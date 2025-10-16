Missel lança MapNext, solução de assessment comportamental

O uso de tecnologias voltadas à gestão de pessoas tem sido cada vez mais adotado por empresas que buscam maior assertividade na seleção e desenvolvimento de talentos. De acordo com o relatório Human Capital Trends 2023 da Deloitte, apenas 23% das organizações afirmam que seus líderes possuem habilidades para navegar em um mundo disruptivo, evidenciando a importância de desenvolver competências comportamentais para lidar com as transformações no ambiente de trabalho. Com base nessa tendência, a Missel – Consultoria em Gestão e Desenvolvimento Humano, com sede em Porto Alegre (RS), acaba de lançar o Mapnext, uma nova solução digital de assessment comportamental.

A ferramenta propõe um modelo ágil, com diagnósticos online completos, e foi desenvolvida para atender empresas de diferentes portes, inclusive aquelas que ainda não utilizam tecnologias de mapeamento de perfil profissional. A proposta é fornecer dados comportamentais confiáveis, de forma simplificada e com menor custo operacional.

Segundo levantamento da Robert Half (2025), o custo de substituição de um funcionário nas empresas brasileiras pode variar entre 50% e 200% do seu salário anual, dependendo do nível do cargo e da especialização exigida. Além dos custos diretos, como recrutamento, seleção e treinamento, a rotatividade também gera impactos indiretos, como perda de produtividade e redução do engajamento da equipe, configurando um desafio financeiro relevante para as organizações.

Nesse contexto, soluções como o Mapnext buscam contribuir diretamente para decisões mais eficazes nos processos de recrutamento, movimentação interna e desenvolvimento de equipes.

“O uso de dados confiáveis reduz falhas em contratações e melhora a performance organizacional”, explica Ricardo Missel, sócio-diretor da Missel, consultoria que atua há 40 anos no mercado brasileiro em projetos de transformação organizacional.

A nova ferramenta foi desenvolvida com foco em usabilidade, permitindo a aplicação e a leitura dos resultados totalmente online, sem necessidade de treinamentos complexos ou consultorias presenciais. Claudio D'Amico, também sócio-diretor e idealizador da ferramenta, destaca o caráter acessível da solução. “Além da agilidade e simplicidade de uso, o MapNext permite democratizar o acesso a ferramentas de assessment. É uma solução desenhada para atender desde startups até empresas consolidadas”, afirma.

O lançamento do Mapnext integra a estratégia de inovação contínua da Missel, que possui 40 anos de atuação no mercado brasileiro, atua em projetos de desenvolvimento humano e gestão por competências. A expectativa da empresa é de que a ferramenta contribua para elevar o padrão de tomada de decisão nas áreas de Recursos Humanos (RH), especialmente em contextos de mudanças e expansão.