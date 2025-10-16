NetApp colabora com Cisco em infraestrutura convergente de nível empresarial com armazenamento desagregado para IA

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje uma cooperação com a Cisco para fornecer uma evolução significativa em infraestrutura convergente, com base em mais de 20 anos de trabalho conjunto. A recém-lançada arquitetura NetApp AFX agora está integrada aos switches Cisco Nexus para conectividade dentro de clusters e, em breve, estendida ao FlexPod AI. Esta integração dá continuidadeàvisão compartilhada das empresas de oferecer aos clientes uma base de nível empresarial para IA.

O NetApp AFX é alimentado por um NetApp ONTAP desagregado, o sistema operacional de armazenamento líder do setor, no qual dezenas de milhares de clientes corporativos de todos os setores confiam para gerenciar exabytes de dados. A integração dos switches Cisco Nexus 400G oferece largura de banda extremamente alta, baixa latência e rede sem perdas, essenciais para expandir cargas de trabalho de IA. Isto garante que os clientes possam satisfazer as demandas de desempenho das modernas redes de IA, ao manter a confiabilidade e a simplicidade de nível empresarial.

“A plataforma de dados NetApp permite que nossos clientes criem uma infraestrutura inteligente de dados que unifica seus dados para cargas de trabalho avançadas, como IA”, disse Dallas Olson, Diretor Comercial da NetApp. “Ao trabalhar com a Cisco, a NetApp oferece uma solução unificada para centros de dados preparados para IA. Esta cooperação combina a arquitetura de armazenamento avançada do NetApp AFX com a rede de IA da Cisco, que definem um novo padrão de desempenho, escalabilidade e simplicidade em infraestrutura de IA empresarial."

“A integração dos switches Cisco Nexusàarquitetura NetApp AFX exemplifica nosso compromisso compartilhado com a inovação em IA", disse Murali Gandluru, Vice-Presidente de Redes de Centros de Dados da Cisco. "Nossos clientes buscam simplicidade sem sacrificar o desempenho ou a segurança, o que exige que a Cisco e parceiros estratégicos como a NetApp solucionem seus desafios. Juntos, iremos avançar o setor e possibilitar uma nova era de resultados impulsionados por IA."

Em breve, esta cooperação será estendida ao FlexPod AI, a qual irá criar uma base flexível, segura e completa para cargas de trabalho de nuvem híbrida e IA. Com a perfeita integração do sistema de armazenamento 'all-flash' desagregado de nível empresarial NetApp AFX, do Cisco Unified Computing System (UCS) e do switching de centro de dados Cisco Nexus, os clientes podem simplificar suas operações com gestão centralizada através do Cisco Intersight. Combinando o armazenamento NetApp com a rede de alto desempenho da Cisco, o FlexPod AI tornará possível que as organizações dimensionem sua infraestrutura corretamente para atender às demandas específicas de cargas de trabalho de IA, enquanto oferece a segurança e a simplicidade necessárias para acelerar a adoção da IA ??empresarial.

No NetApp INSIGHT 2025, em Las Vegas, de 14 a 16 de outubro, a NetApp irá apresentar sessões e demonstrações, ao mostrar como vem impulsionando a transformação em todos os setores. Sintonize as principais sessões em: https://www.netapp.com/insight/

As declarações da NetApp sobre ofertas não lançadas e planos futuros são apenas para fins informativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser consideradas para decisões de compra ou outras. Tais declarações não constituem um compromisso, obrigação ou garantia de qualquer tipo por parte da NetApp, incluindo sobre disponibilidade, funcionalidade, preços ou prazos.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Durante mais de três décadas, a NetApp vem ajudando as principais organizações do mundo a navegar pelas mudanças, desde a ascensão do armazenamento corporativo até a era inteligente definida por dados e IA. Hoje, a NetApp é a empresa de infraestrutura inteligente de dados, ajudando os clientes a transformar dados em um catalisador para inovação, resiliência e crescimento.

No centro desta infraestrutura está a plataforma de dados NetApp, a base unificada, inteligente e de nível empresarial que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Construída com base no poder comprovado do NetApp ONTAP, nosso principal software e sistema operacional de gerenciamento de dados, e aperfeiçoado por automação através do AI Data Engine e do AFX, oferece capacidade de observação, resiliência e inteligência em escala.

Desagregada por design, a plataforma de dados NetApp separa armazenamento, serviços e controle para que as empresas possam se modernizar com mais rapidez, expandir com eficiência e inovar sem dependência. Como a única plataforma de armazenamento empresarial incorporada de modo nativo nas maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho em qualquer lugar com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos - prontos para defender contra ameaças, prontos para impulsionar a IA e prontos para impulsionar a próxima inovação. É por isto que as empresas mais inovadoras do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251014921173/pt/

Contato:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato com investidores:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com