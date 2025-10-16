Corrida Plié Pela Primeira Vez anuncia 4° edição

A Corrida Plié Pela Primeira Vez 2026 já tem data confirmada: será em 26 de abril, no Parque do Povo, em São Paulo. A terceira edição da prova, realizada em 28 de setembro de 2025, se consolidou como um grande evento, reunindo cerca de 3 mil participantes em uma manhã de esporte, confraternização e propósito.

Com arena montada no Shopping Eldorado e largada na Marginal Pinheiros, o evento ofereceu percursos de 4 km (caminhada), 7 km e 10 km (corrida), além do Pace Carrinho, um pelotão especial de 2 km para mamães e papais acompanharem seus bebês de até três anos, promovendo inclusão e bem-estar familiar.

Uma das novidades foi a implementação de reconhecimento facial para acesso à área VIP. O sistema, operado pela Inteegra, armazenou as imagens em nuvem, garantindo agilidade e segurança aos participantes.

“Essa iniciativa é um marco para o setor de corridas de rua. A tecnologia proporciona mais conforto para os corredores, além de permitir experiências personalizadas para expositores e parceiros, sempre com total respeito à privacidade e conformidade com a LGPD”, afirma Rogério Miranda, sócio-fundador do Grupo Inteegra Tec.

“O reconhecimento facial garantiu mais agilidade e conforto aos participantes autorizados a acessarem a área VIP, trazendo segurança, fluidez e modernidade. Este é um avanço para eventos esportivos no Brasil”, complementa ele.

Em termos de impacto social, a prova reforçou o compromisso da Plié com causas relevantes. O Instituto Protea financia tratamentos de câncer de mama para mulheres de baixa renda, e nesta edição, 150 participantes adquiriram camisetas especiais “Vim, vivi, venci”, com vendas totalmente revertidas à instituição.

“A parceria com a Plié é estratégica. Com as vendas das camisetas, será possível financiar tratamentos e reduzir o tempo de espera por atendimento. Além disso, a visibilidade gerada pelo evento atrai novos doadores e fortalece nossa missão de apoiar mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Nossa parceria vale muito”, afirma Cris Gontijo, presidente do Instituto Protea.

“A Corrida Plié incentiva atletas de todos os níveis, com o mesmo acolhimento. Ela reflete o propósito da marca, que é democrática e respeita todos os biotipos. Na Corrida Plie, a primeira vez pode estar em uma nova distância ou experiência — é um convite para descobrir o prazer de se movimentar, com leveza e segurança, sem a pressão da performance”, explica Marilene Ramos, idealizadora e diretora do evento.

Edição 2026: Kits exclusivos, acessibilidade e impacto social

Na inscrição para a prova de 2026, os participantes podem escolher entre Kits Básico (masculino e feminino), que incluem os itens da marca, ou o Kit Premium (masculino e feminino), que também garante o acesso à área VIP com café da manhã e ativações exclusivas. A 4ª edição da prova será em 26 de abril, e as inscrições já estão em pré-venda.

A prova também oferece vagas gratuitas para atletas PcD e 50% de desconto sobre o valor do kit para participantes acima de 60 anos, conforme previsto no regulamento. Ao realizar a inscrição, os atletas podem escolher a retirada dos kits nas lojas oficiais da Plié, localizadas no shopping Eldorado, shopping Morumbi e no bairro de Moema.

A pré-venda já está disponível na plataforma da Ticket Sports

A prova também premiou os vencedores das categorias competitivas:

10 km – Feminino:

1° Maria Claudia Pereira Santos – 00:39:10

2° Jaqueline Coutinho – 00:40:16

3° Maria Franco Montoro – 00:42:16

4° Andressa Lopes Sampaio – 00:42:24

5° Lucia Del Pilar – 00:42:56

10 km – Masculino:

1° André Martiniano Tavares – 00:32:48

2° Gianfranco Barbosa dos Santos – 00:34:48

3° Alaelson Santos da Silva – 00:37:01

4° Petrucio Carlos – 00:37:40

5° Oscar Fernando Duarte Silva – 00:38:40

7 km – Feminino:

1° Patricia Dantas dos Santos – 00:28:15

2° Thaina Grandinetti Gouvea Conde Iervolino – 00:28:54

3° Marcella Campos Cassemiro – 00:29:49

4° Daniela Oliveira Silva – 00:30:43

5° Maria de Fátima Cavalcanti Barros Silva – 00:31:54

7 km – Masculino:

1° Luiz Henrique Teixeira Nobrega – 00:23:50

2° Ruan Vinicius Luz dos Santos – 00:24:12

3° Rodrigo Ambrosio – 00:24:13

4° Ademir Paulino – 00:25:49

5° Gabriel Nuemberger Gama – 00:26:15

4 km – Feminino:

1° Maria Elena Roman de Oliveira Toledo – 00:17:23

2° Emanoelle Moreira de Aguiar – 00:18:36

3° Caroline Ayumi Miyai – 00:20:59

4° Luisa Roman – 00:22:09

5° Elaine Ferreira Souza – 00:22:20

4 km – Masculino:

1° Gabriel Cristovi Fraga de Souza – 00:17:22

2° Jose Paulo de Sousa – 00:18:40

3° Danilo Nemi Castri – 00:21:01

4° Gustav Miklos Muranyi Kiss – 00:21:42

5° Henry Gabriel Silva de Jesus – 00:22:05