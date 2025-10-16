A Bentley Systems reforça o Cesium com recursos de modelagem de realidade e traz contexto geoespacial para engenharia de infraestrutura

(Year in Infrastructure 2025 da Bentley Systems) — A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a disponibilidade de serviços de modelagem de realidade no Cesium, aprimorando sua plataforma aberta para o ambiente construído e natural. Também revelou recursos geoespaciais para gestão de projetos e desempenho de ativos, além de um novo aplicativo de colaboração imersiva para equipes de infraestrutura e partes interessadas, tudo com tecnologia Cesium.

Desde a aquisição da Cesium há um ano, a Bentley tem avançado significativamente na integração das tecnologias de ambas as empresas, aprimorando seus próprios produtos e capacitando desenvolvedores a criar aplicativos que visualizam dados de infraestrutura em tempo real e em contexto geoespacial completo.

Patrick Cozzi, Chief Platform Officer da Bentley, enfatiza: “Nossa visão para a engenharia de infraestrutura se baseia na abertura. Com a integração dos recursos do iTwin e do Cesium, estamos criando a plataforma aberta para o ambiente construído e natural, fornecendo todos os dados necessários para que profissionais de infraestrutura projetem, construam e operem em um contexto do mundo real.”

Integração de modelagem de realidade e análise com tecnologia de IA ao Cesium

A Bentley adicionou serviços de modelagem de realidade do iTwin Capture ao Cesium ion, criando um pipeline completo e automatizado que vai desde a coleta de dados até a visualização geoespacial. O iTwin Capture cria modelos de realidade de nível de engenharia a partir de imagens e aplica detecção de recursos com tecnologia de IA, enquanto o Cesium ion permite que os desenvolvedores criem e hospedem conteúdo na nuvem para alimentar aplicativos geoespaciais em 3D.

Com os novos recursos de modelagem de realidade, o Cesium ion pode criar visualizações em 3D detalhadas — malhas de realidade, nuvens de pontos e splatting gaussiano — diretamente de imagens, anotadas por IA e prontas para streaming em aplicativos que usam padrões abertos. Criar um modelo digital preciso e de nível de engenharia do ambiente natural e construído existente e disponibilizá-lo como um rico contexto geoespacial em 3D permite que os profissionais de infraestrutura tomem decisões mais embasadas durante todo o ciclo de vida da infraestrutura.

Osarodion Victory Igbinobaro, Co-founder e CEO da AERO AI, usuário do Cesium, comemora: “Conseguir gerar fotogrametria, nuvens de pontos e splatting gaussiano em formato 3D Tiles a partir de imagens de drones, transmiti-los tranquilamente para a web e analisar as nuvens de pontos é um marco importante. Esta versão garante uma modelagem de realidade em 3D completa em um pipeline acessível e de alto desempenho.”

Os recursos de modelagem de realidade do Cesium ion estarão disponíveis ao público antes do final de 2025

Melhoria da gestão de projetos e do desempenho de ativos com contexto geoespacial

Os recursos do Cesium também estão aprimorando o portfólio de produtos da Bentley, trazendo contexto geoespacial para o Bentley Open Applications e o Bentley Infrastructure Cloud.

O MicroStation 2025, a versão mais recente do software CAD da Bentley para projeto de infraestrutura, apresenta suporte para 3D Tiles por meio do Cesium. Agora, os engenheiros conseguem integrar perfeitamente qualquer conteúdo do 3D Tiles, incluindo o Google Photorealistic 3D Tiles e seus próprios dados de realidade de alta fidelidade, diretamente em seus projetos. Isso reduz a necessidade de modelar manualmente as condições existentes, acelerando a configuração do projeto e permitindo que as equipes se concentrem na criação de soluções. Esses mesmos recursos estão chegando ao Bentley Open Applications desenvolvido no MicroStation, para projetar estradas, ferrovias, pontes e muito mais.

O Cesium também está impulsionando a experiência geoespacial no Bentley Infrastructure Cloud Connect, o ambiente unificado da Bentley para conectar dados e pessoas em todo o ciclo de vida da infraestrutura. Com esse contexto geoespacial, que também conta com o Google Photorealistic 3D Tiles, os usuários podem navegar de forma mais intuitiva entre seus projetos e ativos disponíveis no Bentley Infrastructure Cloud.

Apresentamos o iTwin Engage

A Bentley também anunciou o iTwin Engage, que permite que equipes de infraestrutura e suas partes interessadas se envolvam de forma imersiva com gêmeos digitais de ativos de infraestrutura futuros e existentes.

Os engenheiros geralmente precisam criar renderizações imersivas e fotorrealistas para apresentar seus projetos. Tradicionalmente, esse processo é lento e ineficiente, exigindo habilidades especializadas e resultando em visuais estáticos que rapidamente se tornam obsoletosàmedida que os modelos do projeto evoluem. Com o iTwin Engage, com tecnologia Cesium e de mecanismo de jogo, qualquer usuário pode criar conteúdo impactante e orientado a narrativas que dão vida a projetos e ativos. As experiências são geradas automaticamente — sempre atualizadas graças a uma conexão em tempo real com o gêmeo digital — e são interativas, permitindo não apenas revisões de projeto, mas também ensaios digitais para construção, inspeções remotas imersivas e muito mais.

Simon Beards, Principal Planner da Laing O'Rourke, participante de um programa de acesso antecipado, enfatiza: “A oportunidade de apresentar e comunicar o plano do projeto por meio do iTwin Engage, de maneira tão atraente, é fantástica. Quanto maior o envolvimento da equipe no plano, maior a probabilidade de sucesso, pois conseguimos projetar melhorias de um modo mais colaborativo.”

O iTwin Engage estará disponível de forma limitada até o final de 2025.

Sobre a Bentley Systems

Em todo o mundo, profissionais de infraestrutura confiam no software da Bentley Systems para ajudá-los a projetar, construir e operar infraestruturas mais eficientes e resilientes para transporte, saneamento, energia, cidades e muito mais. Fundada em 1984 por engenheiros e para engenheiros, a Bentley é a parceira preferencial de empresas de engenharia e operadores-proprietários em todo o mundo, com software que abrange disciplinas de engenharia, setores da indústria e todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. Por meio de nossas soluções de gêmeos digitais, ajudamos profissionais de infraestrutura a extrair o máximo valor de seus dados para transformar a gestão de projetos e o desempenho dos ativos.

© 2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, Cesium, Cesium ion, 3D Tiles, iTwin, Bentley Infrastructure Cloud, MicroStation, Bentley Open Applications, iTwin Capture e iTwin Engage são marcas comerciais ou marcas de serviços registradas ou não registradas da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais, diretas ou indiretas.

