidade em sua agenda de finanças e investimentos. O evento deve reunir mais de 300 líderes empresariais, investidores internacionais, alocadores de ativos e altos funcionários do governo para explorar oportunidades de investimento no Brasil e destacar o posicionamento do país como um destino-chave a investidores internacionais, desde oportunidades sustentáveis ??em energia renovável, bioeconomia, natureza e reflorestamento até setores estratégicos como infraestrutura, inovação digital, agronegócio, saúde e serviços financeiros. O Milken Institute irá transmitir todas as sessões públicas ao vivo, dando a oportunidade de interagir virtualmente a um público mundial.

O Simpósio irá contar com líderes, investidores e figuras destacadas da comunidade financeira e de investimentos, incluindo:

Ana Cabral-Gardner, Co-Presidente da Sigma Lithium

Roberto Campos Neto, Vice-Presidente da Nubank

Regine Clément, Diretora Executiva da CREO

Ana Maria Diniz, Presidente da Península

André Esteves, Presidente e Fundador do BTG Pactual

Nili Gilbert, Vice-Presidente da Carbon Direct

Amy Hepburn, Diretora Executiva da Investor Leadership Network

Melanie Nakagawa, Diretora de Sustentabilidade da Microsoft

José Olympio Pereira, Diretor Executivo do Banco Safra

João Schmidt, Diretor Executivo da Votorantim

"O Brasil é a maior economia da América Latina e uma das nações mais ricas em recursos do mundo", disse Laura Deal Lacey, Vice-Presidente Executiva Internacional do Milken Institute. "Hoje, o país navega entre oportunidades e desafios, desde seu importante setor de agronegócio e a crescente indústria de energia renovável, até os avanços tecnológicos e uma crescente ênfase no desenvolvimento sustentável. Estas dinâmicas posicionam o Brasil como um mercado crucial para investimentos a longo prazo e uma fronteira diversificada para o capital internacional."

Ao longo dos últimos 18 meses, o Milken Institute organizou diversas mesas-redondas de liderança de alto nível na região, incluindo seu primeiro Jantar de Diálogos Globais em São Paulo, em dezembro do ano passado. O Instituto também deu as boas vindas a Roberto Campos Neto, ex-Presidente do Banco Central do Brasil,àsua prestigiada lista de 'Senior Fellows' para apoiar sua expansão no Brasil e na região da América Latina. No início deste ano, o Ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, participou de uma conversa reservada na Conferência Mundial do Milken Institute, moderada pela Lacey.

Para obter informações sobre o Simpósio de Investidores Internacionais inaugural do Milken Institute em São Paulo, acesse https://milkeninstitute.org/events/global-investors-symposium-sao-paulo-2025. Para patrocínios, parcerias e cooperações de programas, envie um e-mail para Ana Céspedes Cantú, Diretora do Milken Institute na América Latina, em acespedes@milkeninstitute.org. Para consultas da mídia ou solicitar credenciais de imprensa no evento, entre em contato com Michelle Stevenson em mstevenson@milkeninstitute.org.

Sobre o Milken Institute

O Milken Institute é um centro de estudos independente sem fins lucrativos, com foco em acelerar o progresso mensurável no caminho para uma vida significativa. Visando a saúde financeira, física, mental e ambiental, reunimos as melhores ideias e recursos inovadores para desenvolver planos que enfrentem alguns de nossos problemas mais críticos a nível mundial, considerando a urgência atual e futura. Para mais informações, acesse www.milkeninstitute.org.

Sobre o MI International

O Milken Institute International conecta mercados mundiais mediante reuniões regionais e pesquisas para impulsionar soluções locais e internacionais informadas. Para mais informações, acesse www.milkeninstitute.org/international.

Michelle Stevenson

mstevenson@milkeninstitute.org