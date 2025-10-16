Interactive Brokers lança Ask IBKR: ferramenta de IA fornece respostas instantâneas sobre carteiras

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento do Ask IBKR, uma ferramenta com inteligência artificial que fornece informações instantâneas sobre carteiras por meio de consultas em linguagem natural.

“Com o Ask IBKR, estamos apresentando uma forma baseada em linguagem natural para que os investidores interajam com os dados de seu portfólio”, disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “Em vez de navegar por diversas telas, os clientes podem simplesmente perguntar: ‘Em qual setor estou subponderado em comparação ao S&P 500?’ e obter uma resposta instantânea e visualizada.”

As categorias de consultas incluem:

Métricas da carteira : compare o desempenho com os índices de referência, identifique as alterações na avaliação ao longo do tempo e destaque os períodos de desempenho superior ou inferior

compare o desempenho com os índices de referência, identifique as alterações na avaliação ao longo do tempo e destaque os períodos de desempenho superior ou inferior Análise de alocação: analise a exposição setorial, compare os retornos entre as classes de ativos e avalie o desempenho por tipo de instrumento

Exploração de participações: identifique as principais posições, analise as alocações geográficas e localize títulos que pagam dividendos

Acompanhamento de atividades: analise o histórico de negociações, monitore juros e taxas e analise entradas e saídas de caixa

Originário de uma extensão de chatbot do PortfolioAnalyst, a solução abrangente e gratuita de gestão de portfólios da Interactive Brokers, o Ask IBKR expandirá seus recursos para novas áreas, como dados fundamentais, extratos e relatórios, eventos corporativos, detalhes de lotes de impostos e muito mais. O objetivo é que os usuários acessem a riqueza de dados que o IBKR oferece de forma mais intuitiva e natural, economizando tempo que, de outra forma, seria gasto pesquisando em telas.

Embora o Ask IBKR seja alimentado por IA, ele utiliza técnicas proprietárias para evitar incertezas frequentemente associadas a aplicações de IA generativa. Recursos adicionais incluem o preenchimento inteligente de perguntas, que sugere consultas relevantes conforme os usuários digitam. Menus suspensos também permitem que os clientes selecionem parâmetros como benchmarks, prazos e contas.

O Ask IBKR está atualmente disponível para clientes individuais no Client Portal do Cliente, consultores financeiros no Advisor Portal e todos os clientes no IBKR Desktop, com novas plataformas sendo integradas nos próximos meses.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma excepcionalmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de ponta, acumulando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

