NetApp apresenta plataforma de dados abrangente de nível empresarial para IA

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, apresentou novos produtos visionários, consolidando sua plataforma de dados de nível empresarial para inovação em IA. Conforme a era da IA evolui de pilotos iniciais para aplicações de agentes de missão crítica, dados prontos para IA em uma infraestrutura de dados moderna de nível empresarial fornecem os resultados necessários para negócios orientados por IA.

O novo NetApp AFX dissocia desempenho e capacidade com um NetApp ONTAP desagregado que opera no inovador sistema de armazenamento NetApp AFX 1K. O NetApp AI Data Engine constitui uma extensão segura e unificada do ONTAP, integrada ao design de referência da NVIDIA AI Data Platform, que auxilia empresas na simplificação e proteção de todo o fluxo de dados de IA — sendo gerenciado por meio de um único plano de controle unificado. Estes recursos, quando combinados, unificam armazenamento de alto desempenho e serviços de dados inteligentes em uma oferta única, segura e escalável, que acelera a geração aumentada (RAG) de recuperação de IA empresarial e a inferência em ambientes híbridos e multinuvem. Os clientes terão acesso a estes produtos por meio de uma compra direta ou por meio de uma assinatura do NetApp Keystone STaaS. Com o NetApp AFX e o NetApp AI Data Engine, a plataforma de dados da NetApp garante que todos os dados aplicáveis ??estejam imediatamente prontos para IA.

“Com os novos sistemas NetApp AFX, os clientes agora dispõem de uma opção confiável e comprovada em armazenamento empresarial local, desenvolvido em uma plataforma de dados completa para acelerar a inovação em IA”, disse Syam Nair, diretor de produtos da NetApp. “O NetApp AI Data Engine possibilita aos clientes conectarem perfeitamente todo o seu acervo de dados em ambientes híbridos multinuvem para a criação de uma base de dados unificada. As empresas podem então acelerar significativamente seus pipelines de dados de IA ao combinar várias etapas de preparação e gerenciamento de dados no NetApp AI Data Engine integrado, desenvolvido com computação acelerada da NVIDIA e software NVIDIA AI Enterprise completo com pesquisa semântica, vetorização de dados e proteções de dados. A combinação do NetApp AFX com o AI Data Engine proporciona resiliência e desempenho empresarial, desenvolvidos e validados ao longo de décadas pelo NetApp ONTAP, agora em uma arquitetura de armazenamento desagregada, tudo isso ainda desenvolvido no armazenamento mais seguro do planeta.”

Para acelerar as cargas de trabalho de IA modernas, a NetApp introduziu novos recursos, incluindo:

NetApp AFX : o NetApp AFX é um sistema de armazenamento all-flash fragmentado de nível empresarial criado para cargas de trabalho de IA exigentes. O NetApp AFX é uma poderosa base de dados para fábricas de IA. Trata-se de um armazenamento certificado para supercomputação NVIDIA DGX SuperPOD, equipado com o NetApp ONTAP, o sistema operacional de armazenamento mais utilizado no mercado, no qual dezenas de milhares de clientes empresariais de todos os setores depositam sua confiança para gerenciar exabytes de dados. O AFX oferece o mesmo gerenciamento de dados robusto e resiliência cibernética integrada pelos quais a NetApp é conhecida, além de oferecer multilocação segura e integração perfeita entre ambientes locais e na nuvem. O AFX foi desenvolvido para escalonamento de desempenho linear de até 128 nós, com largura de banda de até 128 TBs por segundo, capacidade em escala de exabytes e escalonamento independente de desempenho e capacidade. Os nós opcionais de computação de dados DX50 possibilitam um mecanismo de metadados global para um catálogo de dados empresariais em tempo real, aproveitando a tecnologia de computação acelerada da NVIDIA.

o NetApp AIDE é um serviço completo de dados de IA desenvolvido para tornar a IA simples, acessível e segura. Desde a ingestão e preparação dos dados até o suporte a aplicativos GenAI, o AIDE oferece uma visão global e atualizada de todo o acervo de dados NetApp de um cliente, facilitando a pesquisa e a curadoria rápidas. Além disso, ele conecta perfeitamente seus dados a qualquer modelo ou ferramenta, tanto no local quanto na nuvem pública. Ele automatiza a detecção de alterações de dados e a sincronização de dados, eliminando cópias redundantes e garantindo que os dados estejam sempre atualizados. Guardrails integrados monitoram os dados durante todo o ciclo de vida da IA, garantindo segurança e privacidade. O AIDE emprega o design de referência da NVIDIA AI Data Platform, com computação acelerada da NVIDIA e software NVIDIA AI Enterprise, que abrange microsserviços NVIDIA NIM, para vetorização e recuperação. Este sistema integra compactação avançada, descoberta semântica rápida e fluxos de trabalho seguros, orientados por políticas. Ao trazer a IA para os dados em um sistema integrado, a AIDE fornece a eficiência, a clareza de dados e a governança indispensáveis para que as empresas adotem a IA com segurança. O NetApp AIDE vai rodar nativamente no cluster AFX sobre os nós de computação de dados DX50. O futuro suporte ao ecossistema inclui a integração de servidores NVIDIA RTX PRO com GPUs RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. O NetApp AIDE acelera as jornadas de IA dos clientes com simplicidade, segurança e eficiência. API de objeto para acesso contínuo aos serviços de dados e IA do Azure : os usuários agora podem acessar seus dados do Azure NetApp Files por meio de uma API REST de objetos, atualmente disponível em versão pública prévia. Com este novo recurso, os usuários não precisam mais mover ou copiar dados de arquivos para um repositório de objetos separado para utilizá-los com os serviços do Azure. Em vez disso, os conjuntos de dados NFS e SMB podem ser conectados diretamente ao Microsoft Fabric, Azure OpenAI, Azure Databricks, Azure Synapse, Azure AI Search, Azure Machine Learning e muito mais. Os clientes podem analisar dados, treinar modelos de IA, habilitar pesquisas inteligentes e desenvolver aplicativos modernos a partir de seus conjuntos de dados ANF já existentes, enquanto continuam a contar com o desempenho empresarial e a confiabilidade do Azure NetApp Files.

“As empresas estão em busca de um banco de dados confiável e de alto desempenho para transformar grandes volumes de informações em inteligência real que promova sua jornada de IA”, afirmou Justin Boitano, vice-presidente de produtos de IA empresarial da NVIDIA. “A plataforma de dados da NetApp se transformou em uma plataforma de armazenamento nativa de IA ao integrar computação e software acelerados da NVIDIA, incluindo os principais modelos de IA. Com esta nova plataforma, as empresas podem indexar e pesquisar grandes quantidades de dados não estruturados em toda a empresa para promover inovação e gerar impacto real nos negócios.”

“As novas soluções da NetApp demonstram a rápida concretização de uma visão ambiciosa sobre como gerenciar dados para IA”, disse Michael Leone, diretor de prática e analista principal da Omdia. “A maneira como as soluções da NetApp adicionam inteligência aos dados corporativos revela um profundo entendimento dos desafios reais dos clientes e de como lidar com eles. Adicionar o escalonamento autônomo do gerenciamento de desempenho e capacidade aos poderosos recursos de gerenciamento de dados do ONTAP, que há muito definem a reputação da NetApp, possibilitará que as empresas façam investimentos com confiança em projetos de IA que agregam valor rapidamente aos negócios.”

Para saber mais sobre essas atualizações e outras no portfólio da NetApp, visite: https://www.netapp.com/product-updates

No NetApp INSIGHT 2025, que acontecerá em Las Vegas de 14 a 16 de outubro, a NetApp realizará sessões e demonstrações, evidenciando como promove a mudança em todos os segmentos. Acompanhe as sessões principais em https://www.netapp.com/insight/

As declarações da NetApp sobre ofertas não lançadas e planos futuros são apenas para fins informativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser consideradas para decisões de compra ou outras. Essas declarações não constituem um compromisso, obrigação, garantia ou promessa de qualquer tipo por parte da NetApp, incluindo sobre disponibilidade, funcionalidade, preço ou tempo.

Sobre a NetApp

Há mais de trinta anos, a NetApp auxilia as grandes empresas do mundo a navegar pelas mudanças, desde a ascensão do armazenamento empresarial até a era inteligente definida por dados e IA. Hoje, a NetApp é uma empresa de infraestrutura de dados inteligente que auxilia seus clientes a transformar os dados como um catalisador para a inovação, resiliência e expansão.

No núcleo dessa infraestrutura se encontra a plataforma de dados NetApp, um alicerce unificado, inteligente e de nível empresarial que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvido com base no poder comprovado do NetApp ONTAP, nosso software e sistema operacional com liderança em gerenciamento de dados, e aprimorado pela automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ele oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Fragmentada por design, a plataforma de dados da NetApp dissocia o armazenamento, os serviços e o controle para que as empresas possam se modernizar com maior rapidez, escalar com eficiência e inovar sem restrições. Como a única plataforma de armazenamento empresarial incorporada de forma nativa às maiores nuvens do mundo, ela oferece às empresas a liberdade de executar qualquer carga de trabalho em qualquer local com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para defender contra ameaças, prontos para impulsionar a IA e prontos para catalisar a próxima inovação. É por essa razão que as empresas mais inovadoras do mundo confiam na NetApp para transformar a inteligência em vantagem competitiva.

