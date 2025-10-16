Milken Institute traz Simpósio Internacional de Investidores a São Paulo, 9 e 10 de novembro, junto com a COP30
O primeiro Simpósio Internacional de Investidores do Instituto em São Paulo irá reunir executivos de destaque, formuladores de políticas e investidores internacionais para desvendar o próximo capítulo da história de crescimento do Brasil
O Milken Institute anunciou hoje que trará seu principal Simpósio Internacional de Investidores, um encontro de liderança e investimento de classe mundial, em São Paulo, Brasil. Este é o primeiro evento de grande porte do Instituto, voltado ao público, no Brasil. O Simpósio inaugural está programado para 9 e 10 de novembro, estrategicamente alinhado com a 30ª Conferência das Partes da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30).
Centrado no tema "Conectando Mercados Mundiais: Parcerias para Sustentabilidade e Prosperidade", o Simpósio está entre os primeiros encontros públicos do Milken Institute a integrar uma perspectiva dedicadaàsustentabilidade em sua agenda de finanças e investimentos. O evento deve reunir mais de 300 líderes empresariais, investidores internacionais, alocadores de ativos e altos funcionários do governo para explorar oportunidades de investimento no Brasil e destacar o posicionamento do país como um destino-chave a investidores internacionais, desde oportunidades sustentáveis ??em energia renovável, bioeconomia, natureza e reflorestamento até setores estratégicos como infraestrutura, inovação digital, agronegócio, saúde e serviços financeiros. O Milken Institute irá transmitir todas as sessões públicas ao vivo, dando a oportunidade de interagir virtualmente a um público mundial.
O Simpósio irá contar com líderes, investidores e figuras destacadas da comunidade financeira e de investimentos, incluindo:
- Ana Cabral-Gardner, Co-Presidente da Sigma Lithium
- Roberto Campos Neto, Vice-Presidente da Nubank
- Regine Clément, Diretora Executiva da CREO
- Ana Maria Diniz, Presidente da Península
- André Esteves, Presidente e Fundador do BTG Pactual
- Nili Gilbert, Vice-Presidente da Carbon Direct
- Amy Hepburn, Diretora Executiva da Investor Leadership Network
- Melanie Nakagawa, Diretora de Sustentabilidade da Microsoft
- José Olympio Pereira, Diretor Executivo do Banco Safra
- João Schmidt, Diretor Executivo da Votorantim
"O Brasil é a maior economia da América Latina e uma das nações mais ricas em recursos do mundo", disse Laura Deal Lacey, Vice-Presidente Executiva Internacional do Milken Institute. "Hoje, o país navega entre oportunidades e desafios, desde seu importante setor de agronegócio e a crescente indústria de energia renovável, até os avanços tecnológicos e uma crescente ênfase no desenvolvimento sustentável. Estas dinâmicas posicionam o Brasil como um mercado crucial para investimentos a longo prazo e uma fronteira diversificada para o capital internacional."
Ao longo dos últimos 18 meses, o Milken Institute organizou diversas mesas-redondas de liderança de alto nível na região, incluindo seu primeiro Jantar de Diálogos Globais em São Paulo, em dezembro do ano passado. O Instituto também deu as boas vindas a Roberto Campos Neto, ex-Presidente do Banco Central do Brasil,àsua prestigiada lista de 'Senior Fellows' para apoiar sua expansão no Brasil e na região da América Latina. No início deste ano, o Ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, participou de uma conversa reservada na Conferência Mundial do Milken Institute, moderada pela Lacey.
Para obter informações sobre o Simpósio de Investidores Internacionais inaugural do Milken Institute em São Paulo, acesse https://milkeninstitute.org/events/global-investors-symposium-sao-paulo-2025. Para patrocínios, parcerias e cooperações de programas, envie um e-mail para Ana Céspedes Cantú, Diretora do Milken Institute na América Latina, em acespedes@milkeninstitute.org. Para consultas da mídia ou solicitar credenciais de imprensa no evento, entre em contato com Michelle Stevenson em mstevenson@milkeninstitute.org.
Sobre o Milken Institute
O Milken Institute é um centro de estudos independente sem fins lucrativos, com foco em acelerar o progresso mensurável no caminho para uma vida significativa. Visando a saúde financeira, física, mental e ambiental, reunimos as melhores ideias e recursos inovadores para desenvolver planos que enfrentem alguns de nossos problemas mais críticos a nível mundial, considerando a urgência atual e futura. Para mais informações, acesse www.milkeninstitute.org.
Sobre o MI International
O Milken Institute International conecta mercados mundiais mediante reuniões regionais e pesquisas para impulsionar soluções locais e internacionais informadas. Para mais informações, acesse www.milkeninstitute.org/international.
