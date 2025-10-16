ExaGrid anuncia novos recursos para MSPs no lançamento da versão 7.4.0

A ExaGrid®, única solução de armazenamento de backup em camadas (Tiered Backup Storage) do setor com Retention Time-Lock (RTL) utilizando IA, que inclui uma camada isolada da rede (air gap em camadas), Auto Detect & Guard, exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que a versão 7.4.0, com lançamento previsto para outubro de 2025, trará novos recursos voltados especialmente para provedores de serviços gerenciados (MSPs) que utilizam o ExaGrid Tiered Backup Storage para proteger os dados de seus clientes.

Muitas organizações recorrem a MSPs para terceirizar uma única função de TI, como Backup como Serviço (BaaS) ou Recuperação de Desastre como Serviço (DRaaS), ou até mesmo todo um data center, incluindo aplicativos, servidores e armazenamento. Vários MSPs já utilizam o ExaGrid Tiered Backup Storage, e os novos recursos da ExaGrid ajudarão esses provedores a monitorar o uso de dados de seus clientes e também a restaurar individualmente os dados de um cliente em caso de ataque de ransomware.

MSPs podem armazenar múltiplos clientes em um único sistema ExaGrid

Configurar um compartilhamento específico por cliente (35 por appliance/300 por sistema; é possível ter sistemas ilimitados)

Os dados são monitorados por compartilhamento e reportados para faturamento por TB/PB de cada cliente

Relatórios sobre o uso de dados de backup por compartilhamento/cliente, tanto ao longo do tempo quanto por meio de relatórios exportados

Para adicionar um cliente, basta adicionar um compartilhamento; para remover um cliente, basta excluir o compartilhamento

Os backups são rápidos graças a uma Landing Zone de cache de disco diferenciada no front-end

As janelas de backup permanecem com um comprimento fixoàmedida que os dados crescem, graças a uma arquitetura scale-out

As restaurações são rápidas porque os dados mais recentes na Landing Zone permanecem sem deduplicação

O custo é menor do que o de armazenamento padrão graçasàdeduplicação avançada

Uma camada de repositório sem conexão de rede (tiered air gap), Auto Detect & Guard, política de exclusão com atraso e objetos de dados imutáveis garantem que os dados possam ser restaurados após um ataque de ransomware

A recuperação de ransomware pode ser feita por compartilhamento, evitando impacto sobre outros clientes

MSPs podem utilizar a ExaGrid com mais de 25 aplicações de backup, incluindo Veeam, Rubrik, Commvault, NetBackup, HYCU, Cohesity (em 2026), Oracle RMAN Direct, SQL Dumps Direct e muitas outras.

A ExaGrid oferece aos MSPs os mesmos benefícios exclusivos que proporciona aos demais usuários finais, incluindo backups rápidos, restaurações ágeis, baixo custo com equipamentos, modelo pay-as-you-grow, segurança completa, manutenção e suporte de alta qualidade com custos previsíveis, suporte técnico sólido e produtos que simplesmente funcionam.

A ExaGrid também anunciou recentemente que a versão 7.4.0 inclui o lançamento do recurso Retention Time-Lock com IA: Auto Detect & Guard, disponível para todos os clientes de data center e também para MSPs. O Auto Detect & Guard utiliza IA para monitorar todas as exclusões operacionais diárias por compartilhamento/cliente, treinando/aprendendo e criando padrões. Se uma solicitação de exclusão estiver fora do padrão, a equipe de TI da organização é alertada e a ExaGrid automaticamente estende a política de exclusão com atraso para todos os compartilhamentos/clientes, garantindo que os dados na camada de repositório da ExaGrid nunca sejam excluídos. Caso a exclusão seja operacional, a equipe de TI pode apagar o alerta e a ExaGrid retornaàpolítica original de exclusão com atraso.

"A ExaGrid está comprometida em ajudar os MSPs a cumprir seus SLAs para clientes de BaaS, DRaaS e data centers terceirizados, oferecendo nosso armazenamento de backup líder do setor, com ingestão de backup mais rápida, restaurações ágeis, segurança completa e recuperação de ransomware, além de confiabilidade incomparável", disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Com este novo lançamento, temos o prazer de oferecer rastreamento por compartilhamento e nosso Retention Time-Lock com IA para recuperação de ransomware por compartilhamento/cliente. Os MSPs que utilizam a ExaGrid podem ter total confiança de que os dados de seus clientes estão bem protegidos e sempre prontos para recuperação".

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece o Tiered Backup Storage com uma Landing Zone de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura scale-out e recursos de segurança completos, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid oferece alta velocidade de backups, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. O Repository Tier oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui appliances completos e mantém janelas de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência programada de produtos. A ExaGrid apresenta a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com tier isolado da rede (tiered air gap), exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

