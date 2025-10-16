Mais brasileiros buscam empreender no exterior em 2025

O número de brasileiros interessados em empreender fora do país tem crescido de forma constante. Segundo levantamento da AG Immigration, houve um aumento expressivo na procura por serviços imigratórios para os Estados Unidos em 2024 (14,9%), refletindo o crescimento do interesse de profissionais e empreendedores em buscar novas oportunidades no mercado norte-americano.

De acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), os investimentos diretos do Brasil nos EUA somaram US$ 22,1 bilhões em 2024, um aumento de 52,3% em dez anos. Especialistas em economia e comércio exterior, como o economista João Carlos Figueiredo, da Fundação Getulio Vargas (FGV), afirmam que o movimento reflete tanto o interesse por proteção cambial quanto o desejo de diversificar rendimentos em mercados mais estáveis.

Capacitação digital e oportunidades legais de atuação

A busca por novas oportunidades profissionais no exterior tem levado ao surgimento de programas voltados à capacitação e à inserção de brasileiros no ambiente empresarial norte-americano.



Nesse contexto, foi criada a Libertus Academy, escola de negócios que oferece formação digital para brasileiros interessados em atuar legalmente nos Estados Unidos. A iniciativa reúne cursos e trilhas práticas voltadas a áreas como marketing digital, mercado imobiliário e leilões.

A plataforma disponibiliza recursos interativos e ferramentas de gamificação para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico. De acordo com a direção, o objetivo é oferecer uma formação estruturada, baseada em experiências reais do mercado americano e adaptada à realidade de quem pretende empreender fora do país.

O projeto é liderado por Robert Souza, publicitário e empreendedor que há anos atua no segmento de negócios internacionais. Ele explica que a proposta da escola é “transformar o aprendizado em uma ferramenta de autonomia econômica, permitindo que brasileiros desenvolvam competências aplicáveis no mercado global”.

Educação como ferramenta de internacionalização

Especialistas em economia e comércio exterior apontam que a educação tem papel essencial na expansão internacional de profissionais brasileiros. Programas voltados à formação empreendedora e à orientação legal são considerados fundamentais para garantir competitividade e reduzir riscos em novos mercados.

A Libertus Academy pretende ampliar sua atuação em 2025, oferecendo cursos e mentorias para diferentes perfis de profissionais — desde iniciantes até empreendedores já inseridos no mercado americano. A instituição também projeta parcerias com consultorias e empresas voltadas à internacionalização de negócios.