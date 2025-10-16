Tecban patrocina 1ª edição do Turista Literário na Escola

A TecBan — empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do País mais eficiente e inclusivo — informa que patrocinou a primeira edição do projeto Turista Literário na Escola, realizada no Rio de Janeiro, que teve como objetivo incentivar a leitura entre os estudantes. Idealizado pela empresa Turista Literário, o encontro aconteceu na escola municipal Gonçalves Dias e contou com a participação de 25 alunos entre 13 e 15 anos.

“Na Tecban, temos projetos proprietários de incentivo à leitura, que convidam os colaboradores a uma reflexão essencial sobre temas que abordam diversidade, respeito e equidade, porque sabemos que a literatura e o desenvolvimento de consciência crítica são fundamentais para o desenvolvimento, inclusive no âmbito profissional. Patrocinar o Turista Literário na Escola é uma forma de transbordar nossas crenças positivas, além de fomentar o hábito da leitura”, afirma Marina Bertollucci, superintendente executiva de Pessoas e ESG na Tecban.

Para marcar a abertura do Turista Literário na Escola, cada aluno participante recebeu um kit sensorial chamado “mala de viagem”, contendo livros e itens que são mencionados nas histórias das obras, com o objetivo de trabalhar cada sentido do corpo.

Nessa primeira edição, eles receberam uma pasta personalizada com dois livros para trabalhar a visão: “Uma rosa no concreto” (Angie Thomas) e “No coração da selva” (Ayana Grey), ambos indicados para adolescentes 12+, que abordam histórias centrais sobre identidade e racismo — temas selecionados pela Tecban. Os demais sentidos foram despertados com creme hidratante de rosas e um sabonete de capim-limão (olfato); doces que lembram salada de frutas (paladar); objetos de decoração, como cachepot (tato); e um cartão de embarque com um QR Code, que direciona o aluno para uma playlist em plataforma streaming (audição) e para um ambiente virtual gamificado em formato de mapa, que amplia os conteúdos abordados nos livros.

Como desdobramento das leituras, os estudantes participaram de duas oficinas, sendo uma de escrita criativa e outra de ilustração, além de um bate-papo com profissionais preparados para debater o tema central de forma didática e inclusiva. Para a primeira edição, estiveram presentes na roda de conversa a escritora e palestrante indígena Mayra Sigwalt; o diretor do Megadiverso Instituto Cultural, Francisco Kronemberger; a fundadora e diretora-geral do Turista Literário, Priscilla Sigwalt; a coordenadora pedagógica da Escola Municipal Gonçalves Dias, Yuli Maia; além de representantes do time de Pessoas e ESG da Tecban, Marina Garcia e Juliana Gabriel.

“O bate-papo foi um sucesso. Reforçamos pontos sobre o hábito de leitura, com sugestões para que os alunos continuem lendo com frequência. Além disso, o fato de a convidada Mayra Sigwalt ser uma escritora jovem e indígena, que faz um trabalho sobre identidade e pertencimento, contribuiu bastante para o engajamento dos alunos”, conta Priscilla Sigwalt, diretora-geral do Turista Literário.

Priscilla lembra um dos pontos altos do encontro: “Caminhando para o final do evento, fizemos a seguinte pergunta aos alunos: ‘Os protagonistas dessas histórias encontram motivos para se orgulhar de suas raízes, apesar dos preconceitos que sofrem. E vocês, do que sentem orgulho?’. Muitos alunos, até os que não tinham falado ainda, se sentiram motivados a compartilhar suas respostas: da família, da raiz nordestina, da representatividade indígena, da religião umbanda, da pele negra, entre outros. Estamos muito felizes e animados com a possibilidade de ampliar essa experiência para mais estudantes”.