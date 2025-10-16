IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias

Healthtechs são empresas de tecnologia da informação que desenvolvem softwares e plataformas digitais aplicados à saúde. No Brasil, a Associação Brasileira de Startups de Saúde e Healthtechs (ABSS) busca fomentar a cultura de uso de tecnologia em saúde e tornar o país um dos maiores polos de inovação no setor.

Um levantamento da entidade, divulgado pelo portal Startups, aponta que o Brasil concentra 64,8% das startups de saúde na América Latina, totalizando 602 healthtechs ativas, e que o uso de inteligência artificial (IA) no segmento cresceu de 14% para 20% em dois anos. Em 2024, o setor recebeu R$ 799 milhões em investimentos.

A Dra. Juliana Reges, médica, pediatra e fundadora da healthtech KidZenith, explica que a startup voltada à saúde infantil utiliza IA para transformar dados em insights práticos para o dia a dia das famílias e apoiar os pais na jornada da parentalidade.

“A IA ajuda a monitorar padrões de sono, alimentação e crescimento, oferecendo orientações personalizadas e preventivas, no entanto, a tecnologia não substitui o toque humano, mas potencializa o cuidado. Os pais recebem informações confiáveis e contextualizadas, que podem ser discutidas com pediatras e outros especialistas”, revela a fundadora.

Criação da KidZenith

A criação da KidZenith foi inspirada pela experiência de maternidade da pediatra. Segundo ela, a percepção de que o acesso a informações confiáveis e o acompanhamento contínuo da saúde infantil fragmentados, e muitas vezes limitados a consultas pontuais, motivou a fundação da startup.

“Vivenciando a rotina dos meus filhos com boa alimentação e sono de qualidade, percebi que muitas crianças não tinham acesso a hábitos essenciais para o crescimento e desenvolvimento, devido à falta de informação dos pais. Isso me levou a criar uma solução que unisse tecnologia e cuidado humanizado, oferecendo suporte real para pais e cuidadores”, conta a médica.

Reges comenta que, no início, os principais desafios foram equilibrar a visão de cuidado que desejava implementar com a viabilidade tecnológica e financeira do projeto. A especialista ressalta que a KidZenith buscou se diferenciar a partir da combinação de tecnologia avançada, personalização e acompanhamento humanizado.

"A KidZenith nasceu do desejo de transformar a experiência da parentalidade, tornando o cuidado infantil mais seguro, acessível e humanizado, por isso, além de fornecer dados e recomendações confiáveis de forma contínua, sem burocracia, a solução cria uma experiência que alia praticidade, prevenção e acolhimento, uma lacuna que identificamos no mercado", explica a fundadora.

A ferramenta foi desenvolvida em módulos que atendem aspectos essenciais do cuidado infantil. O NutriAi orienta a alimentação segundo idade, necessidades nutricionais e preferências da criança, promovendo hábitos saudáveis; o SleepAi monitora o sono, sugerindo ajustes para melhorar descanso e rotina familiar; e o GrowthAi acompanha o desenvolvimento físico e cognitivo, alertando sobre marcos importantes e sinais que merecem atenção.

“Juntos, os módulos oferecem um cuidado integral, transformando dados em ações concretas, buscando reduzir a ansiedade e aumentar a segurança dos pais. O modelo preventivo permite que os responsáveis identifiquem sinais precoces, ajustem hábitos e recebam suporte proativo”, acrescenta Reges.

Para a especialista, a abordagem muda a perspectiva da saúde infantil ao colocar a atenção na rotina e no acompanhamento contínuo, e não apenas na reação a problemas. De acordo com a médica, a forma de funcionamento da ferramenta pode fortalecer a relação dos pais com os filhos e promover uma cultura de cuidado consciente e informado.

“Acreditamos que, ao empoderar os pais com informações confiáveis e

acompanhamento contínuo, contribuímos para o desenvolvimento saudável das crianças e para o bem-estar de toda a família. Para nós, cada família é única, e cada interação deve refletir atenção, acolhimento e inovação”, pontua a especialista.

Conforme destaca a pediatra, a empresa tem criado espaços de troca entre famílias e promovido uma rede de suporte e aprendizado contínuo, fortalecendo a comunidade digital da marca, que pretende levar a solução a crianças em outros países.

“A KidZenith está em constante expansão, tanto em funcionalidades quanto em alcance, e os módulos da plataforma serão ampliados para abranger mais áreas do cuidado infantil”, conclui a fundadora.

Para mais informações, basta acessar: kidzenith.com.br/